Никол Кидман е лицето на новия брой на списание Variety (ВИДЕО)

Актрисата Никол Кидман е лицето на новия брой на списание Variety. Тя сподели снимките от професионалната фотосесия на Нино Мунцо в Instagram.

58-годишната звезда позира в гола рокля с дълбоко деколте и пера. Актрисата носеше рокли на Chanel, Schiaparelli и Calvin Klein. Косата ѝ беше оформена на свободни къдрици, а гримът ѝ беше вечерен с розово червило.

„Миналата година се затворих в себе си и се държах на нисък профил. Може да се каже, че бях затворена в черупката си“, каза Кидман в интервю.

През февруари TMZ съобщи, че шефът на MGM Resorts International Пол Салем е започнал да ухажва Никол Кидман. Вътрешни източници съобщиха, че бизнесменът и актрисата се познават покрай общи приятели. Бизнесменът и актрисата още не са имали лични срещи. Смята се, че Никол Кидман в момента е необвързана.