Никол Кидман е лицето на новия брой на списание Variety (ВИДЕО)

13 Март, 2026 09:43 641 2

58-годишната звезда позира в гола рокля с дълбоко деколте и пера

Никол Кидман е лицето на новия брой на списание Variety (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Никол Кидман е лицето на новия брой на списание Variety. Тя сподели снимките от професионалната фотосесия на Нино Мунцо в Instagram.

58-годишната звезда позира в гола рокля с дълбоко деколте и пера. Актрисата носеше рокли на Chanel, Schiaparelli и Calvin Klein. Косата ѝ беше оформена на свободни къдрици, а гримът ѝ беше вечерен с розово червило.


„Миналата година се затворих в себе си и се държах на нисък профил. Може да се каже, че бях затворена в черупката си“, каза Кидман в интервю.

През февруари TMZ съобщи, че шефът на MGM Resorts International Пол Салем е започнал да ухажва Никол Кидман. Вътрешни източници съобщиха, че бизнесменът и актрисата се познават покрай общи приятели. Бизнесменът и актрисата още не са имали лични срещи. Смята се, че Никол Кидман в момента е необвързана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 лоза

    0 1 Отговор
    Нино Муцуно.

    09:45 13.03.2026

  • 2 раз

    1 0 Отговор
    Никол е гола,а не роклята й! Роклята е плат,тя няма тяло.

    09:50 13.03.2026