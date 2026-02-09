Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Учени разработиха технология за „умна доставка“ на антибиотици директно в белите дробове

9 Февруари, 2026 16:07 675 3

Целта е да се увеличи ефективността на лечението при тежки инфекции

Учени разработиха технология за „умна доставка“ на антибиотици директно в белите дробове - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Водещи руски специалисти разработиха инновационна технология, позволяваща доставяне на антибиотични препарати директно в белите дробове, като целта е да се увеличи ефективността на лечението при тежки инфекции, намалявайки общата доза на лекарствата и страничните ефекти.

Специалистите се фокусират върху създаването на системи за целенасочено доставяне на антибиотици, които пряко се доставят в засегнатите участъци на белите дробове, вместо традиционното системно разпространение през целия организъм. Това може да доведе до значителни ползи в лечението на остри и хронични белодробни инфекции, като пневмония, туберкулоза и други гъбични или бактериални болести, при които антибиотиците често се използват с високи дози и продължителни курсове.

Инфекция и резистентност — глобален проблем

Белодробните инфекции остават глобален здравен проблем с милиони случаи всяка година. Освен това нарастващата антибиотична резистентност е едно от най-сериозните предизвикателства на 21-ви век, затрудняващо лечението на устойчиви щамове бактерии. Новата система за умна доставка на антибиотици в белите дробове може да намали това натоварване, като осигури по-фокусирано и по-ефективно действие, което изисква по-ниски и по-целенасочени дози лекарства.

Системата не е просто механично средство за пренасяне на медикаменти — тя представлява комплексен научен подход, който може да трансформира начина, по който се прилагат антибиотици при белодробни инфекции, включително при пациенти с многократни или устойчиви на лечение микробни щамове.

Според източници, близки до проекта, технологията е преминала начални лабораторни тестове и демонстрира способността си да ефективно насочва лекарствата към белодробната тъкан, което може да ускори възстановяването и да намали риска от нежелани реакции, характерни за системното приложение на антибиотици.

Какво предстои

След успешно приключване на първите етапи на разработката следващите стъпки включват клинични изпитвания и оценка на безопасността и ефективността при хора. Ако резултатите се потвърдят, новата система може да бъде интегрирана в практиката на пулмолози и инфекционисти.

Специалисти в областта на медицината вече изразяват очакване, че тази технология може да съкрати времето за лечение, да понижи риска от антибиотична резистентност и да подпомогне здравните системи в борбата с тежки белодробни инфекции, които изискват интензивна терапия.


  • 1 Зеления Смърф

    2 0 Отговор
    Аз тая технология я знам отдавна

    16:27 09.02.2026

  • 2 Анонимен

    3 1 Отговор
    Да тая технология, я знаеме отдавна, чрез пръскане на алуминиеви нано частички от самолетите, за запушване на нано дупчиците в белите дробове, за да не могат червените кръвни клетки, да присвояват кислорода и да изхвърлят въглеродния двуокис и хората да се разболяват от бронхо пневмония. Във горната част на белите дробове живее бактерията, която ако не можеш да я убиеш, чрез дълбоко дишане предизвикава болестта бронхо пневмония. Йогите като дишат дълбоко, кислорода убива тази бактерия и те никога не са болни от бронхопневмония. Чист въздух, чисто лекарство за вдишване, лекува всички болести на белия дроб. Ако лекарите те сложат на кислороден апарата със 100% кислород, то след 7 дни ще ти изгорят белия дроб и ще умреш. Та мислете преди да вземате хапчета, с новия експеримент за белия си дроб.

    16:46 09.02.2026

  • 3 фжиедр

    0 0 Отговор
    Четете ли бре Западни пръдльовци и слугите им по места??? За Русия пишат че разработва. Тукашните талибани дето всеки ден обясняват колко е "изостанала" Русия днес ще се удавят в слюнките си. Русия има наука и технологии дето дори и най развитите Западни измамници нямат. Така че по полека със плюнченето. Слава Богу за пореден път един шамар през муцуните на клеветниците.

    18:24 09.02.2026