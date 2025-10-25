Учени създадоха магнит за "улавяне" на чума

Руски специалисти са разработили нов магнитен материал за откриване на туларемия (известна още като малка чума) в околната среда.

Туларемията е природно фокално инфекциозно заболяване, предавано чрез ухапвания от насекоми, контакт със заразени животни, както и чрез вода и храна. Счита се за особено опасна инфекция.

Ставрополският научноизследователски институт за борба с чумата е разработил магнитен имуносорбент за откриване на туларемия в околната среда. Материалът съдържа малки магнитни частици, които се свързват с бактериите. При анализ на почвата или водата частиците „привличат“ бактериите, ако те присъстват в пробата. Този метод позволява откриването на малки количества бактерии, за разлика от традиционните методи.

Бързото и точно откриване на туларемия ще помогне на лекарите да диагностицират заболяването по-бързо, да предотвратят разпространението му и да защитят здравето на руснаците.