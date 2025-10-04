Новини
Откриха нов механизъм за контрол на апетита

4 Октомври, 2025 10:27 437 1

Откритият механизъм може да формира основата за нови терапии против затлъстяване

Откриха нов механизъм за контрол на апетита - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Международен екип от изследователи е доказал, че протеинът MRAP2 играе ключова роля във функцията на MC4R рецептора, един от основните „превключватели“ в мозъка, отговорен за апетита и контрола на метаболизма. Този рецептор реагира на хормона α-MSH и сигнализира на тялото да спре да се храни. Проучването е публикувано в Nature Communications.

Учените са открили, че MRAP2 подобрява функцията на MC4R: помага на рецептора да остане активен по-дълго и по-ефективно да предава сигнали за ситост. Освен това, MRAP2 влияе върху организацията на рецепторите в клетката, образувайки повече отделни активни молекули вместо по-големи, по-малко мобилни комплекси, което прави системата по-чувствителна.

По този начин MRAP2 ефективно „настройва“ системата за контрол на апетита на мозъка, помагайки му да реагира по-точно на сигналите на тялото. Това е особено важно, тъй като дисфункцията на MC4R се счита за една от най-честите генетични причини за тежко затлъстяване.

Авторите отбелязват, че откритият механизъм може да формира основата за нови терапии против затлъстяване: например, могат да бъдат разработени лекарства, които имитират действието на MRAP2 и засилват естествените сигнали за ситост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма нужда

    0 0 Отговор
    Отдавна го има нарича се тренировка.

    10:52 04.10.2025