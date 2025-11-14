Новини
Революционна генна терапия може да свали холестерола наполовина моментално

14 Ноември, 2025 12:31 814 5

Според изследванията досега дори една доза от лекарството е достатъчна и ефективна за сваляне на холестерола

Революционна генна терапия може да свали холестерола наполовина моментално - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени съобщават, че експериментална генна терапия на основата на технологията CRISPR може да намали вредния LDL холестерол с около 50% след еднократно приложение. Данните произхождат от малко клинично изпитване с участието на 15 пациенти, чиито нива на холестерол са оставали високи въпреки дългогодишно лечение с конвенционални медикаменти.

Терапията използва CRISPR – инструмент за прецизно редактиране на ДНК – за да таргетира специфичен ген в черния дроб, ANGPTL3, който играе ключова роля в регулацията на LDL („лош“ холестерол) и триглицериди. Според резултатите, представени на годишната среща на Американската асоциация по сърдечни заболявания и публикувани в New England Journal of Medicine, най-високата приложена доза води до значими и устойчиви понижения и на двата рискови показателя.

Кардиологът д-р Стивън Нисен от Кливландската клиника, ръководител на първото изпитване върху хора, отбелязва, че досега не е описвана терапия, способна да редуцира едновременно LDL и триглицериди с около 50%. Според публикуваните данни нивата на холестерол и триглицериди започват да спадат в рамките на две седмици след прилагане на терапията, като ефектът се запазва поне 60 дни.

Въвеждането на подобен подход би могло да промени начина на лечение на пациенти с трудно контролируеми липидни нарушения. Д-р Люк Лафин, съавтор на изследването, подчертава, че вместо ежедневни таблетки или месечни инжекции, бъдещите терапии от този тип потенциално биха могли да предложат еднократна инфузия с дълготрайно действие.

Участниците в проучването са мъже и жени на възраст между 50 и 65 години от Австралия, Нова Зеландия и Великобритания, всички с неконтролирани нива на LDL, триглицериди или и двете. Трима души са показали временни странични реакции – гадене и повишени чернодробни ензими – които са отзвучали бързо.

Изследователите посочват, че предстоят по-мащабни клинични изпитвания. Целта е да се установят безопасността, ефективността и дългосрочната устойчивост на терапията като потенциален еднократен метод за контрол на високия холестерол.


  • 1 Селянин

    3 3 Отговор
    Пак търсим да лекуваме симптома, а не причината. ЛДЛ холестерола се засилва при възпаления. Тялото го генерира и изпраща там където има нужда от ремонт. Ако е висок, значи има разни възпаления или повреди. Неслучайно го има при хора с кофти начин на живот. Когато ремонта е приключен тялото праща ХДЛ холестерол, който разтваря ЛДЛ холестерола. Проста е схемата, ама народа иска да гърми полуфабръкатите, алкохола, кафетата, цигарите и да не си мърда задника от телевизора и някой да го оправи с хапче. Нали ако ти намалят изкуствено ЛДЛ ще загинеш от нещо друго съвсем скоро.

    12:41 14.11.2025

  • 2 майор Михов

    2 0 Отговор
    Холестеролът сам по себе си е полезен защото много важни хормони зависят от него.
    Важни са не толкова абсолютните му стойности, а съотношението към триглицеридите.
    Ежти на воля!

    12:42 14.11.2025

  • 3 за каки с висок холестерол

    1 0 Отговор
    е нужно яко замесване на кекс с игриви набори
    хем за отслабване
    настроение
    сияйна кожа и ухилка
    вместо заседяване по сайтове разигравайки лапнишарани

    12:43 14.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    0 0 Отговор
    Общувайте с хубави хора, не с мръсници!

    13:12 14.11.2025