Серина Уилямс ще участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис?

Серина Уилямс ще участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис?

9 Март, 2026 19:44 447 5

Винъс и Серина са спечелили заедно 14 титли на двойки в Големия шлем

Серина Уилямс ще участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис? - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

44-годишната американка Серина Уилямс е все по-близо до завръщане в тениса. Носителката на 23 титли от Големия шлем беше включена обратно в програмата за допинг контрол в края на 2025 година и според различни източници, тренира усилено за завръщането си в тенис тура, пише изданието tennis365.com.

Появиха се предположения, че Серина ще се опита да играе на двойки със сестра си Винъс Уилямс като част от плана си за завръщане, а бившата британска тенисистка Наоми Броуди смята, че може би има по-дългосрочна цел.

„Мисля, че идеята е да играят на двойки на Олимпийските игри в Лос Анджелис“, заяви Броуди пред Sky Sports.

„Винъс и Серина са спечелили заедно 14 титли на двойки в Големия шлем. Представете си, че спечелят злато и това е тяхното сбогуване със спорта. Това би бил приказен край. Ако това е планът, завръщането е доста ранно, тъй като Олимпийските игри са едва след две години“, добави 36-годишната британка.


