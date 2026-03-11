Експерти предупреждават: Цените на смартфони ще се повишат

Смартфон индустрията се готви за покачване на цените, тъй като масивното увеличение на цените на компонентите заплашва да наруши достъпността на мобилните технологии. Според най-новия Memory Price Tracker на Counterpoint Research, цената на мобилната RAM памет е скочила с 50% на тримесечна база, докато NAND паметта – чиповете, които съхраняват вашите снимки и приложения – е скочила с над 90%. Анализаторите смятат, че тези разходи ще бъдат прехвърлени директно на потребителите, което прави по-високите цени на дребно неизбежни за моделната 2026 година.

Този скок нанася структурен удар на Bill of Materials (BoM) – общата стойност на частите, необходими за производството на един телефон. Въпреки че всеки сегмент усеща напрежението, ударът засяга устройствата от входния клас най-много.

За смартфони на цена под 200 долара паметта вече не е просто компонент – тя е доминиращият разход. Производството на базов телефон с 6 GB RAM и 128 GB памет сега изисква от производителите да похарчат 43% от общата BoM само за памет. Анализаторите прогнозират, че тези бюджетни модели ще отбележат скок в цената на дребно от най-малко 30 долара, което е значително увеличение за сегмент, чувствителен към цените. Производителите, които разчитат на модели от ниския ценови клас с голям обем и ниска печалба, са изправени пред „значителен риск от краткосрочни загуби“, тъй като се борят да балансират целите за доставки с изчезващите печалби.

Натиск върху средния ценови клас и последици за флагманските модели

Дори „златната среда“ на пазара (400–600 долара) не е имунизирана. През текущото тримесечие производителите харчат 15% повече за RAM и 11% повече за памет, като се очаква тези цифри да се покачат до 20% и 16% до второто тримесечие на 2026 година.

Най-драматичните цени обаче ще бъдат в горната част на пирамидата.

Освен паметта, флагманските телефони (800+ долара) се борят с високата цена на най-модерните 2-нанометрови чипсети. За телефон от най-висок клас, оборудван с 16 GB LPDDR5X RAM и 512 GB UFS 4.1 памет, се очаква BoM да се повиши с 150 до 200 долара.

Counterpoint оценява, че цените на премиум флагманските модели могат да скочат с до 200 долара на бройка, за да компенсират тези „структурни въздействия“.

Както видяхме от последните слухове около iPhone Ultra и MacBook Ultra, Apple и други OEM производители се ориентират към „Ultra-premium“ нива, за да помогнат за поемането на тези разходи. Чрез създаването на нова луксозна категория, марките могат да оправдаят цените от над 1500 долара, необходими за поддържане на рентабилността в условията на тези скокове в цените на компонентите.

За обикновения потребител 2026 година може да бъде годината, в която „моделът от миналата година“ ще се превърне в единствения логичен финансов избор, тъй като индустрията се отдалечава от агресивните ценови войни от началото на това десетилетие и се фокусира върху оцеляването и защитата на маржовете.