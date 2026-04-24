Д-р Иван Маджаров: Не можем да постигнем европейско здравеопазване с неевропейски вноски

Лекарите искат 25% увеличение на цената на всички медицински дейности. Темата коментира зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров в ефира на „Здравей, България" по Нова ТВ.
По негови думи в България имаме над средноевропейското ниво качество и достъпност на здравеопазването. „Темата за цените е голяма, но едно е ясно – две години няма промени в цените на медицинските дейности, които се заплащат със здравноосигурителните вноски. Лечебните заведения трябва да свиват своите разходи и не могат да увеличат възнагражденията”, допълни той.
На въпроса дали трябва да се повишат здравните вноски той лекарят каза, че трябва да се направи анализ. Лекарят беше категоричен, че "не можем да постигнем европейско здравеопазване с неевропейски вноски".
Маджаров коментира, че липсват контролни механизми по отношение на принципа парите следват пациента. Също така подчерта, че трябва да се въведе електронна здравна карта за пациентите.
По темата за разликите в цените на лекарствата, които закупуват лечебните заведения, Маджаров каза, че няма информация как стои въпросът.
1 Трол
09:10 24.04.2026
2 Защо
Коментиран от #7, #18, #23
09:10 24.04.2026
3 Алтернативен
Коментиран от #11
09:12 24.04.2026
4 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
Финансиране и здравно осигуряване
Достъпно здравеопазване и регионален баланс:
Запазване на солидарния модел на здравно осигуряване,
като основа на системата;
Поетапно увеличаване на публичните разходи за здравеопазване
като процент от БВП до средните европейски нива;
Ясен и публичен контрол върху бюджета на НЗОК;
Преразглеждане на клиничните пътеки и преминаване към
по-реалистични и ефективни модели на заплащане, ориентирани
към качество на лечението и остойностяване на труда;
Намаляване на доплащането от пациента;
Преминаване към централизирани доставки на
скъпи медикаменти, апаратура и изделия;
Строги мерки срещу злоупотреби и източване на здравни средства.
Специални програми за малките населени места и отдалечените региони;
Финансови и социални стимули за лекари и медицински сестри,
които работят в райони с недостиг на кадри;
Развитие на мобилни медицински екипи и телемедицина;
Гарантиране на спешна медицинска помощ в разумни срокове
на цялата територия на страната.
09:13 24.04.2026
7 Защото
До коментар #2 от "Защо":сме много далече !
09:15 24.04.2026
9 Ъхъ!!!
09:16 24.04.2026
10 доктор ли
Здравеопазването ни е за лечение!
09:17 24.04.2026
11 Така е
До коментар #3 от "Алтернативен":И с 250% да вдигнат вноските, пак ще карат хората да си доплащат. Угодия няма.
09:17 24.04.2026
13 Първо
Чак после - може да се мисли за европейски цени на всичко! Които ние даже задминахме отдавна!
Има някои хора във всички професии, като този в текущата статия Д-р Иван Маджаров. Такива хора са паразити във своята професия. Те трябва да се уволнят, защото се грижат само как да станат по-богати, не как да са по-добри в кквото правят.
Е, тогава може да се пооправим.
09:18 24.04.2026
18 АБВ
До коментар #2 от "Защо":"Защо никой не иска да постигне руско здравеопазване?"
Това кой ти го каза ? Руското здравеопазване е напълно безплатно. Има и платено такова. Като цяло достъпът до него е много по-лесен отколкото в прехваленият ти Запад.
В България достъпът до здравеопазване е също много по-лесен и бърз. Можеш да решиш и да идеш до личния си лекар веднага. Направленията за специалист се получават без проблеми. Опитай го това в Холандия например. Достъп до специалист - след три-четири месеца. При джи-пи-то след два-три дни. За изследвания се чака със седмици, за операция, ако не е спешна и животоспасяваща - чакаш с месеци. И си плащаш здравни вноски/осигуровки/застраховки.
09:22 24.04.2026
23 Сократ
До коментар #2 от "Защо":Какво знаеш за руското здравеопазване? Нищо, ама дращиш.
25 Мурка
До коментар #6 от "Бфбж":едно лекарче от пазарджик си докарваше 80 000-90 000хилки слагаше стентове за щяло и нещяло и кво стана с него
09:26 24.04.2026
28 тиририрам
До коментар #9 от "Ъхъ!!!":Нищо европейско няма да достигнем със свинщини!
09:28 24.04.2026
31 си дзън
от 5000 евро/месец стигнат лекарските от 10000 евро/месец
09:31 24.04.2026
33 1234
В България ЕДНА на която липсва кадрови и мотивоционен потенциял да контролира...
Пуснете 20....
Да видиш ти как се краде от конкурираща се здравна каса!!!
09:36 24.04.2026
34 Ежко Бежко
До коментар #1 от "Трол":До южноафриканското здравеопазване нито европейското, още по-малко българското могат да се доближат, та ако ще да утроят вноските.
По-долу тук някой се изхвърли за руското здравеопазване. Абе много изпростели хора драскат по форумите.
09:37 24.04.2026
38 Съгласен,
Сега повечето лекари се водят на работа поне на 2 места и отделно получават хонорари... Във всеки един момент те могат да бъдат само на едно място, клонинги няма. Това води до печалбарство, ниско качество и безотговорност към работата с пациентите. На 3-то число на месеца на вратата на джипито има табела, че клиничните пътеки С изчерпани...
09:48 24.04.2026
41 Патиланско царство
До коментар #1 от "Трол":Нека да не се лъжем, с или без европейски вноски, лекари, приети в университета с тройки и взели диплома по милост или случайно и такива в чиито глави са само мислите за пари няма как да постигнат никакво здравеопазване.
Уж човешкия живот и здраве били "най-висша ценност", а искат да ги търгуват, като кратуни на пазара. Когато лечебните заведения се превърнат в храм на здравето и живота, и когато бъдат изгонени търговците от храма, само тогава ще може да бъде постигнато качествено здравеопазване, до тогава ще е валиден оня лаф, че "болен се ... на легло". Сега докторите нямат сметка да излекуват никого, защото им трабват пациенти, всеки ден, по много за да получават пари, е по тая схема кой, кого, кога ще излекува?
09:59 24.04.2026
42 поредния Мрънкалов кат онзи дет
които уж са професори дето не могат да вденат че
че неевропейски вноски са вързани с с неевропейски заплати почващи от 500е чисто
10:03 24.04.2026
43 Сър Мастър Бейтс
46 Реплика
До коментар #43 от "Сър Мастър Бейтс":Сър, защо си мислиш, че само лекарите полагат усилия, подложени са на стрес и са пропуснали много от времето си със семейството заради професията/работата си. Знаеш ли колко други хора/професии работят на 12-часови смени, дават дежурства на разположение (на повикване си ако има нужда), нощни смени, уикендите се работи. Личния им живот е на заден план.
За животновъдите има ли почивен ден и колко часа е работният им, за шофьорите, продавачите, работниците в непрекъсваемите производства чул ли си.
Дали някой може да си бъде самодостатъчен без да има нужда от другите хора/професии? Защо едни се считат за незаминими и безценни, а другите кучетата да ги ядат. Ако не са всички останали професии, лекарите какво ще ядат, в какво ще живеят, на какво ще се возят, с какво ще бъдат облечени! Не така Сър - всички работещи хора, трябва да получават достойни възнаграждения за труда си, защото всеки труд е ценен и всеки е човек, не само лекарите. Освен това дали да учиш и да работиш някаква професия е личен избор, никой никого насила не е принудил да бъде лекар, като не ти харесва да си лекар стани животновъд, готвач, продавач, избери си по-спокойна, по-лека и по-доходна професия, ама не искаш, защо ли?
47 Чочо
Досега работим само за храна, сега ще работим само за вноски !
10:25 24.04.2026
51 Сър Мастър Бейтс
До коментар #46 от "Реплика":Вие сериозно ли сравнявате работата на продавач и готвач с тази на лекар. Едно е стрес да не ти загори манджата, друг е стреса когато чужд човешки живот зависи от теб. Жена ми е анестезиолог и всеки ден е пред дилемата дали да не се откаже от тази професия. След нощно дежурство се прибира с подпухнали очи. Вие нямате представа какво означава стрес. Така че, ако на готвач му дават 2000 Евро примерно, доктора трябва да взима 5 пъти повече - поне. И пак няма да му се компенсира разбитата нервна система.
53 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #4 от "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ":От 2005 г. до сега, бюджетът за здравеопазване е нараснал 10 пъти, а въпреки това, вместо да намалява, заболеваемостта се е увеличила 3 пъти...
11:21 24.04.2026
54 злодеида
До коментар #23 от "Сократ":Много са напред с материала. Факт във всяко отношение .Много лекарства имат на които тук се продават аналог от запад на десетки пъти по- скъпи цени.Драскачите плюят защото представа си нямат.И да, ако има някой сериозен проблем със здравето и търси спасение в Европа или Турция нека се запоинтересува за Русия. На болшинството няма да им хареса написаното не защото ги вълнува, а защото просто става дума за Русия и трябва да се плюе.Споко Путин няма да ви лекува.
11:35 24.04.2026
56 наум
До коментар #46 от "Реплика":Каквото е отношението на хората без значение от техните професии към лекарите, такова ще бъде и отношението на лекарите към тях. Бъдете сигурни в това.
11:43 24.04.2026
57 Ступор
До коментар #51 от "Сър Мастър Бейтс":И какво излиза Сър, че стреса Ти е по-стресителен от стреса Ми. Твоят стрес и напрежение и лишения са стрес напрежение и лишения, а моите не са!
Високомерието и пренебрежително превъзходното отношение с елемент на унижение към останалите не е подход и поведение, присъщи на хора със свръх претенции за интелигентност - без извинение!
Иди и си купи щастие с парите си, купи си младост, купи си време ... хайде бъдете здрави.
58 Сър Мастър Бейтс
До коментар #57 от "Ступор":Да, абсолютно твърдя, че стреса на анестезиолог е по-голям от този на продавач/готвач/таксиметров шофьор и тн. Нека наричаме нещата с истинските им имена. Ако жена ми беше анестезиолог в САЩ щеше да е милионер. В БГ с 15 години стаж не може да събере пари да си купи собствено жилище.
12:41 24.04.2026
