Д-р Иван Маджаров: Не можем да постигнем европейско здравеопазване с неевропейски вноски

24 Април, 2026 09:09 1 141 60

Той коментира искането на лекарите за 25% увеличение на цената на всички медицински дейности

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лекарите искат 25% увеличение на цената на всички медицински дейности. Темата коментира зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров в ефира на „Здравей, България" по Нова ТВ.

По негови думи в България имаме над средноевропейското ниво качество и достъпност на здравеопазването. „Темата за цените е голяма, но едно е ясно – две години няма промени в цените на медицинските дейности, които се заплащат със здравноосигурителните вноски. Лечебните заведения трябва да свиват своите разходи и не могат да увеличат възнагражденията”, допълни той.

На въпроса дали трябва да се повишат здравните вноски той лекарят каза, че трябва да се направи анализ. Лекарят беше категоричен, че "не можем да постигнем европейско здравеопазване с неевропейски вноски".

Маджаров коментира, че липсват контролни механизми по отношение на принципа парите следват пациента. Също така подчерта, че трябва да се въведе електронна здравна карта за пациентите.

По темата за разликите в цените на лекарствата, които закупуват лечебните заведения, Маджаров каза, че няма информация как стои въпросът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    63 1 Отговор
    Но можем да постигнем африканско здравеопазване с европейски вноски.

    Коментиран от #34, #41

    09:10 24.04.2026

  • 2 Защо

    12 34 Отговор
    Защо никой не иска да постигне руско здравеопазване?

    Коментиран от #7, #18, #23

    09:10 24.04.2026

  • 3 Алтернативен

    50 2 Отговор
    Тези алчни животни, кого лъжат, че лекуват? Гледат те в ръцете от влизането в кабинетите им, до изписването от болница в рамките на срока. Мисълта им не е свързана с лечение, а с доене!

    Коментиран от #11

    09:12 24.04.2026

  • 4 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    Приоритети и мерки
    Финансиране и здравно осигуряване
    Достъпно здравеопазване и регионален баланс:

    Запазване на солидарния модел на здравно осигуряване,
    като основа на системата;
    Поетапно увеличаване на публичните разходи за здравеопазване
    като процент от БВП до средните европейски нива;
    Ясен и публичен контрол върху бюджета на НЗОК;
    Преразглеждане на клиничните пътеки и преминаване към
    по-реалистични и ефективни модели на заплащане, ориентирани
    към качество на лечението и остойностяване на труда;
    Намаляване на доплащането от пациента;
    Преминаване към централизирани доставки на
    скъпи медикаменти, апаратура и изделия;
    Строги мерки срещу злоупотреби и източване на здравни средства.
    Специални програми за малките населени места и отдалечените региони;
    Финансови и социални стимули за лекари и медицински сестри,
    които работят в райони с недостиг на кадри;
    Развитие на мобилни медицински екипи и телемедицина;
    Гарантиране на спешна медицинска помощ в разумни срокове
    на цялата територия на страната.

    Коментиран от #53

    09:13 24.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    47 2 Отговор
    Здравеопазването не можело да бъде , като европейското, ама докторските ви заплати надминаха доходите на докторите в Европа. Ей затова спряхте да плашите , че ще бягате, щото тези пари там не ги дават.

    09:15 24.04.2026

  • 6 Бфбж

    43 1 Отговор
    А, стига с тия вноски! Не се наядоха на пари лекарите. По 10000-15000 лв заплати прибират. Болничната администрация така раздута, че ще се пръсне по шевовете от чиновници.

    Коментиран от #25

    09:15 24.04.2026

  • 7 Защото

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    сме много далече !

    09:15 24.04.2026

  • 8 име

    38 0 Отговор
    Отново призиви за още пари в здравеопазването, вместо затваряне на кранчетата, от които се точи здравната каса, като десетократно надписани лекарства, заплати от стотици хиляди за някои шефове и други подобни. Да познаем ли какъв ще е ефекта от ощето пари? След макс две години ще има отново рев за още пари.

    09:16 24.04.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    37 1 Отговор
    А можем ли да постигнем европейско здравеопазване с неевропейско крадене и алчност?!

    Коментиран от #28

    09:16 24.04.2026

  • 10 доктор ли

    33 1 Отговор
    Това момче отдавна е постигнало високи европейски жизнени стандарти .И никога няма да се задоволи.
    Здравеопазването ни е за лечение!

    09:17 24.04.2026

  • 11 Така е

    30 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алтернативен":

    И с 250% да вдигнат вноските, пак ще карат хората да си доплащат. Угодия няма.

    09:17 24.04.2026

  • 12 Нфбж

    29 0 Отговор
    Заплати космически, лекуване на хората никакво. Първи по смъртност в ЕС.

    09:17 24.04.2026

  • 13 Първо

    30 0 Отговор
    Трябва да стигнем "европейски заплати" за народа.
    Чак после - може да се мисли за европейски цени на всичко! Които ние даже задминахме отдавна!
    Има някои хора във всички професии, като този в текущата статия Д-р Иван Маджаров. Такива хора са паразити във своята професия. Те трябва да се уволнят, защото се грижат само как да станат по-богати, не как да са по-добри в кквото правят.
    Е, тогава може да се пооправим.

    09:18 24.04.2026

  • 14 Бфбж

    27 1 Отговор
    Тоя да каже какви пари прибират личните лекари! Милионери станаха от едно мерене на кръвно.

    09:18 24.04.2026

  • 15 клиент 007

    21 0 Отговор
    то и сега 2-3 от вноските отиват по джобовете ви и в най-различни форми на корупция. И всеки доплаща щедро. Да ви я увеличим да си имате още?

    09:19 24.04.2026

  • 16 икономист

    21 0 Отговор
    Не може да има европейски вноски , след като няма европейски доходи !!!

    09:21 24.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АБВ

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    "Защо никой не иска да постигне руско здравеопазване?"

    Това кой ти го каза ? Руското здравеопазване е напълно безплатно. Има и платено такова. Като цяло достъпът до него е много по-лесен отколкото в прехваленият ти Запад.
    В България достъпът до здравеопазване е също много по-лесен и бърз. Можеш да решиш и да идеш до личния си лекар веднага. Направленията за специалист се получават без проблеми. Опитай го това в Холандия например. Достъп до специалист - след три-четири месеца. При джи-пи-то след два-три дни. За изследвания се чака със седмици, за операция, ако не е спешна и животоспасяваща - чакаш с месеци. И си плащаш здравни вноски/осигуровки/застраховки.

    09:22 24.04.2026

  • 19 бай Бончо

    26 1 Отговор
    Изманици ! При социализма можеше да е безплатно здравеопазването .Сега що не може ? Над 10 милиарда ви отделя здравната каса , а народа от 9 милиона стана 6 милиона , това е резултата .Пуста сопа дебела .

    09:23 24.04.2026

  • 20 така е . единствен вариант остава да се

    13 0 Отговор
    внесат от европа доктори . германци , италианци и мигрирали българи станали доктори . накупиха хеликоптери и сега нямали европейски доктори . за здравето е нужно и да се финансира и да се прави по европейски . тук от 20 години едни 15 доктори се показват и расъждават по всички въпроси . остаряха вече . и все не им е европейско лекарстването . онзи ден имаха празник . да си намерят решение на проблемите .

    09:23 24.04.2026

  • 21 честен ционист

    20 1 Отговор
    Българинът е пръв по смъртност за последните 5г в ЕС. Какви европейски вноски проси този търгаш?

    09:24 24.04.2026

  • 22 Лунчо

    11 0 Отговор
    В Канада е безплатно .

    09:24 24.04.2026

  • 23 Сократ

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Какво знаеш за руското здравеопазване? Нищо, ама дращиш.

    Коментиран от #54

    09:25 24.04.2026

  • 24 Въпрос

    24 0 Отговор
    Защо полицаи, съдии, прокурори, държавните служители не си плащат здравните осигуровки, а отново искат да ударят тези, които изкарват парите в държавата? Заплатите ли са им малки, бонусите ли, ДМС- тата ли, привилегиите, парите за дрехи, храна, път и т. н., за да им плащаме ние - бедняците на тях здравните и осигуровките? Всички безобразия в България, които изпиха кръвта на народа през последните 37 години и особено по времето на мафиотите толупа и феномена трябва незабавно да бъдат преустановени! Незабявно! Какви са тези увеличения с 50,60,80 процента на заплатите и то на тези, които не произвеждат нищо, а останалите са натикани в ъгъла, сложили са им въжето на врата и непрекъснато го затягат. До къде и до кога ще се тътпи това положение?

    09:26 24.04.2026

  • 25 Мурка

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бфбж":

    едно лекарче от пазарджик си докарваше 80 000-90 000хилки слагаше стентове за щяло и нещяло и кво стана с него

    09:26 24.04.2026

  • 26 Не са само цените...

    9 0 Отговор
    В Европа не се строят магистрали със здравните вноски.

    09:27 24.04.2026

  • 27 Безсрамници!

    24 0 Отговор
    С крадене от здравната каса обаче, постигнахте стандарт като на петролни шейхове!☹️

    09:27 24.04.2026

  • 28 тиририрам

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъ!!!":

    Нищо европейско няма да достигнем със свинщини!

    09:28 24.04.2026

  • 29 ДДДДД

    17 2 Отговор
    Цялата държавна администрация, военни, полицаи, ц.иг.а.ни, украинци и други "бежанци" не плащат осигуровки. Направете достъпа до здравните услуги САМО за здравно осигурени и техните деца! Няма спешен, няма животозастрашен случай - да си е плащал осигуровките пациента. Тогава парите ще стигнат и останат, въпреки яките ви далавери с лекарства и консумативи. Престанете да товарите коректните за сметка на останалите!

    09:30 24.04.2026

  • 30 Един да каже

    3 0 Отговор
    Че работи за пари. Иначе много се преструват, че тоо, разбираш лии, фактическии, нали знайш как е, ние работим за да свършим работатаа, налии, ама кат дават пари ща зимами, да не обидим хората, които дават. Ама не е там въпросът.

    09:30 24.04.2026

  • 31 си дзън

    13 0 Отговор
    А европейско правосъдие кога? Може би след като прокурорските заплати
    от 5000 евро/месец стигнат лекарските от 10000 евро/месец

    09:31 24.04.2026

  • 32 9689

    12 0 Отговор
    Първо да спрат с кражбите и да взимат под масата.

    09:34 24.04.2026

  • 33 1234

    8 0 Отговор
    над 90 здравни каси в Германия...
    В България ЕДНА на която липсва кадрови и мотивоционен потенциял да контролира...
    Пуснете 20....
    Да видиш ти как се краде от конкурираща се здравна каса!!!

    09:36 24.04.2026

  • 34 Ежко Бежко

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    До южноафриканското здравеопазване нито европейското, още по-малко българското могат да се доближат, та ако ще да утроят вноските.
    По-долу тук някой се изхвърли за руското здравеопазване. Абе много изпростели хора драскат по форумите.

    09:37 24.04.2026

  • 35 Мнение

    9 1 Отговор
    Стига глупости. Във Франция се плащаше по-малко и после ме ти се налага да плащаш пак. Тук здравните нищо не покриват. Плащаш си пак като поп.Дори като се разболееш и за прегледа си плащаш,а си здравно осигурен.

    09:40 24.04.2026

  • 36 Галфон

    8 1 Отговор
    В европа няма здравни вноски бе крад3ц0, всички са на частни здравни застраховки. Дружествата и лечебните заведения си се разбират и съдят ако се наложи по между си, пациента нито плаща нито доплаща нито се занимава с финансовата част от леченито

    09:41 24.04.2026

  • 37 сара

    10 0 Отговор
    Европейските вноски биха отивали за увеличаване на и без това високите европейски заплати на лекарите без полза за здравеопазването. А за "европейските" заплати на населението няма да говорим.

    09:44 24.04.2026

  • 38 Съгласен,

    10 0 Отговор
    но ако имаме европейската структура, система и качество на здравеопазване и лекуване. Моите вноски за здраве и лечение да са в моя лична сметка и аз да заплащам за тия услуги след преглед и одобрение на положените грижи и резултатът от тях.
    Сега повечето лекари се водят на работа поне на 2 места и отделно получават хонорари... Във всеки един момент те могат да бъдат само на едно място, клонинги няма. Това води до печалбарство, ниско качество и безотговорност към работата с пациентите. На 3-то число на месеца на вратата на джипито има табела, че клиничните пътеки С изчерпани...

    09:48 24.04.2026

  • 39 ВСИЧКО Е ЯСНО

    9 0 Отговор
    И аз искам много работи, ама без да лъжа и изнудвам хората! И ДА ЗНАЕШ НАШЕТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НАД СВЕТОВНО НИВО, ЗА ТОВА БЕЗ ЛЪЖИ И ИЗМАМИ! ПАРИТЕ НА ЗК СА МНОГО, НО ИМА МНОГО ИЗМАМИ ЗА ИЗТОЧВАНЕ! ПРОСТО ТРЯБВА ЕФЕКТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ!

    09:49 24.04.2026

  • 40 Факти

    8 0 Отговор
    А можем ли да постигнем европейски вноски с неевропейски доходи , г-н търговец ?

    09:51 24.04.2026

  • 41 Патиланско царство

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Нека да не се лъжем, с или без европейски вноски, лекари, приети в университета с тройки и взели диплома по милост или случайно и такива в чиито глави са само мислите за пари няма как да постигнат никакво здравеопазване.
    Уж човешкия живот и здраве били "най-висша ценност", а искат да ги търгуват, като кратуни на пазара. Когато лечебните заведения се превърнат в храм на здравето и живота, и когато бъдат изгонени търговците от храма, само тогава ще може да бъде постигнато качествено здравеопазване, до тогава ще е валиден оня лаф, че "болен се ... на легло". Сега докторите нямат сметка да излекуват никого, защото им трабват пациенти, всеки ден, по много за да получават пари, е по тая схема кой, кого, кога ще излекува?

    09:59 24.04.2026

  • 42 поредния Мрънкалов кат онзи дет

    5 0 Отговор
    то кордисват тук
    които уж са професори дето не могат да вденат че
    че неевропейски вноски са вързани с с неевропейски заплати почващи от 500е чисто

    10:03 24.04.2026

  • 43 Сър Мастър Бейтс

    1 5 Отговор
    Много е смешно как когато човек е добре, зад клавиатурата е много смел да хули лекарите. Но когато опре до собственото здраве и живот в болницата е като уплашен мишок и същите тези лекари ги гледа със страхопочитание и надежда. Цялата ми рода е докторска, жена ми е анестезиолог. Понеже много се обсъжда заплатите на лекарите - няма заплата на света, която да компенсира усилията, стреса и пропуснатото време със семейството на тези хора. Специално за анестезиолозите - работи се 12-часови смени, дават се разположения (на повикване си ако има нужда), нощни смени, уикендите се работи. Личния ти живот е на заден план. Да, има черни овци като във всяка професия, но има и голяма част лекари, за които тази работа е призвание. То всъщност ако не ти е признание, няма смисъл да си го причиняваш. Така че, не злорадствайте за заплатите на лекарите, за мен всеки цент е повече от заслужен.

    Коментиран от #46

    10:04 24.04.2026

  • 44 пенционер Милионеров

    5 1 Отговор
    искам 25% увеличение на пенцийката

    10:14 24.04.2026

  • 45 Питам

    7 0 Отговор
    КОЙ разреши в бедна и малка България да им 400 болници, които да източват безсрамно и нагло Здравната каса, и КОЙ точно лекуват в тях, защото по селата от демокрацията насам не са виждали жив доктор? Е, то не може 37 години само да се краде, резултатът е на лице, когато те управляват мафиоти и престъпници.

    10:19 24.04.2026

  • 46 Реплика

    7 2 Отговор

    До коментар #43 от "Сър Мастър Бейтс":

    Сър, защо си мислиш, че само лекарите полагат усилия, подложени са на стрес и са пропуснали много от времето си със семейството заради професията/работата си. Знаеш ли колко други хора/професии работят на 12-часови смени, дават дежурства на разположение (на повикване си ако има нужда), нощни смени, уикендите се работи. Личния им живот е на заден план.
    За животновъдите има ли почивен ден и колко часа е работният им, за шофьорите, продавачите, работниците в непрекъсваемите производства чул ли си.
    Дали някой може да си бъде самодостатъчен без да има нужда от другите хора/професии? Защо едни се считат за незаминими и безценни, а другите кучетата да ги ядат. Ако не са всички останали професии, лекарите какво ще ядат, в какво ще живеят, на какво ще се возят, с какво ще бъдат облечени! Не така Сър - всички работещи хора, трябва да получават достойни възнаграждения за труда си, защото всеки труд е ценен и всеки е човек, не само лекарите. Освен това дали да учиш и да работиш някаква професия е личен избор, никой никого насила не е принудил да бъде лекар, като не ти харесва да си лекар стани животновъд, готвач, продавач, избери си по-спокойна, по-лека и по-доходна професия, ама не искаш, защо ли?

    Коментиран от #51, #56

    10:24 24.04.2026

  • 47 Чочо

    5 0 Отговор
    Какво значи европейски вноски ?????
    Досега работим само за храна, сега ще работим само за вноски !

    10:25 24.04.2026

  • 48 Нищо не трябва да се увеличава

    9 0 Отговор
    На лекар, който говори само за пари да се отнема временно лиценза. Тези хора в по-голямата си част не лекуват . Препращат пациентите в частните си кабинети . Хонорарите им са достигнали последно до 200 евро. Няма ли власт, която да ги озъпти и да задължи да работят или в държавни или частни болници. Статистиката да отчете колко от болните са излекувани, колко са препращани от специалист на специалист за хиляди ненужни изследвания, с цел източване на касата и колко са починали.

    10:31 24.04.2026

  • 49 Вноските !

    3 0 Отговор
    Няма Да Накарат !

    Лекарите !

    Да Си !

    Изучат !

    Занаята !

    Само Минстерството !

    Може Да Ги Накара !

    Да Сторят !

    Това !

    Иначе !

    Аз Нямам Нужда !

    От !

    Този !

    Боклук !

    10:37 24.04.2026

  • 50 Дядо дръмпир да мръдне по чешкибглекари

    3 0 Отговор
    За да достигнете европейско здравеопазване ви трябват :Първо европейска подготовка на лекарите!Второ европейски Болнични заведения!Трето никакво доплащане и никакви избори на екипи.Четвърто трябва ви Европейска атмосфера ,а не бг-просиянска такава.Сега ,дали бг лекарите получават малко........Това е голяма лъжа.Един лекар в Германия получава бруто около 6000€ и от тях взема чисто около 3700-4000€!НЯМА БОНУСИ,Няма пари под масата ,а в края на годинатаФинансова лекарят там ПОДАВА ДЕкларация за Доходите си в Финанс министерството.Айде сега да ми кажете какво не ви достига тук та лъжете хората.ПС.Тротоар с дупки ,чупиш глезен на три места двата пищяла и леко към петна кост....операция...Осигурен си ,но ако не извадиш 4000Лева не оперират ,а чакат да ги събереш.операция слагат една пластина и 8 винта...прохождаш на 36ден....,което е супер...решаваш да си махнеш пластините и винтовете ,защото мислиш ,че пищяла на единия ти крак правен от човек е с 30% по големичък от другия пищял правен от майка ти и баща ти....за да легнеш пак те правят на решето кадърни взимачи на кръв и после анестезиолога ти прави такава спинална упойка ,че 6часа след това не си усещаш краката надолу...после гледаш глезена е същия 30% нагоре и завършват.......нали ходиш.......нали няма да ходиш на модно ревю за глезени.....затова хората ходят на касапи в чужбина ,бг лекари.Всичко ,което написах е ИСТИНА!

    10:44 24.04.2026

  • 51 Сър Мастър Бейтс

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "Реплика":

    Вие сериозно ли сравнявате работата на продавач и готвач с тази на лекар. Едно е стрес да не ти загори манджата, друг е стреса когато чужд човешки живот зависи от теб. Жена ми е анестезиолог и всеки ден е пред дилемата дали да не се откаже от тази професия. След нощно дежурство се прибира с подпухнали очи. Вие нямате представа какво означава стрес. Така че, ако на готвач му дават 2000 Евро примерно, доктора трябва да взима 5 пъти повече - поне. И пак няма да му се компенсира разбитата нервна система.

    Коментиран от #57

    10:48 24.04.2026

  • 52 А с какво ще можем?

    1 0 Отговор
    С НЕЕвропейски заплати ли?

    10:51 24.04.2026

  • 53 ПРИПОМНЯНЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ":

    От 2005 г. до сега, бюджетът за здравеопазване е нараснал 10 пъти, а въпреки това, вместо да намалява, заболеваемостта се е увеличила 3 пъти...

    11:21 24.04.2026

  • 54 злодеида

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сократ":

    Много са напред с материала. Факт във всяко отношение .Много лекарства имат на които тук се продават аналог от запад на десетки пъти по- скъпи цени.Драскачите плюят защото представа си нямат.И да, ако има някой сериозен проблем със здравето и търси спасение в Европа или Турция нека се запоинтересува за Русия. На болшинството няма да им хареса написаното не защото ги вълнува, а защото просто става дума за Русия и трябва да се плюе.Споко Путин няма да ви лекува.

    11:35 24.04.2026

  • 55 Maa ви алчна

    3 0 Отговор
    А с африкански заплати как да плащаме европейски рекет?!

    11:37 24.04.2026

  • 56 наум

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Реплика":

    Каквото е отношението на хората без значение от техните професии към лекарите, такова ще бъде и отношението на лекарите към тях. Бъдете сигурни в това.

    11:43 24.04.2026

  • 57 Ступор

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Сър Мастър Бейтс":

    И какво излиза Сър, че стреса Ти е по-стресителен от стреса Ми. Твоят стрес и напрежение и лишения са стрес напрежение и лишения, а моите не са!
    Високомерието и пренебрежително превъзходното отношение с елемент на унижение към останалите не е подход и поведение, присъщи на хора със свръх претенции за интелигентност - без извинение!
    Иди и си купи щастие с парите си, купи си младост, купи си време ... хайде бъдете здрави.

    Коментиран от #58

    11:54 24.04.2026

  • 58 Сър Мастър Бейтс

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ступор":

    Да, абсолютно твърдя, че стреса на анестезиолог е по-голям от този на продавач/готвач/таксиметров шофьор и тн. Нека наричаме нещата с истинските им имена. Ако жена ми беше анестезиолог в САЩ щеше да е милионер. В БГ с 15 години стаж не може да събере пари да си купи собствено жилище.

    12:41 24.04.2026

  • 59 дядото

    2 0 Отговор
    или с не европейски /български/ злоупотреби

    14:14 24.04.2026

  • 60 Не може да очаквате Европейски вноски

    0 0 Отговор
    от Български заплати!Наглеци!

    15:14 24.04.2026