Д-р Брънзалов: Трудът и саможертвите на лекарите поддържат здравната ни система

7 Април, 2026 10:57 647 15

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Благодарение на труда, здравето и саможертвите, които правят ежедневно работещите в системата на здравеопазването - тя съществува. Това заяви в ефира на "Денят започва" по БНТ д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз, по повод днешния Световен ден на здравето.

"Аз бих желал първо да поздравя всички колеги, които работят в системата на здравеопазването, тъй като днес е рождената дата на Световната здравна организация, затова отбелязваме този ден. И искам да им пожелая здраве от все сърце, защото благодарение на техния труд, здраве и саможертвите, които правят ежедневно, системата съществува. Системата съществува с цени от 2024 г. в настоящето. Всички сме свидетели какво се случва през последните две години.

Не искам да има какъвто и да е политически привкус, но политиците определено нехаят за системата на здравеопазването в България. Много дълго търсих най-меката дума, която да употребя. Защото всеки български гражданин, всеки зрител, който ни гледа в момента, веднага ще разбере след като отговоря на следния въпрос: коя услуга и коя стока в момента е на цени от 2024 г.? Независимо от всички тези структури, които се създадоха за контрол на цените и за предотвратяване на злоупотреби при преминаване към еврото, това е факт."

Д-р Брънзалов коментира здравния бюджет.

"Тук не става въпрос да се раздават 20 евро на всеки, който има кола, която замърсява въздуха, защото този, който ще си вземе екологично чиста кола, няма да опре до тези 20 евро. Но това е отделен въпрос.Много мили хора мислят за народа. Системата на здравеопазване е част от националната сигурност. Виждаме какво се случва в момента в геополитически аспект. Виждаме колко се е увеличила минималната работна заплата, която също трябва да бъде имплементирана в заплатите на служителите в системата на здравеопазване - тези, които работят в медицината в България. Тя се вдига, но в същия момент не се индексирана в бюджета на НЗОК. Взимат се мерки за всичко - горива, енергетика, ресторантьорство, намаление на данъци и така нататък. Но абсолютно, дано не е съзнателно, защото ако е съзнателно, става е опасно, за бюджета за здравето - нито дума, нито вопъл, нито стон."

Здравните вноски са вдигнати, защото е увеличена минималната работна заплата, посочи Брънзалов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    В интернет ми предписаха две лекарства.За всеки случай отидох на лекар и той ми предписа същите лекарства.Казах че вече ги взимам и той вика:Ами тогава защо идваш?Докторите използват изкуствен интелект като нас.

    Коментиран от #6

    11:00 07.04.2026

  • 2 Хмм

    20 2 Отговор
    видяхме ги по време на ковида, най-висока смъртност в света, само Перу пред нас

    11:00 07.04.2026

  • 3 Тома

    19 1 Отговор
    Много хора си заминаха които нямат пари за да се лекуват понеже най много българите доплащат за здраве.Иначе на този врата няма така да е дебел.

    11:01 07.04.2026

  • 4 честен ционист

    12 1 Отговор
    Първата работа на бялата мафия е да накарат Ганчо да разпише донорското съгласие - саможертва.

    11:08 07.04.2026

  • 5 да им е честит празника

    6 0 Отговор
    в киев докторите са по европейски модел . и там празнуват . навремето в райха живаго експериментирал много . така открил лекарства , различия в структурата на чужденци и не арийци . като ти трябва доктор никой не може да го замени .

    11:09 07.04.2026

  • 6 А ти защо ги взимаш тези лекарства?

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нали знаеш на кого най-много помагат лекарствата? На този, който ги продава разбира се! Като влезеш в аптеката само опаковки с нарисувани на тях много ефектно и цветно лакти, колена, пишки и това помагало за това, онуй за онова. Пълни глупости . Човек живее, износва се , остарява , разболява се и умира и това е. Всички тези добре опаковани илачи само те успокояват, че нещо правиш и те лъжат, че ще оздравееш.

    11:14 07.04.2026

  • 7 Нафталинка

    14 2 Отговор
    Та то няма по големи престъпници от тия самозванци, те крадат освен пари и животи ,докъто зд рваната система не се върне в правилата от 1989 година ,здравеопазване при нас няма да има

    11:18 07.04.2026

  • 8 мафиотите в бели манти

    17 1 Отговор
    нямате наяждане

    11:25 07.04.2026

  • 9 Нагло и крадливо

    8 0 Отговор
    Племе.

    12:08 07.04.2026

  • 10 Ванкоо

    9 0 Отговор
    Е тази саможертва поне е подплатена с лукдозни жилища и вили,скъпи автомобили, деца учещи в престижни колежи,маркови дрехи ,почивки на екзотични места, е дай боже всеки който жертва нещо лично същия стандарт на живот

    12:36 07.04.2026

  • 11 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Какви саможертви бе и тия се изкараха свети 40 мъченици....

    12:57 07.04.2026

  • 12 Доставчик на лекарства

    1 0 Отговор
    Ние аптечните гиганти никога не даваме пари на докторите, защото те предпочитат екскурзии по река Сена, или Лоара, все им е едно.

    14:58 07.04.2026

  • 13 Риторичен

    2 0 Отговор
    Някой успял ли е да намери час за вторичен преглед, за същия лекар, в рамките на едномесечния законов срок при преглед с направление по НЗОК ?

    15:01 07.04.2026

  • 14 Празник

    2 0 Отговор
    Де да беше така, както казва д-р Брънзалов! Истина е, че една част, но малка част от лекарите са лекуващи лекари, друга по-голяма част са имитатори, дистрибутори на лекарства и присъстващи в системата. И всички те работят в държавни/общински/частни болници/клиники/центрове - всъщност се разпиляват и никъде достатъчно концентрирани, за да лекуват страдащите пациенти, а просто да отметнат бройката и спечелените от страданието пари. Тъжно! Все пак на този празник поздравявам лекарите, които лекуват с емпатия, задълбочен анализ на заболяването и щадящо лечение! Искам да поздравя и пренебрегваните аюрведични медици, които лекуват по правилата на древна природосъобразна медицина! Не забравям и класическите хомеопати, които лекуват това, което другите не успяват!

    15:39 07.04.2026

  • 15 Кака Пена

    1 0 Отговор
    Не драги, при тези корумпирани директори, бордове и лекари, съдраните кожи от пациентите поддържат здравната система. Ей, ненакрадохте се бе! Бордове, ДМС, надписани КП, процедури, избори на екипи, нощувки, кл.изпитания, кражби на лекарства, обществени поръчки, оборудване, ремонти и т.н. Нагли anaши сте. И ревете за още.

    17:30 07.04.2026