Лекарският съюз иска увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори

6 Април, 2026 11:01 968 22

Здравеопазването не може да функционира на цени от миналото при разходи от настоящето, смятат от Съюза

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националният съвет на Българския лекарски съюз настоява служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски, в качеството си на посредник между БЛС и НЗОК и носещ отговорност за съществуването и стабилността на системата, да предприеме необходимите действия за незабавно подписване на Анекс към Националния рамков договор с цел спешна актуализация на цените на всички медицински дейности.

„Системата на здравеопазването е на ръба, поставена е под тежък и задълбочаващ се финансов дефицит. Разходите на лечебните заведения за енергия, медицински консумативи, издръжка и персонал се увеличават главоломно. Само за периода 2021–2025 г. средните разходи са нараснали с 85%, като през 2025 г. ръстът достига близо 18%. Разходите за персонал са се увеличили с 74% – вследствие на повишената минимална работна заплата, ръста на осигурителните прагове и необходимостта от задържане на кадри“, пише в изявлението.

Същевременно според БЛС цените на медицинските дейности остават на нивата от 2024 г. – без актуализация през 2025 и 2026 г. Това създава сериозен дисбаланс: всички разходи растат, но финансирането изостава, което води до натрупване на дефицити, напрежение в системата и огромен риск тежестта да бъде прехвърлена върху пациентите.

„Допълнителен парадокс е, че при нарастваща събираемост на публичните приходи – включително вследствие на увеличената минимална работна заплата и осигурителните вноски – средствата, събрани за здраве, не се използват за стабилизиране на системата“, коментират от БЛС.

Според съюза сме свидетели как в редица други сектори държавата предприема извънредни финансови мерки и осигурява целенасочена подкрепа чрез решения на служебния кабинет, затова здравеопазването не може да остане извън този процес.

В условията на продължаващи кризи и геополитическа несигурност, които вече имат пряко отражение върху икономиката и разходите в здравеопазването, бездействието е изключително опасно, смятат от БЛС.

„За сферата на здравеопазването непрекъснато се твърди, че средствата са достатъчни, дори се внушава, че са в излишък. Тези твърдения съществуват единствено благодарение на факта, че работещите в системата ежедневно поемат тежестта и компенсират дефицитите със своя труд и здраве. При настоящото поведение на държавата това ще доведе до ръст на доплащанията“, пише още в изявлението.

Националният съвет на БЛС настоява за незабавно подписване на Анекс към НРД с цел значимо увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори, което ще гарантира:

• устойчивостта на здравната система;
• защита на достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ;
• осигуряване на предвидимост и стабилност за работещите в системата.

От БЛС допълват, че здравеопазването не може да функционира на цени от миналото при разходи от настоящето. „Време е събраните средства за здраве да се използват за здраве. Необходимите решения са спешни. Отговорността е обща“, коментират от съюза.


  • 1 Гориил

    16 11 Отговор
    Това е неизбежно следствие от шизофренията и параноята на европейските елити.

    Коментиран от #7

    11:03 06.04.2026

  • 2 Бендида

    39 2 Отговор
    Доста арогантно искане...при милиарди в бюджета за здравеопазване, отново сме на първо място по смъртност. Пари, пари, пари......

    11:08 06.04.2026

  • 3 Еврором

    15 3 Отговор
    Я си ги маризим и безплатно.

    11:08 06.04.2026

  • 4 Ганьо

    18 6 Отговор
    Ако може с 500 процента увеличение, моля. Вече сме в клуба на богатите!

    11:12 06.04.2026

  • 5 у.ийци

    17 4 Отговор
    в бели халати !

    11:14 06.04.2026

  • 6 честен ционист

    13 3 Отговор
    Забелязах, че на Брънзалов му липсва първата фаланга на показалеца. Трудова злополука характерна за касапските професии.

    11:14 06.04.2026

  • 7 довечера

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    да полегнеш на иноксовата маса

    11:15 06.04.2026

  • 8 без пари каква медицина

    5 9 Отговор
    3 милиарда могат да дадат на докторите и пациентите . но да не крадат . източват ли касата е лошо . а те ги дават за дронове и ракети . явно лобистите са надделели от военния сектор на икономиката . и за горивата ще има криза след време . както и кризата с боклука .

    Коментиран от #10

    11:15 06.04.2026

  • 9 пак кордисахте мрънкалов

    20 2 Отговор
    да мрънка за повече парици от обеднелите пациенти след влизането в клуба на богатите

    11:16 06.04.2026

  • 10 жвуцай

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "без пари каква медицина":

    нтифриз да ся упокоиш

    11:16 06.04.2026

  • 11 Мисирок

    17 3 Отговор
    Пак пуснахте гербаджийския боклук. Водя счетоводство на няколко джипита в среден областен град. Остават им всеки месец след всички разходи, осигуровки - след всичко около 13 000 евро всеки месец. Какво все реват като вдовица за ..... Доктор, даскал, държавен и общински чиновник срама нямат. Военни и МВР също. Армията не била комплектована. За да те вземат в армията питайте кадровиците им за рушветите дето си ги искат. Конкурсите са като търгове на борсите на Запад. За МВР рушвет или роднинство. Съдраха я тази територия.

    11:30 06.04.2026

  • 12 Гост

    6 2 Отговор
    Някои от оперативните клинични пътеки са с цена на надница на майстор плочкаджия.

    11:31 06.04.2026

  • 13 аман...

    13 2 Отговор
    Тия не се наядоха!

    11:33 06.04.2026

  • 14 ООрана държава

    12 2 Отговор
    Точи тая продънена кофа наречена здравна каса, ние ще бачкаме, ще плащаме осигуровки и после ще си доплащаме навсякъде

    11:45 06.04.2026

  • 15 Тома

    13 2 Отговор
    Най много за медицински услуги заплащат българите.При 10 милиарда за здравеопазване от бюджета. Не се наяде бялата мафия и този дебелия винаги плаче за пари

    Коментиран от #17

    11:58 06.04.2026

  • 16 Питам

    10 3 Отговор
    Защо не дочакате да се избере правителство а бързате.Точи се здравната каса.Има лекари с високи заплати,други с ниски.Направете си реформа пък тогава искайте.В провинцията няма лекари,по селата да не говорим,всичко в големите градове и София.Дали някой личен лекар ходи по селата?Народа тръгна без зъби,сега ще умира в къщи без лекар.Защо няма политика лекари да започват работа в малките населени места,а само се гледа София?

    12:05 06.04.2026

  • 17 Бяха 10 милиарда лева мин. година

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тома":

    сега вече са 6 милиарда евро или 12 милиарда стари лева.

    12:16 06.04.2026

  • 18 пациент

    1 8 Отговор
    Увеличаването на медицинските разноски е резултат от развитието на медицинската наука. Много от болестите сега се откриват благодарение на образната диагностика и широкото разпространениие на инвазивните процедури. Едно време лекарят преслушва болния орган и толкова. Сега в действие влизат ехография, скенер, ЯМР и още знайни и незнайни методи, които позволяват на лекарите да открият болестите в зародиш, да ги наблюдават и оперират. Затова много пари отиват за въвеждане на модерни апарати за обучение на специалистите. Искаме ранна диагностика - е, тогава ще плащаме повече. Не като в миналото.

    12:21 06.04.2026

  • 19 Дада

    7 1 Отговор
    Не мога да намеря точните думи с които в момента изпитвам гняв и ярост от тази статия и от този анти - човек представител на лекарския съюз...Колко по скъпо може още колко ?
    Вчера сутринта влизам в спешното на Пълмед ..още от вратата сестрата ми каза -- всичко се плаща..аз й казах че съм осигурен плюс това имам телково решение .
    Това нямало значение
    Викам ок давай-- прегледаха ме със слушалки за 30 секунди -70 евро
    Взеха ми кръв ( не знайно защо ,по късно ще разберете)- 35 евро
    Бях на снимка 35 евро
    Тотал - 150 евро за да ми дадат една рецепта с витамини и хапчета за кашлица !!!!!
    В листа ми беше надписана сметката 5 евра за някви Дкк
    5 евра за црп
    Накрая доплатих и 2 евро паркинг нищо че съм техен пациент
    152 евро са 300 лева неуважаеми вампири..срз в Пловдив е 800-900 евро
    Оказа се че рецептата им дори не е правилна та се наложи при други да ходя и още пари и още 100 евро за лекарства.....нямам думи -- осигуряваш се плащаш си накрая пак не се налапаха

    12:41 06.04.2026

  • 20 Истината

    7 1 Отговор
    На този бездънен кладенец наречен ЗДРАВНА СИСТЕМА и един трилион да им отпуснат пак ще им е малко....тези болни алчни ко.пе.лета просто нямат наяждаме ...ПРОСТО Е..СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ
    И НЕКА ДА ИМА ЯСНОТО КОЕ КОЛКО СТРУВА КАТО МАНИПУЛАЦИИ И КАК СЕ ИЗЧЕСЛЯВА ЧЕ СТРУВА ТОЛКОВА

    12:43 06.04.2026

  • 21 Аз Искам !

    2 0 Отговор
    Дисквалификация !

    На Некадърните Лекари !

    Това не е Опитна Станция !

    За Импотентни ИНВАЛИДИ !

    Коментиран от #22

    21:32 06.04.2026

  • 22 Да Си Прочистят !

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Аз Искам !":

    Съсловието !

    21:34 06.04.2026