Лекарският съюз иска увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори

Националният съвет на Българския лекарски съюз настоява служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски, в качеството си на посредник между БЛС и НЗОК и носещ отговорност за съществуването и стабилността на системата, да предприеме необходимите действия за незабавно подписване на Анекс към Националния рамков договор с цел спешна актуализация на цените на всички медицински дейности.
„Системата на здравеопазването е на ръба, поставена е под тежък и задълбочаващ се финансов дефицит. Разходите на лечебните заведения за енергия, медицински консумативи, издръжка и персонал се увеличават главоломно. Само за периода 2021–2025 г. средните разходи са нараснали с 85%, като през 2025 г. ръстът достига близо 18%. Разходите за персонал са се увеличили с 74% – вследствие на повишената минимална работна заплата, ръста на осигурителните прагове и необходимостта от задържане на кадри“, пише в изявлението.
Същевременно според БЛС цените на медицинските дейности остават на нивата от 2024 г. – без актуализация през 2025 и 2026 г. Това създава сериозен дисбаланс: всички разходи растат, но финансирането изостава, което води до натрупване на дефицити, напрежение в системата и огромен риск тежестта да бъде прехвърлена върху пациентите.
„Допълнителен парадокс е, че при нарастваща събираемост на публичните приходи – включително вследствие на увеличената минимална работна заплата и осигурителните вноски – средствата, събрани за здраве, не се използват за стабилизиране на системата“, коментират от БЛС.
Според съюза сме свидетели как в редица други сектори държавата предприема извънредни финансови мерки и осигурява целенасочена подкрепа чрез решения на служебния кабинет, затова здравеопазването не може да остане извън този процес.
В условията на продължаващи кризи и геополитическа несигурност, които вече имат пряко отражение върху икономиката и разходите в здравеопазването, бездействието е изключително опасно, смятат от БЛС.
„За сферата на здравеопазването непрекъснато се твърди, че средствата са достатъчни, дори се внушава, че са в излишък. Тези твърдения съществуват единствено благодарение на факта, че работещите в системата ежедневно поемат тежестта и компенсират дефицитите със своя труд и здраве. При настоящото поведение на държавата това ще доведе до ръст на доплащанията“, пише още в изявлението.
Националният съвет на БЛС настоява за незабавно подписване на Анекс към НРД с цел значимо увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори, което ще гарантира:
• устойчивостта на здравната система;
• защита на достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ;
• осигуряване на предвидимост и стабилност за работещите в системата.
От БЛС допълват, че здравеопазването не може да функционира на цени от миналото при разходи от настоящето. „Време е събраните средства за здраве да се използват за здраве. Необходимите решения са спешни. Отговорността е обща“, коментират от съюза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #7
11:03 06.04.2026
2 Бендида
11:08 06.04.2026
3 Еврором
11:08 06.04.2026
4 Ганьо
11:12 06.04.2026
5 у.ийци
11:14 06.04.2026
6 честен ционист
11:14 06.04.2026
7 довечера
До коментар #1 от "Гориил":да полегнеш на иноксовата маса
11:15 06.04.2026
8 без пари каква медицина
Коментиран от #10
11:15 06.04.2026
9 пак кордисахте мрънкалов
11:16 06.04.2026
10 жвуцай
До коментар #8 от "без пари каква медицина":нтифриз да ся упокоиш
11:16 06.04.2026
11 Мисирок
11:30 06.04.2026
12 Гост
11:31 06.04.2026
13 аман...
11:33 06.04.2026
14 ООрана държава
11:45 06.04.2026
15 Тома
Коментиран от #17
11:58 06.04.2026
16 Питам
12:05 06.04.2026
17 Бяла 10 милиарда лева мин. година
До коментар #15 от "Тома":сега вече са 6 милиарда евро или 12 милиарда стари лева.
12:16 06.04.2026
18 пациент
12:21 06.04.2026
19 Дада
Вчера сутринта влизам в спешното на Пълмед ..още от вратата сестрата ми каза -- всичко се плаща..аз й казах че съм осигурен плюс това имам телково решение .
Това нямало значение
Викам ок давай-- прегледаха ме със слушалки за 30 секунди -70 евро
Взеха ми кръв ( не знайно защо ,по късно ще разберете)- 35 евро
Бях на снимка 35 евро
Тотал - 150 евро за да ми дадат една рецепта с витамини и хапчета за кашлица !!!!!
В листа ми беше надписана сметката 5 евра за някви Дкк
5 евра за црп
Накрая доплатих и 2 евро паркинг нищо че съм техен пациент
152 евро са 300 лева неуважаеми вампири..срз в Пловдив е 800-900 евро
Оказа се че рецептата им дори не е правилна та се наложи при други да ходя и още пари и още 100 евро за лекарства.....нямам думи -- осигуряваш се плащаш си накрая пак не се налапаха
12:41 06.04.2026
20 Истината
И НЕКА ДА ИМА ЯСНОТО КОЕ КОЛКО СТРУВА КАТО МАНИПУЛАЦИИ И КАК СЕ ИЗЧЕСЛЯВА ЧЕ СТРУВА ТОЛКОВА
12:43 06.04.2026
21 Аз Искам !
На Некадърните Лекари !
Това не е Опитна Станция !
За Импотентни ИНВАЛИДИ !
Коментиран от #22
21:32 06.04.2026
22 Да Си Прочистят !
До коментар #21 от "Аз Искам !":Съсловието !
21:34 06.04.2026