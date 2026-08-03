25 години от чудото: Как се роди първото „ледено бебе“ в България чрез инвитро от замразен ембрион

Днешната дата бележи ключов юбилей за българското здравеопазване и асистираната репродукция. Преди точно 25 години в столичната Първа АГ болница „Св. София“ (позната тогава като „Тина Киркова“) в 14:23 часа проплаква първото в България бебе, заченато по метода инвитро след криоконсервация (замразяване) на ембрион. Момиченцето, което се ражда с тегло 2,850 кг, остава в медицинските летописи като първото родно „ледено бебе“.

Хронология на един медицински триумф в България

Криоопазването на ембриони започва да се прилага експериментално в страната две години преди щастливото събитие. В световен мащаб технологията бележи първи успехи още през 1989 г., но въвеждането ѝ у нас изисква изключителна технологична и експертна подготовка.

Ръководител на екипа, извършил историческото раждане на 3 август 2001 г., е д-р Диана Николова, която по-късно става и кръстница на новороденото момиченце. Раждането преминава успешно и е отразено като водеща сензация в централните новинарски емисии на водещите телевизии.

Този успех отваря изцяло нова страница в лечението на безплодието у нас. Спестява се необходимостта от повтарящи се тежки хормонални стимулации за жените, което прави процедурите по-щадящи и икономически достъпни.

Развитие на инвитро методите у нас

България има дълга история в областта на асистираната репродукция. Първото класическо инвитро бебе у нас (заченато в епруветка) се ражда на 3 януари 1988 г. – малката Илияна, под ръководството на доц. д-р Атанас Щерев и д-р Павлета Табакова.

Раждането на бебе от замразен ембрион през 2001 г. обаче доказва, че българските ембриолози и акушер-гинеколози са на световно ниво. Технологията за замразяване позволява съхранение на генетичен материал за години напред, давайки възможност на двойките да планират второ или трето дете без нов цикъл на стимулация.

Бъдещето на репродуктивното здраве през 2026 година

Към днешна дата – август 2026 г. – криоконсервацията е стандартна и изключително успешна практика в десетки лицензирани клиники в България. Процентът на успеваемост при трансфер на размразени ембриони вече изравнява, а в някои случаи и надминава този при трансфер на свежи ембриони, благодарение на метода на витрификация (ултрабързо замразяване).

Четвърт век след раждането на първото „ледено бебе“, хиляди български деца дължат живота си именно на тази технология, а медицината продължава да дава надежда там, където природата е поставила изпитание.