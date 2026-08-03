Какъвто бащата...: Предава ли се генетично любовта към чашката

Народната мъдрост „крушата не пада по-далеч от дървото“ често се използва като обяснение, когато в едно семейство тежките запои се пренасят през поколения. Дълги години се дебатираше дали алкохолизмът е приучено поведение от семейната среда, или е закодиран в биологичния ни код. Към днешна дата – август 2026 г. – молекулярната генетика дава категоричен отговор: „любовта към чашката“ има силен генетичен компонент, но той никога не работи самостоятелно.

Гените на фокус: Какво реално унаследяваме?

Противно на масовото вярване, в човешкото тяло не съществува един-единствен „ген за алкохолизъм“. Проучванията, обобщени в медицински платформи като American Addiction Centers, показват, че съществуват над 400 локации в генома и поне 566 генетични варианта, които влияят на склонността към злоупотреба.

Най-ясно изследваните генетични фактори попадат в две категории:

Метаболитни гени (ADH1B и ALDH2): Те кодират ензимите, които разграждат алкохола в черния дроб. Някои хора унаследяват по-бърз метаболизъм, което повишава толеранса им и ги кара да пият повече, за да усетят ефект. Други (особено сред азиатските популации) имат специфични мутации, водещи до бързо натрупване на токсични ацеталдехиди, което причинява гадене и зачервяване – т.нар. „защитен ефект“ срещу алкохолизъм.

Гени, регулиращи невротрансмитерите: Според скорошни изследвания на National University of Singapore (medicalxpress.com), публикувани в Journal of Neuroscience, генът CHRNA3 действа като ключов регулатор на вродената чувствителност към алкохол. Промени в неговата функция драстично намаляват усещането за самоконтрол след първата чаша. Същевременно проучване на Rutgers Health (sciencedaily.com) откри, че имунните клетки в мозъка на индивиди с висок генетичен риск реагират много по-остро на етанол, което променя невронната пластичност и засилва желанието за повторен прием.

Колко голям е рискът, ако бащата е алкохолик?

Статистиката на организации като Recovery Regional Tampa показва, че наличието на един родител с алкохолна зависимост приблизително удвоява индивидуалния риск на неговите наследници спрямо общата популация. При близначните проучвания конкордантността (съвпадението на заболяването) при еднояйчните близнаци е двойно по-висока в сравнение с двуяйчните, което е най-неоспоримото доказателство за биологичната обреченост.

Въпреки това експертите са единодушни: унаследява се предразположение, а не съдба.

Епигенетиката и средата: Спусъкът, който задейства бомбата

Професор Джоел Гелернтер от Yale School of Medicine подчертава в своите анализи, че генетичният риск е важен, но негенетичните фактори – които можем да квантифицираме и контролираме – в момента съставляват огромна част от реалния риск за проявление на разстройството.

Зависимостта се разгръща чрез т.нар. ген-среда взаимодействия:

Възраст на първия прием: Колкото по-рано един подрастващ вкуси алкохол, толкова по-вероятно е неговите латентни рискови гени да се „включат“ поради развиващия се мозък.

Колкото по-рано един подрастващ вкуси алкохол, толкова по-вероятно е неговите латентни рискови гени да се „включат“ поради развиващия се мозък. Психосоциален стрес и травми: Хроничният стрес и липсата на емоционална стабилност у дома действат като катализатор.

Хроничният стрес и липсата на емоционална стабилност у дома действат като катализатор. Епигенетични промени: Научни публикации в The Journal of Clinical Investigation потвърждават, че фактори като злоупотреба в детството или тежка среда могат химически да променят експресията на гените без да променят самата ДНК последователност.

Превенцията е възможна

„Познаването на собствения риск предлага уникална възможност за ранно насочване на поведението – нещо, което не е възможно при много други генетични заболявания,“ се посочва в изследване на ScienceDirect (sciencedirect.com) за персонализираната превенция. Хората с фамилна обремененост могат да избегнат капана на зависимостта чрез пълно въздържание, строго контролирани лични граници и ранно изграждане на здравословни механизми за управление на стреса, извън употребата на психоактивни субстанции.