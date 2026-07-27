Шансовете на Novo Nordisk срещу Eli Lilly: Какво прогнозират юристите

Съдебният иск на Novo Nordisk срещу Eli Lilly за подвеждаща реклама на лекарствата за отслабване предизвика вълна от коментари сред водещи юристи и фармацевтични експерти.

Прогнозите за крайния изход от делото варират, но мнозинството специалисти се обединяват около тезата, че Novo Nordisk притежава солидни аргументи, които могат да принудят Lilly да промени изцяло маркетинговата си стратегия.

Основните доводи: Защо Novo Nordisk има силна позиция?

Правният екип на Novo Nordisk базира стратегията си на американския Lanham Act, който регулира фалшивата реклама и изисква сравненията между продукти да бъдат точни и актуални.

Манипулиране на контекста: Основният коз на датската компания е времевият прозорец. Според независими патентни адвокати, цитирани от Reuters, Lilly продължава да излъчва реклами, сравняващи дози, без да отразява новото одобрение от FDA за Wegovy 7.2 mg от март 2026 г.

Ефектът „Дребен шрифт“: Юристите посочват, че добавянето на пояснения с микроскопичен текст в рекламите във Facebook и TikTok рядко се счита за достатъчно от съда, ако основното визуално послание (графиката с разликата от 17 паунда) остава подвеждащо за масовия потребител.

Мнения на специалисти: Шансовете за победа

Професорът по търговско право от Университета в Ню Йорк, Марк Алън, споделя пред Wall Street Journal, че Novo Nordisk има „над 60% шанс“ да си осигури временна съдебна заповед през август. „Съдилищата в САЩ са изключително стриктни, когато става въпрос за медицински твърдения. Ако една компания прикрива актуална информация за конкурентен продукт, за да изглежда нейният по-ефективен, това е класически случай на подвеждащ маркетинг“, допълва той.

От друга страна, анализатори от инвестиционната банка Jefferies, цитирани от CNBC, предупреждават, че Eli Lilly разполага с желязна защита, стъпила на официалното изпитване SURMOUNT-5.

„Lilly ще настоява, че техните реклами отразяват единственото реално и завършено директно проучване „глава до глава“ (head-to-head). Те ще спорят, че съдът не може да ги задължи да гадаят резултати от проучвания на Novo Nordisk, които все още не са официално публикувани в директно сравнение“, обясняват експертите.

Какъв е най-вероятният изход от делото?

Повечето наблюдатели от бранша, интервюирани от Yahoo Finance, не очакват съдебната битка да стигне до пълномащабен процес с жури. Очертават се три основни сценария:

Частична победа за Novo Nordisk (Най-вероятен): Съдът упреква Eli Lilly за липсата на актуалност и я задължава да промени рекламните графики, като изрично упомене новата доза на Wegovy от 7.2 mg и нейните сходни резултати.

Извънсъдебно споразумение: Под натиска на съдията в Ню Джърси, двете компании се съгласяват на доброволно модифициране на кампаниите си, за да избегнат публично разкриване на вътрешна корпоративна кореспонденция.

Пълно отхвърляне на иска: Съдът решава, че рекламите на Lilly са фактологично верни спрямо публикуваната към момента научна литература, което би било тежък имиджгов удар за Novo Nordisk.

Правният сблъсък ще остане под лупа през следващите седмици, тъй като решението на съда на 17 август 2026 г. ще начертае новите граници на позволената агресивна реклама в многомилиардния сектор на Weight Loss медикаментите.