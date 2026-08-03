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Проф. Даниел Вълчев се отказа от участие в президентските избори

Проф. Даниел Вълчев се отказа от участие в президентските избори

3 Август, 2026 10:47 1 176 30

  • даниел вълчев-
  • избори-
  • президент

Една от излишните фигури в Конституцията е тази на вицепрезидента

Проф. Даниел Вълчев се отказа от участие в президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деканът на Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" проф. Даниел Вълчев официално се отказа от участие в предстоящите президентски избори, които ще се проведат на 25 октомври.

"В предстоящите президентски избори аз няма да участвам - нито като вицепрезидент, нито като председател на Централната избирателна комисия (ЦИК). Благодаря на всички, които ме подкрепиха и изразиха доверие към мен, няма да ги разочаровам", категоричен бе проф. Даниел Вълчев в студиото на БНТ.

Според него една от излишните фигури в Конституцията е тази на вицепрезидента.

Проф. Даниел Вълчев е на мнение, че президентството няма нужда от такава длъжност.

Той смята, че президентските избори ще бъдат партийни избори. "Твърде скоро бяха парламентарните избори и все още има една обида в тези, които не се представиха добре и ще искат реванш, а г-н Радев и неговият проект ще направят всичко възможно да няма реванш", каза проф. Даниел Вълчев.

Впоследствие проф. Вълчев коментира и обявеният засега кандидат за президент Илияна Йотова. "Не мога да разбера това учудване, което се създаде около кандидатурата за нов мандат на президента Илияна Йотова. Тя видимо прави кампания, но прибрано и тактично. Няма нищо по-естествено от това Йотова да бъде кандидат за президент", добави проф. Вълчев.

Той призова и евентуалният друг кандидат за президентския вот - Андрей Гюров, също да обяви дали влиза в битката за президентските избори.

Проф. Вълчев взе отношение и по последните промени в Изборния кодекс, според които ефектът ще бъде добър. "От 2014 г. досега Изборният кодекс е изменян близо 30 пъти и единствената година, в която не е изменян и допълнен е през 2025 година. На приказки го докарваме, но да видим какво ще стане сега с последните промени в изборното законодателство", каза още той, цитиран от news.bg.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Той ще отговаря за кражба на 13 млн от държавно предприятие.

    10:48 03.08.2026

  • 2 Трол

    7 2 Отговор
    Уплашил се е от кандидатурата на г-н Нейчев.

    10:49 03.08.2026

  • 3 въх ква загуба мари писарке

    15 9 Отговор
    още един Проф. по малко на цирковия манеж

    бая Проф. в таз тикволандия
    вместо бедна би трябвало при толкоз акълии да сме пред швейцария

    Коментиран от #8

    10:52 03.08.2026

  • 4 питам

    10 4 Отговор
    Ами защо да има избори и да се изхарчат 80 мил , след като победителят се знае

    10:52 03.08.2026

  • 5 хехе

    12 4 Отговор
    Умен човек изпотрябвало му е както казват хората на баир лозе.

    10:53 03.08.2026

  • 6 И вие пък-,,отказал се бил"...?!

    13 3 Отговор
    Слушах го тази сутрин по тв...!
    Човекът каза-
    Никой и никога не са водили разговори с мен,нито да бъда кандидат за президент,нито за вице-президент...!

    10:56 03.08.2026

  • 7 Сусу Манарата

    12 6 Отговор
    Вълчев наля вода във воденицата на Йотова. Лош - добър, той можеше да събере доста гласове. При тази ситуация Гюрата няма шанс, което е добре. Не че Йотова е кой знае какво, но поне няма да гледаме още една плюнка като Росен Банов години наред.

    10:57 03.08.2026

  • 8 Да,ама този Професор!

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "въх ква загуба мари писарке":

    Поне си заслужава титлата-винаги умен и точен...!
    А не като другите-измислените ,,професори"...,само едни ,,дрънканици"-без покритие...!

    10:58 03.08.2026

  • 9 то е нужен президент, вицепрезидент ,

    5 0 Отговор
    честен избор . без измама с машините . от 15 партии се добират най напред до всяко нещо 3-4 . кръга окло царя и клементина , кръга около герберите - те имаха майка на нацията кандидат , ами искат да държат власта над 30 г . правят младежки организации да остаряват и да ги заместят . изместиха петков, сидеров и манолова с още 10 политикани . гледат изгоден президент за връзка с тръмпи, ердоган и мерц . а такъв няма . първанов и плевелиев не искат . про еврейския пасито не ще и той . нейнски и тя не ще .

    10:59 03.08.2026

  • 10 Фен на Йотова!

    9 6 Отговор
    Бях се леко притеснил,ако Вълчев се кандидатира,защото е сериозна кандидатура и сериозен опонент,в надпреварата...!
    Но се успокоих,че няма да участва...!
    А другите опоненти ,са...,,слаба ракия"...!

    Коментиран от #12

    11:00 03.08.2026

  • 11 Аз искам да

    6 0 Отговор
    Съм президент на България! Плюсове: неподкупен съм, ако ще и 10 трилиона да ми дават, ще защитавам само националния интерес на народа ни. Искам заплата от само 2000 евро чисто. Знам 5 езика и ще мога да преговарям без преводачи с най-важните играчи по света. Некакви войни за нас. Силна икономически страна. Демографията ще оправим! И ще станем пак силна и уважавана страна. Изберете ме! Ако ме хванат в корупция или да правя отстъпки на чужденци, "съюзници ", алианси, коалиции и подобни, веднага да може да ме свалят от власт. Подписвам такъв регламент, преди започването на работата!!!

    11:04 03.08.2026

  • 12 Последния Софиянец

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Фен на Йотова!":

    Сериозен мошеник,ортак на ген Гоцев и мутрите.

    11:08 03.08.2026

  • 13 Много дразнещо е това "Проф." !

    5 2 Отговор
    Все едно да пишеш "учител по нещо си" пред името на всеки учител или дърводелец пред името на всеки дърводелец. Същото е и за (Ген.).... дори това само "Проф" е още по неопределено като смисъл.

    Коментиран от #15, #19, #22

    11:08 03.08.2026

  • 14 иде

    5 3 Отговор
    иде тоталната дс-арска диктатура през заления съдран чорап

    11:13 03.08.2026

  • 15 Ми да

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Много дразнещо е това "Проф." !":

    Всеки днес може да стане професор по нещо си. Ако е тъп, ще избере нещо лесно, като професор по тревите и билките (Ботаника)!
    И ако виси 20-30 г по университетите, ето ти "велик" професор!!!

    Коментиран от #18, #20

    11:14 03.08.2026

  • 16 За да се откаже

    3 0 Отговор
    Трябва първо да го е направил. А той не е

    11:20 03.08.2026

  • 17 Пръв

    2 2 Отговор
    ,,цар,,едворец, алчен и продажен.

    11:23 03.08.2026

  • 18 Вероятно си мислят

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ми да":

    че впечатляват някой и създават някакъв респект. На практика е просто методика за представяне на сламенни авторитети. Действително е смехотворно. И пуйките така и не разбраха че проф. е проф. единствено докато е на щат в учебното заведение което го е назначило за проф. Това не е научна титла а просто вътрешно административна длъжност

    Коментиран от #23

    11:26 03.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баща ми, стар човек....

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ми да":

    И вика: Абе Петко, братчедката ти от с.Миндя станала доктор на науките бре. Голям човек ей... и аз му викам, чекай сега да ти покажа нещо и му отварям сайта на Габровският университет, страничката с докторските програми и му викам чети тук кво пише баща ми. Ей тея само за 7 години напечатаха 6200 доктори и доктори на науките. На баща ми му се ококориха очичките като на козичките и единствено смоталеви: по мое време Петко в целият окръг бяха само 4 .....

    11:41 03.08.2026

  • 21 В Страна !

    1 1 Отговор
    В Коато Закона и Кнституцията Нямат Никаква Тежест !

    Е Безсмислено Да провеждаш !

    Избори !

    11:41 03.08.2026

  • 22 За Съжаление !

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Много дразнещо е това "Проф." !":

    Един Професор !

    Е Професор !

    Само по Нещо Си !

    И Не по Всичко !

    Кто Обущар !

    По токчетата !

    Да Речем !

    Същото Е !

    И С Академиците !

    11:46 03.08.2026

  • 23 Ами "ген." .....генерал какво е ?

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Вероятно си мислят":

    Едно нищо. Пряко подчинени колкото на стршинка от живково време. Само пенсиите и заплатите са им други...

    Коментиран от #25

    11:52 03.08.2026

  • 24 Дано русофила

    1 2 Отговор
    Николай Симеонов Малинов вземе участие в президентските избори и да отнесе всички още на 1 тур. Изключително интересно ще стане

    11:56 03.08.2026

  • 25 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ами "ген." .....генерал какво е ?":

    Ромел?

    11:58 03.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Валентин ангелов

    1 0 Отговор
    Вълчев е негодник.

    12:19 03.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чудо голямо

    1 0 Отговор
    и бай Ставри от ТЕЦ-а в Перник каза че се отказа от участие в президентските избори

    Коментиран от #30

    12:23 03.08.2026

  • 30 Професор

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Чудо голямо":

    Бай Ставри !

    12:24 03.08.2026

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