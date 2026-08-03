Проф. Даниел Вълчев се отказа от участие в президентските избори

Деканът на Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" проф. Даниел Вълчев официално се отказа от участие в предстоящите президентски избори, които ще се проведат на 25 октомври.
"В предстоящите президентски избори аз няма да участвам - нито като вицепрезидент, нито като председател на Централната избирателна комисия (ЦИК). Благодаря на всички, които ме подкрепиха и изразиха доверие към мен, няма да ги разочаровам", категоричен бе проф. Даниел Вълчев в студиото на БНТ.
Според него една от излишните фигури в Конституцията е тази на вицепрезидента.
Проф. Даниел Вълчев е на мнение, че президентството няма нужда от такава длъжност.
Той смята, че президентските избори ще бъдат партийни избори. "Твърде скоро бяха парламентарните избори и все още има една обида в тези, които не се представиха добре и ще искат реванш, а г-н Радев и неговият проект ще направят всичко възможно да няма реванш", каза проф. Даниел Вълчев.
Впоследствие проф. Вълчев коментира и обявеният засега кандидат за президент Илияна Йотова. "Не мога да разбера това учудване, което се създаде около кандидатурата за нов мандат на президента Илияна Йотова. Тя видимо прави кампания, но прибрано и тактично. Няма нищо по-естествено от това Йотова да бъде кандидат за президент", добави проф. Вълчев.
Той призова и евентуалният друг кандидат за президентския вот - Андрей Гюров, също да обяви дали влиза в битката за президентските избори.
Проф. Вълчев взе отношение и по последните промени в Изборния кодекс, според които ефектът ще бъде добър. "От 2014 г. досега Изборният кодекс е изменян близо 30 пъти и единствената година, в която не е изменян и допълнен е през 2025 година. На приказки го докарваме, но да видим какво ще стане сега с последните промени в изборното законодателство", каза още той, цитиран от news.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:48 03.08.2026
2 Трол
10:49 03.08.2026
3 въх ква загуба мари писарке
бая Проф. в таз тикволандия
вместо бедна би трябвало при толкоз акълии да сме пред швейцария
Коментиран от #8
10:52 03.08.2026
4 питам
10:52 03.08.2026
5 хехе
10:53 03.08.2026
6 И вие пък-,,отказал се бил"...?!
Човекът каза-
Никой и никога не са водили разговори с мен,нито да бъда кандидат за президент,нито за вице-президент...!
10:56 03.08.2026
7 Сусу Манарата
10:57 03.08.2026
8 Да,ама този Професор!
До коментар #3 от "въх ква загуба мари писарке":Поне си заслужава титлата-винаги умен и точен...!
А не като другите-измислените ,,професори"...,само едни ,,дрънканици"-без покритие...!
10:58 03.08.2026
9 то е нужен президент, вицепрезидент ,
10:59 03.08.2026
10 Фен на Йотова!
Но се успокоих,че няма да участва...!
А другите опоненти ,са...,,слаба ракия"...!
Коментиран от #12
11:00 03.08.2026
11 Аз искам да
11:04 03.08.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Фен на Йотова!":Сериозен мошеник,ортак на ген Гоцев и мутрите.
11:08 03.08.2026
13 Много дразнещо е това "Проф." !
Коментиран от #15, #19, #22
11:08 03.08.2026
14 иде
11:13 03.08.2026
15 Ми да
До коментар #13 от "Много дразнещо е това "Проф." !":Всеки днес може да стане професор по нещо си. Ако е тъп, ще избере нещо лесно, като професор по тревите и билките (Ботаника)!
И ако виси 20-30 г по университетите, ето ти "велик" професор!!!
Коментиран от #18, #20
11:14 03.08.2026
16 За да се откаже
11:20 03.08.2026
17 Пръв
11:23 03.08.2026
18 Вероятно си мислят
До коментар #15 от "Ми да":че впечатляват някой и създават някакъв респект. На практика е просто методика за представяне на сламенни авторитети. Действително е смехотворно. И пуйките така и не разбраха че проф. е проф. единствено докато е на щат в учебното заведение което го е назначило за проф. Това не е научна титла а просто вътрешно административна длъжност
Коментиран от #23
11:26 03.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Баща ми, стар човек....
До коментар #15 от "Ми да":И вика: Абе Петко, братчедката ти от с.Миндя станала доктор на науките бре. Голям човек ей... и аз му викам, чекай сега да ти покажа нещо и му отварям сайта на Габровският университет, страничката с докторските програми и му викам чети тук кво пише баща ми. Ей тея само за 7 години напечатаха 6200 доктори и доктори на науките. На баща ми му се ококориха очичките като на козичките и единствено смоталеви: по мое време Петко в целият окръг бяха само 4 .....
11:41 03.08.2026
21 В Страна !
Е Безсмислено Да провеждаш !
Избори !
11:41 03.08.2026
22 За Съжаление !
До коментар #13 от "Много дразнещо е това "Проф." !":Един Професор !
Е Професор !
Само по Нещо Си !
И Не по Всичко !
Кто Обущар !
По токчетата !
Да Речем !
Същото Е !
И С Академиците !
11:46 03.08.2026
23 Ами "ген." .....генерал какво е ?
До коментар #18 от "Вероятно си мислят":Едно нищо. Пряко подчинени колкото на стршинка от живково време. Само пенсиите и заплатите са им други...
Коментиран от #25
11:52 03.08.2026
24 Дано русофила
11:56 03.08.2026
25 Троян
До коментар #23 от "Ами "ген." .....генерал какво е ?":Ромел?
11:58 03.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Валентин ангелов
12:19 03.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Чудо голямо
Коментиран от #30
12:23 03.08.2026
30 Професор
До коментар #29 от "Чудо голямо":Бай Ставри !
12:24 03.08.2026