Проф. Даниел Вълчев се отказа от участие в президентските избори

Деканът на Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" проф. Даниел Вълчев официално се отказа от участие в предстоящите президентски избори, които ще се проведат на 25 октомври.

"В предстоящите президентски избори аз няма да участвам - нито като вицепрезидент, нито като председател на Централната избирателна комисия (ЦИК). Благодаря на всички, които ме подкрепиха и изразиха доверие към мен, няма да ги разочаровам", категоричен бе проф. Даниел Вълчев в студиото на БНТ.

Според него една от излишните фигури в Конституцията е тази на вицепрезидента.

Проф. Даниел Вълчев е на мнение, че президентството няма нужда от такава длъжност.

Той смята, че президентските избори ще бъдат партийни избори. "Твърде скоро бяха парламентарните избори и все още има една обида в тези, които не се представиха добре и ще искат реванш, а г-н Радев и неговият проект ще направят всичко възможно да няма реванш", каза проф. Даниел Вълчев.

Впоследствие проф. Вълчев коментира и обявеният засега кандидат за президент Илияна Йотова. "Не мога да разбера това учудване, което се създаде около кандидатурата за нов мандат на президента Илияна Йотова. Тя видимо прави кампания, но прибрано и тактично. Няма нищо по-естествено от това Йотова да бъде кандидат за президент", добави проф. Вълчев.

Той призова и евентуалният друг кандидат за президентския вот - Андрей Гюров, също да обяви дали влиза в битката за президентските избори.

Проф. Вълчев взе отношение и по последните промени в Изборния кодекс, според които ефектът ще бъде добър. "От 2014 г. досега Изборният кодекс е изменян близо 30 пъти и единствената година, в която не е изменян и допълнен е през 2025 година. На приказки го докарваме, но да видим какво ще стане сега с последните промени в изборното законодателство", каза още той, цитиран от news.bg.