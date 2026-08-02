Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Здраве »
Медицина »
Първи случай на опасния вирус Бурбон в Ню Йорк

Първи случай на опасния вирус Бурбон в Ню Йорк

2 Август, 2026 08:13 834 1

  • вирус-
  • бурбон-
  • заразен-
  • ню йорк-
  • симптоми-
  • лечение-
  • лаймска болест

Нов смъртоносен вирус без ваксина и лечение стресна САЩ, след като официално премина границите на щата Ню Йорк

Първи случай на опасния вирус Бурбон в Ню Йорк - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Здравните власти в САЩ потвърдиха първия в историята случай на заразяване с вируса Бурбон (Bourbon virus) на територията на щата Ню Йорк. Пациентът е 67-годишен мъж от Дългия остров (Лонг Айлънд), който е развил изключително тежки симптоми, след като е бил ухапан от кърлежи в задния си двор. Случаят предизвика масова тревога, тъй като за това заболяване няма одобрена ваксина, специфично лекарство или комерсиален тест за диагностика.

Поради липсата на достатъчно информация в медицинските среди, мъжът първоначално е бил диагностициран погрешно с Лаймска болест и стандартното лечение с антибиотици не е дало никакъв резултат.

Какво представлява вирусът Бурбон?

Вирусът Бурбон е открит за първи път през 2014 г. в окръг Бурбон, щат Канзас, където първият заразен пациент умира само 11 дни след ухапването. Той принадлежи към семейството на РНК-вирусите и се пренася предимно от специфичния вид кърлежи „Самотна звезда“ (Lone Star ticks). До този момент бяха известни само няколко случая в Средния запад и Южните щати, но появата му в гъсто населения Североизток променя епидемиологичната обстановка.

Според официалните данни, публикувани в научното списание The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, вирусът може да бъде летален, като до момента през 2026 г. вече има регистриран нов смъртен случай в страната.

Симптоми и защо се диагностицира трудно?

Симптомите на инфекцията много приличат на класически грип или Лаймска болест, което прави откриването ѝ изключително сложно:

  • Висока и изтощителна температура
  • Хронично главоболие и силна умора
  • Гадене, повръщане и обриви по тялото
  • Опасно ниски нива на левкоцити и тромбоцити в кръвта

Както посочват експертите пред научното издание SciTechDaily, кърлежите от вида „Самотна звезда“ бързо разширяват своя ареал на разпространение заради по-меките зими. Ръководителят на изследването д-р Луис Маркос от Университета Стони Брук предупреждава пред CBS, че този случай е само „върхът на айсберга“ и вероятно в региона има десетки други недиагностицирани пациенти.

Предпазни мерки и лечение

Тъй като антибиотиците не действат срещу вируси, единственото лечение в болнични условия е поддържащата терапия – вливане на системи и медикаменти за облекчаване на болката и температурата. Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ – CDC съветват гражданите да използват сертифицирани репеленти, съдържащи DEET или перметрин, и винаги да носят дълги дрехи при разходки в гористи или тревисти райони.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак сте си съчинявали новини

    2 0 Отговор
    Рикетсиите не са РНК вируси, а протеобактерии. Американският кучешки кърлеж (Lone Star tick) пренася заболяването "треска на Скалистите планини", която се проявява точно с такива симптоми.

    08:46 02.08.2026