Първи случай на опасния вирус Бурбон в Ню Йорк

Здравните власти в САЩ потвърдиха първия в историята случай на заразяване с вируса Бурбон (Bourbon virus) на територията на щата Ню Йорк. Пациентът е 67-годишен мъж от Дългия остров (Лонг Айлънд), който е развил изключително тежки симптоми, след като е бил ухапан от кърлежи в задния си двор. Случаят предизвика масова тревога, тъй като за това заболяване няма одобрена ваксина, специфично лекарство или комерсиален тест за диагностика.

Поради липсата на достатъчно информация в медицинските среди, мъжът първоначално е бил диагностициран погрешно с Лаймска болест и стандартното лечение с антибиотици не е дало никакъв резултат.

Какво представлява вирусът Бурбон?

Вирусът Бурбон е открит за първи път през 2014 г. в окръг Бурбон, щат Канзас, където първият заразен пациент умира само 11 дни след ухапването. Той принадлежи към семейството на РНК-вирусите и се пренася предимно от специфичния вид кърлежи „Самотна звезда“ (Lone Star ticks). До този момент бяха известни само няколко случая в Средния запад и Южните щати, но появата му в гъсто населения Североизток променя епидемиологичната обстановка.

Според официалните данни, публикувани в научното списание The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, вирусът може да бъде летален, като до момента през 2026 г. вече има регистриран нов смъртен случай в страната.

Симптоми и защо се диагностицира трудно?

Симптомите на инфекцията много приличат на класически грип или Лаймска болест, което прави откриването ѝ изключително сложно:

Висока и изтощителна температура

Хронично главоболие и силна умора

Гадене, повръщане и обриви по тялото

Опасно ниски нива на левкоцити и тромбоцити в кръвта

Както посочват експертите пред научното издание SciTechDaily, кърлежите от вида „Самотна звезда“ бързо разширяват своя ареал на разпространение заради по-меките зими. Ръководителят на изследването д-р Луис Маркос от Университета Стони Брук предупреждава пред CBS, че този случай е само „върхът на айсберга“ и вероятно в региона има десетки други недиагностицирани пациенти.

Предпазни мерки и лечение

Тъй като антибиотиците не действат срещу вируси, единственото лечение в болнични условия е поддържащата терапия – вливане на системи и медикаменти за облекчаване на болката и температурата. Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ – CDC съветват гражданите да използват сертифицирани репеленти, съдържащи DEET или перметрин, и винаги да носят дълги дрехи при разходки в гористи или тревисти райони.