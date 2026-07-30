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Трансплантация на полови органи: Възможен ли е нов пенис или вагина от донор

Трансплантация на полови органи: Възможен ли е нов пенис или вагина от донор

30 Юли, 2026 17:26 983 28

  • трансплантация-
  • полови органи-
  • пенис-
  • вагина-
  • донор

Нови хоризонти в съвременната медицина: Как микрохирургията пренаписва съдбата на пациенти след тежки травми и онкологични заболявания

Трансплантация на полови органи: Възможен ли е нов пенис или вагина от донор - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Медицинската наука преминава отвъд границите на невъзможното, превръщайки трансплантацията на репродуктивни и полови органи от донор в реалност. Докато преди години концепцията за присаждане на пенис или комплексни гинекологични структури звучеше като научна фантастика, днес съдовата микрохирургия дава нов шанс за пълноценен живот на хора, преминали през тежки физически и психологически травми.

Актуален пример за този скок в медицината е успешната операция, извършена от хирурзи в Ханой, за която съобщи The Independent. Екип от лекари извърши първата по рода си в страната трансплантация на пенис на 43-годишен мъж от мозъчно мъртъв донор, след като пациентът е претърпял partial penectomy (частична ампутация) преди четири години поради онкологично заболяване.

Трансплантация на пенис: Възстановяване на анатомията и функцията

Присаждането на мъжки полов орган е изключително сложна процедура, класифицирана като съставна тъканна алотрансплантация. Тя включва прецизно свързване на:

  • Пикочния канал (уретра)
  • Спонгьозното и кавернозните тела (отговорни за ерекцията)
  • Микроскопични артерии, вени и нервни окончания

Според детайли, цитирани от The Straits Times, операцията изисква месеци предварителна подготовка и координация между андролози, имунолози и микрохирурзи. Основното предизвикателство след подобна интервенция е дългосрочното проследяване за отхвърляне на органа и постепенното възстановяване на сетивността и уринарната функция. Исторически погледнато, в света има едва шепа регистрирани успешни случаи, като един от първите емблематични успехи в Южна Африка дори доведе до бащинство, според архивите на Stellenbosch University.

Трансплантация на вагина и матка: Има ли разлика?

Когато се говори за "получаване на нова вагина от донор", в медицинската практика е важно да се разграничат два основни сценария:

Вагинопластика (Реконструкция): При пациенти с вродени аномалии (като синдром на Майер-Рокитански-Кюстер-Хаузер) или при процедури за утвърждаване на пола, стандартната практика разчита на автоложна трансплантация — използване на собствени тъкани на пациента (кожни автографти, части от дебелото черво или перитонеума). Процедури като пенилна инверсия или роботизирана вагинопластика се извършват рутинно в специализирани клиники в САЩ и Тайланд, без да е необходим чужд донор.

Трансплантация на матка заедно с вагинален маншон: За разлика от чисто естетическата или функционална реконструкция, трансплантацията на матка от жив или трупен донор има за цел борба с абсолютното маточно безплодие. Информация от Cleveland Clinic потвърждава, че при тези трансплантации се взема и част от вагиналния маншон на донорас цел успешно анастомозиране (свързване) в тялото на рецепиента.

След успешна бременност и раждане чрез Цезарово сечение, донорската матка обикновено се отстранява (хистеректомия), за да се спести на жената доживотен прием на тежки имуносупресори, увреждащи бъбреците.

Рискове и етични дилеми пред репродуктивната медицина

Въпреки огромния напредък през 2026 г., лекарите напомнят, че тези интервенции не са животоспасяващи, а целят подобряване качеството на живот. Пациентите са подложени на сериозни рискове от съдови тромбози в ранния постоперативен период. Не на последно място стоят и психологическите и етичните въпроси, свързани с приемането на донорски репродуктивен орган и съгласието на близките на починали донори за предоставяне на подобен тип специфична тъкан.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    15 0 Отговор
    Ами ако ти присадят слива от магистралка или мек шмайзер от дженди?

    Коментиран от #12

    17:40 30.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 гейлорд кукорчу

    10 0 Отговор
    ние от пи-пи ди-би искаме да имаме повече дупки

    17:42 30.07.2026

  • 4 Здравна каца

    13 0 Отговор
    Медицинските специалисти в бг могат и на муцуната да ви ги присадят.

    17:45 30.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боже, Боже

    8 0 Отговор
    До каде се докара клоаката!?!? Ами и дупка може и чучур може но ще си бъдат само дупка и чурка! Стига сте се правили на богове! Бог това което е сторил човек може само да го развали...

    17:48 30.07.2026

  • 7 Дипломирах се на 50

    3 0 Отговор
    Ама разбира се. И това се случи още когато Шварценегер роди от Дани де Вито.

    17:51 30.07.2026

  • 8 Хм.....

    2 0 Отговор
    А дали може да ми го резнат с пет сантиметра надолу, че не прасковите направо им вадя костилките...
    А за кайсии - направо ги кине...

    17:54 30.07.2026

  • 9 Дрътия Софианец

    7 0 Отговор
    Възможно е вече , подозирам , Последния Софианец, вече е на другият бряг ..

    17:56 30.07.2026

  • 10 И аз искам донор,

    5 0 Отговор
    но от магаре, ще поря като магаре.

    Коментиран от #14, #15, #22

    17:58 30.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 за копейката

    1 3 Отговор
    Няма подобни бариери, всичко е възможно

    18:02 30.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нещо

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "И аз искам донор,":

    Ком пле кси.......нещо.....

    18:18 30.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Що махате логични коментари?

    2 0 Отговор
    Ако ми присадят чужд пенис, все едно правя ножки на донора! Пенис не е забранена дума!

    18:20 30.07.2026

  • 18 Откога

    2 0 Отговор
    Думататриете е забранена?

    18:21 30.07.2026

  • 19 Фют

    1 0 Отговор
    Хахахаха!
    Светът е пълен с неможачки и неможачи.
    Моята си я не давам...🖕

    18:22 30.07.2026

  • 20 ван мaaмy

    2 0 Отговор
    Докъде стигна работата. Да си ашладисват.... срамотиите.

    18:26 30.07.2026

  • 21 Асан Насилев

    0 0 Отговор
    Ще присадим достойнството на Разпутин на реципиента Клецов.

    18:34 30.07.2026

  • 22 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "И аз искам донор,":

    и да те впрягат.... като магаре.

    18:38 30.07.2026

  • 23 Щом може един пенис

    0 0 Отговор
    Аз ще поискам да ми присадят още един за двойно удоволствие , а ще намеря мацка с две вагини , ако е готино ще си присадя и трети

    Коментиран от #25

    18:39 30.07.2026

  • 24 Поръчка !

    0 0 Отговор
    Моля, желая да ми присадите една тясна праскова на телевизора! Така докато гледам парламентарния контрол, всичките ще ги изшия!!!

    18:47 30.07.2026

  • 25 Дето

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Щом може един пенис":

    ще се щураш да търсиш някоя с две.... да ти зашият и на тебе една тупка, все ще ти е на чалъм.

    18:50 30.07.2026

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор
    Г-групата от факти.бг най-после ще бъде уважена!

    18:52 30.07.2026

  • 27 Мутрофан ханъм

    0 0 Отговор
    Обявява конкурс за най-активна копейка. Победителят получава багиналният ми маншон за трансплантация. Малко е поизсъхнал, но като бонус ще получи и кашонче с вагизан.

    19:16 30.07.2026

  • 28 др Ох Боли

    0 0 Отговор
    Съжалявам, Цончо! Няма да стане!!! Няма как да заченеш от Коцето, но продължавайте да опитвате!

    19:23 30.07.2026