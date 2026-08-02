Румъния препречва ръкав на Дунав заради АЕЦ „Черна вода“, Сърбия в критично положение

Екстремната суша и историческото маловодие на река Дунав предизвикаха безпрецедентна енергийна криза в Централна и Източна Европа.

Румънското правителство предприе спешни хидротехнически мерки, за да осигури охлаждането на единствената си атомна електроцентрала. В същото време в западната ни съседка сръбският премиер официално обяви, че енергийната ситуация в страната става изключително трудна.

Румъния затваря ръкав на реката, за да спаси втория блок на „Черна вода“

След като по-рано тази седмица северната ни съседка бе принудена превантивно да спре Първи реактор на АЕЦ „Черна вода“ (с мощност 706.5 MW) поради спадане на дебита под критичния минимум, властите в Букурещ взеха радикално хидротехническо решение. С указ на правителството се въвежда 30-дневно извънредно положение в окръзите Кълъраш и Констанца.

Спешните мерки предвиждат препречване на ръкава Бала на мястото, където той се отделя от Стария Дунав. Целта на тази инженерна операция е водите на реката да бъдат изкуствено пренасочени и нивото им в района на ядрената централа да се повиши с 10 до 15 сантиметра. По този начин ще се гарантира работата на Втори блок, чието спиране би лишило националната мрежа от още 20% от общото производство на електроенергия в страната.

Според данни на Националната администрация „Румънски води“, цитирани в медийни публикации, дебитът при входа на страната е едва 1590 кубични метра в секунда — стойност, над два пъти по-ниска от средната за сезона. Очаква се нивата да продължат да падат поне до 7 август. Проектите за изкуствено отклоняване на речното корито са единственият шанс Втори блок да издържи следващите критични дни, докато пристигнат очакваните водни маси от валежите в Австрия.

Сръбският премиер: Енергийната ситуация е изключително трудна

Маловодието на Дунав удари сериозно и енергетиката на Сърбия. Сръбският премиер направи официално обръщение, в което определи енергийната ситуация в страната като „трудна“ именно поради драстичния спад в равнището на реката, което засяга производството на ключови хидромощности по споделения с Румъния ВЕЦ комплекс „Железни врата“.

Хидролозите в Белград предупреждават, че притоците Сава и Тиса също записват рекордно ниски нива, а Дунав се намира в състояние, невиждано от десетилетия. Това застрашава не само баланса на електроенергийната система, но и доставките на горива, тъй като речният транспорт и товарните баржи в сръбския и българския участък са напълно блокирани.

Енергийно домино на Балканите и в Централна Европа

Кризата бързо се превръща в регионална. Унгария вече бе принудена да ограничи драстично мощността на своята АЕЦ „Пакш“ и обмисля пълното ѝ спиране през следващите дни, което принуди унгарското правителство да призове бизнеса да свие потреблението си в пиковите часове.

В Румъния служебният премиер Илие Боложан също се обърна към гражданите и големите индустриални предприятия с апел за доброволно намаляване на разхода на ток във вечерния пиков диапазон между 20:00 и 23:00 часа. Тъй като капацитетът за внос от съседните страни е ограничен поради сходни проблеми със засушаването в целия регион, държавите от Югоизточна Европа започват да разчитат все повече на енергиен обмен за стабилизиране на мрежите си.