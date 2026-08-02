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Румъния препречва ръкав на Дунав заради АЕЦ „Черна вода“, Сърбия в критично положение

Румъния препречва ръкав на Дунав заради АЕЦ „Черна вода“, Сърбия в критично положение

2 Август, 2026 19:55, обновена 2 Август, 2026 20:01 2 103 27

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  • сърбия-
  • река дунав-
  • аец

Сушата застрашава ядрените мощности в региона. Букурещ въведе извънредно положение в два окръга, за да спаси втория реактор на централата

Румъния препречва ръкав на Дунав заради АЕЦ „Черна вода“, Сърбия в критично положение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Екстремната суша и историческото маловодие на река Дунав предизвикаха безпрецедентна енергийна криза в Централна и Източна Европа.

Румънското правителство предприе спешни хидротехнически мерки, за да осигури охлаждането на единствената си атомна електроцентрала. В същото време в западната ни съседка сръбският премиер официално обяви, че енергийната ситуация в страната става изключително трудна.

Румъния затваря ръкав на реката, за да спаси втория блок на „Черна вода“

След като по-рано тази седмица северната ни съседка бе принудена превантивно да спре Първи реактор на АЕЦ „Черна вода“ (с мощност 706.5 MW) поради спадане на дебита под критичния минимум, властите в Букурещ взеха радикално хидротехническо решение. С указ на правителството се въвежда 30-дневно извънредно положение в окръзите Кълъраш и Констанца.

Спешните мерки предвиждат препречване на ръкава Бала на мястото, където той се отделя от Стария Дунав. Целта на тази инженерна операция е водите на реката да бъдат изкуствено пренасочени и нивото им в района на ядрената централа да се повиши с 10 до 15 сантиметра. По този начин ще се гарантира работата на Втори блок, чието спиране би лишило националната мрежа от още 20% от общото производство на електроенергия в страната.

Според данни на Националната администрация „Румънски води“, цитирани в медийни публикации, дебитът при входа на страната е едва 1590 кубични метра в секунда — стойност, над два пъти по-ниска от средната за сезона. Очаква се нивата да продължат да падат поне до 7 август. Проектите за изкуствено отклоняване на речното корито са единственият шанс Втори блок да издържи следващите критични дни, докато пристигнат очакваните водни маси от валежите в Австрия.

Сръбският премиер: Енергийната ситуация е изключително трудна

Маловодието на Дунав удари сериозно и енергетиката на Сърбия. Сръбският премиер направи официално обръщение, в което определи енергийната ситуация в страната като „трудна“ именно поради драстичния спад в равнището на реката, което засяга производството на ключови хидромощности по споделения с Румъния ВЕЦ комплекс „Железни врата“.

Хидролозите в Белград предупреждават, че притоците Сава и Тиса също записват рекордно ниски нива, а Дунав се намира в състояние, невиждано от десетилетия. Това застрашава не само баланса на електроенергийната система, но и доставките на горива, тъй като речният транспорт и товарните баржи в сръбския и българския участък са напълно блокирани.

Енергийно домино на Балканите и в Централна Европа

Кризата бързо се превръща в регионална. Унгария вече бе принудена да ограничи драстично мощността на своята АЕЦ „Пакш“ и обмисля пълното ѝ спиране през следващите дни, което принуди унгарското правителство да призове бизнеса да свие потреблението си в пиковите часове.

В Румъния служебният премиер Илие Боложан също се обърна към гражданите и големите индустриални предприятия с апел за доброволно намаляване на разхода на ток във вечерния пиков диапазон между 20:00 и 23:00 часа. Тъй като капацитетът за внос от съседните страни е ограничен поради сходни проблеми със засушаването в целия регион, държавите от Югоизточна Европа започват да разчитат все повече на енергиен обмен за стабилизиране на мрежите си.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ромъните

    6 3 Отговор
    Пият вода от дунава без пари

    Коментиран от #3

    20:03 02.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ромъните":

    дунав е клозета на европа

    20:05 02.08.2026

  • 4 питам

    6 8 Отговор
    Руминия си е направила ръкав за АЕЦ-ца , а ние дали имаме ,и или никой не знае !

    Коментиран от #14, #18

    20:05 02.08.2026

  • 5 Николова , София

    6 4 Отговор
    Изпих към литър бира с печено пиле ...и ми се гади ..да не съм бременна ..на стари години ..сега джасам виски ама пак

    Коментиран от #6, #7, #8

    20:05 02.08.2026

  • 6 Николова , София

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Николова , София":

    Извинявам се ,мислех че съм в БГ Мама ...сори :(

    20:07 02.08.2026

  • 7 Бар Мен

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Николова , София":

    Гълтали сте яко.
    Щом е отгоре няма проблеми.

    20:09 02.08.2026

  • 8 kоkорчо 💋🍌

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Николова , София":

    пилето от лилд ли е

    Коментиран от #11

    20:10 02.08.2026

  • 9 осраински

    14 2 Отговор
    По времето на Орбан в унгария ток бол сега маДЯР йок.А в румйния и без това не се къпят като германците

    20:11 02.08.2026

  • 10 Овчар

    9 4 Отговор
    Тецовете в България могат да произвеждат около 25 ,,% от общото за страната . Ако аеца намали производството на енергия на практика България остава с един крак..! Затова ревът сега и ни подготвят за зимата , демек вземете дърва и въглища..! ПОНЯЛИ..??

    Коментиран от #12, #13

    20:13 02.08.2026

  • 11 Николова , София

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "kоkорчо 💋🍌":

    Как позна ...следиш ли ме !

    20:22 02.08.2026

  • 12 А бе

    19 3 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Точно така е. Спира АЕЦ-а и минаваме на свещи и на дърва. Ама розАвите мислят ч в Лидъла продават и ток освен банани.

    Коментиран от #19, #24

    20:23 02.08.2026

  • 13 Милен

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Е па не е съвсем така, ако в момента запалим всички тецове, те ще произведат близо 100% от необходимата ни Ел. енергия, ама другарката Урсула каза, че те са ,,мръсни" и затуй не ги ползваме.

    20:28 02.08.2026

  • 14 ?????

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "питам":

    Каналът го направиха по времето на Чаушеску за по-пряк и по-евтин достъп от Дунав в Черно море.
    Сега едва ли би им било по силите.

    20:30 02.08.2026

  • 15 Милен

    5 0 Отговор
    Нещо не ми се връзва, при положение, че реват заради безводието, що пускаме язовирните. Близо 900 MW е производството ни на ток от ВЕЦове в момента.

    20:37 02.08.2026

  • 16 Куку

    5 1 Отговор
    Маша АЕЦ е от СССР и работи . Слава на СДСР

    20:41 02.08.2026

  • 17 Търновец

    7 1 Отговор
    Ако правителството вместо много скъпи струваща АЕЦ Уестингхаус направи десетина нови язовира като Искър - един подобен би струвал около 700-800 милиона евра но да не стъпва чичко тревички че става над милиард ако въобще се построи. Водата става новото злато - и високи температури и повече хора. И на всеки един язовир каскада поне два ВЕЦ за около 80-90 мегавата от Тошиба. Така с около 10 нови големи язовира ще имаме и повече вода и повече зелена енергия. Преди месец имаше проливни дъждове и порои - щяхме да напълним няколко големи водоеми.

    Коментиран от #26

    20:43 02.08.2026

  • 18 Никой не казва

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "питам":

    Не. Нямаме нужда. СССР са помислили. АЕЦа си работи и е близките 3 седмици, не се задават проблеми.

    20:58 02.08.2026

  • 19 Голям смях

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "А бе":

    Няма проблеми. Тия фотоволтаици яко бичат.

    Коментиран от #20

    21:00 02.08.2026

  • 20 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Голям смях":

    Бичт те отзаде. Ама нали ти е готино.

    21:05 02.08.2026

  • 21 Горски

    4 1 Отговор
    “централата Пакш осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната.” Някой може ли да ми каже от кой е построена АЕЦ Пакш и дали е с руски ядрени реактори? Също - за 37 години “демокрация” има ли друга АЕЦ построена в Унгария от сегашните “партньори, приятели и съюзници” ЕС и САЩ ? " Язовир „Шишманов вал“ е резервен воден източник, хидротехнически обект и потенциален географски фактор за АЕЦ „Козлодуй“. Намира се на около 7–10 километра западно/северозападно от атомната електроцентрала ".

    21:05 02.08.2026

  • 22 нерез

    4 1 Отговор
    целувайте ръка на бай ви Тошо и българските и съветцки инженери .
    нашата е проектирана по друга технология и може да бичи и на много по ниски нива ,
    тяхните са фрески и други боклуци .

    21:05 02.08.2026

  • 23 Еврофил

    2 1 Отговор
    Ние в еврозоната сме си добре, проблем няма.

    21:11 02.08.2026

  • 24 Мурзик

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "А бе":

    Ами всъщност розАвите понита управляват АЕЦ-а. Опитай с нещо различно от понита и ЛИДЛ.

    21:13 02.08.2026

  • 25 Джоко

    0 0 Отговор
    Сега сърбите трябва да препречат кривата муцуна Кунева за микса който забърка за пост в Париба и два апартамента в Брюксел!

    21:32 02.08.2026

  • 26 Потресен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Търновец":

    Като не ги разбираш тези работи с язовирите и ВЕЦ-овете не давай глупави идеи МОЛЯ.

    21:33 02.08.2026

  • 27 Леле

    0 0 Отговор
    Шарлатаните от Сърбия и Румъния безконтролно източват р.Дунав и се изкарват жертви за да източват по тарикатски пари и евтин ток от Европа. Тарикатите да инвестират и поддържат хидро съоръжения и да плащат заеми

    21:34 02.08.2026

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