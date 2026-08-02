Румъния препречва ръкав на Дунав заради АЕЦ „Черна вода“, Сърбия в критично положение

Екстремната суша и историческото маловодие на река Дунав предизвикаха безпрецедентна енергийна криза в Централна и Източна Европа.
Румънското правителство предприе спешни хидротехнически мерки, за да осигури охлаждането на единствената си атомна електроцентрала. В същото време в западната ни съседка сръбският премиер официално обяви, че енергийната ситуация в страната става изключително трудна.
Румъния затваря ръкав на реката, за да спаси втория блок на „Черна вода“
След като по-рано тази седмица северната ни съседка бе принудена превантивно да спре Първи реактор на АЕЦ „Черна вода“ (с мощност 706.5 MW) поради спадане на дебита под критичния минимум, властите в Букурещ взеха радикално хидротехническо решение. С указ на правителството се въвежда 30-дневно извънредно положение в окръзите Кълъраш и Констанца.
Спешните мерки предвиждат препречване на ръкава Бала на мястото, където той се отделя от Стария Дунав. Целта на тази инженерна операция е водите на реката да бъдат изкуствено пренасочени и нивото им в района на ядрената централа да се повиши с 10 до 15 сантиметра. По този начин ще се гарантира работата на Втори блок, чието спиране би лишило националната мрежа от още 20% от общото производство на електроенергия в страната.
Според данни на Националната администрация „Румънски води“, цитирани в медийни публикации, дебитът при входа на страната е едва 1590 кубични метра в секунда — стойност, над два пъти по-ниска от средната за сезона. Очаква се нивата да продължат да падат поне до 7 август. Проектите за изкуствено отклоняване на речното корито са единственият шанс Втори блок да издържи следващите критични дни, докато пристигнат очакваните водни маси от валежите в Австрия.
Сръбският премиер: Енергийната ситуация е изключително трудна
Маловодието на Дунав удари сериозно и енергетиката на Сърбия. Сръбският премиер направи официално обръщение, в което определи енергийната ситуация в страната като „трудна“ именно поради драстичния спад в равнището на реката, което засяга производството на ключови хидромощности по споделения с Румъния ВЕЦ комплекс „Железни врата“.
Хидролозите в Белград предупреждават, че притоците Сава и Тиса също записват рекордно ниски нива, а Дунав се намира в състояние, невиждано от десетилетия. Това застрашава не само баланса на електроенергийната система, но и доставките на горива, тъй като речният транспорт и товарните баржи в сръбския и българския участък са напълно блокирани.
Енергийно домино на Балканите и в Централна Европа
Кризата бързо се превръща в регионална. Унгария вече бе принудена да ограничи драстично мощността на своята АЕЦ „Пакш“ и обмисля пълното ѝ спиране през следващите дни, което принуди унгарското правителство да призове бизнеса да свие потреблението си в пиковите часове.
В Румъния служебният премиер Илие Боложан също се обърна към гражданите и големите индустриални предприятия с апел за доброволно намаляване на разхода на ток във вечерния пиков диапазон между 20:00 и 23:00 часа. Тъй като капацитетът за внос от съседните страни е ограничен поради сходни проблеми със засушаването в целия регион, държавите от Югоизточна Европа започват да разчитат все повече на енергиен обмен за стабилизиране на мрежите си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ромъните
Коментиран от #3
20:03 02.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 kоkорчо 💋🍌
До коментар #1 от "Ромъните":дунав е клозета на европа
20:05 02.08.2026
4 питам
Коментиран от #14, #18
20:05 02.08.2026
5 Николова , София
Коментиран от #6, #7, #8
20:05 02.08.2026
6 Николова , София
До коментар #5 от "Николова , София":Извинявам се ,мислех че съм в БГ Мама ...сори :(
20:07 02.08.2026
7 Бар Мен
До коментар #5 от "Николова , София":Гълтали сте яко.
Щом е отгоре няма проблеми.
20:09 02.08.2026
8 kоkорчо 💋🍌
До коментар #5 от "Николова , София":пилето от лилд ли е
Коментиран от #11
20:10 02.08.2026
9 осраински
20:11 02.08.2026
10 Овчар
Коментиран от #12, #13
20:13 02.08.2026
11 Николова , София
До коментар #8 от "kоkорчо 💋🍌":Как позна ...следиш ли ме !
20:22 02.08.2026
12 А бе
До коментар #10 от "Овчар":Точно така е. Спира АЕЦ-а и минаваме на свещи и на дърва. Ама розАвите мислят ч в Лидъла продават и ток освен банани.
Коментиран от #19, #24
20:23 02.08.2026
13 Милен
До коментар #10 от "Овчар":Е па не е съвсем така, ако в момента запалим всички тецове, те ще произведат близо 100% от необходимата ни Ел. енергия, ама другарката Урсула каза, че те са ,,мръсни" и затуй не ги ползваме.
20:28 02.08.2026
14 ?????
До коментар #4 от "питам":Каналът го направиха по времето на Чаушеску за по-пряк и по-евтин достъп от Дунав в Черно море.
Сега едва ли би им било по силите.
20:30 02.08.2026
15 Милен
20:37 02.08.2026
16 Куку
20:41 02.08.2026
17 Търновец
Коментиран от #26
20:43 02.08.2026
18 Никой не казва
До коментар #4 от "питам":Не. Нямаме нужда. СССР са помислили. АЕЦа си работи и е близките 3 седмици, не се задават проблеми.
20:58 02.08.2026
19 Голям смях
До коментар #12 от "А бе":Няма проблеми. Тия фотоволтаици яко бичат.
Коментиран от #20
21:00 02.08.2026
20 А бе
До коментар #19 от "Голям смях":Бичт те отзаде. Ама нали ти е готино.
21:05 02.08.2026
21 Горски
21:05 02.08.2026
22 нерез
нашата е проектирана по друга технология и може да бичи и на много по ниски нива ,
тяхните са фрески и други боклуци .
21:05 02.08.2026
23 Еврофил
21:11 02.08.2026
24 Мурзик
До коментар #12 от "А бе":Ами всъщност розАвите понита управляват АЕЦ-а. Опитай с нещо различно от понита и ЛИДЛ.
21:13 02.08.2026
25 Джоко
21:32 02.08.2026
26 Потресен
До коментар #17 от "Търновец":Като не ги разбираш тези работи с язовирите и ВЕЦ-овете не давай глупави идеи МОЛЯ.
21:33 02.08.2026
27 Леле
21:34 02.08.2026