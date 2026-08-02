Върнат километраж и борбата с този вид измами у нас и в Европа

Невидимата епидемия от манипулирани километражи продължава да изтъсква джобовете на купувачите на употребявани автомобили в цяла Европа, а България остава сред най-засегнатите пазари в региона. В борбата срещу тази системна измама съвременните електронни системи и информационните масиви се превръщат едновременно в най-мощното оръжие на експертите и в нов терен за досетливите търговци.

В държавите от Европейския съюз регулациите и централизираните бази данни за технически прегледи, като белгийската система Car-Pass, отдавна доказаха своята ефективност. На родния пазар обаче разчитането на единични източници все още крие сериозни рискове. Международните платформи за проверка по VIN номер събират мащабна информация от застрахователи, сервизи и официални дилъри, но дори техните доклади не винаги гарантират пълна проследимост, особено когато превозното средство е сменило няколко държави от Общността.

Допълнителна сложност за пазара в Европа и България внася и навлизането на все повече модели от китайски производители. При тях дигиталната манипулация изисква специализиран софтуерен подход, тъй като недобросъвестните търговци вече не пренаписват само стойностите на контролното табло, а интервенират директно в централните управляващи блокове и системните лог файлове. Без достъп до специализирана диагностика и специфични азиатски бази данни проследяването на реалната история на подобни автомобили се превръща в истинско предизвикателство.

Въпреки напредъка на електронните системи, щателният физически оглед остава ключов елемент при избора на превозно средство. Текстурата на волана, износването на шофьорската седалка, гумените подложки на педалите и лоста за предавките са директни индикатори за експлоатацията на салона. Извън купето състоянието на спирачните дискове, съединенията в коша на двигателя и елементите по окачването бързо издават разминаването между показанията на таблото и реалния живот на автомобила.

Когато измамата бъде установена след изповядване на сделката, българското законодателство предоставя правни механизми за защита на купувача. Задвижването на процедурата изисква изготвяне на официална техническа експертиза от сертифициран специалист, последвана от отправяне на писмена покана към продавача за разваляне на договора и пълно възстановяване на платената сума. При липса на съгласие казусът се пренася в съда, където общият давностен срок за предявяване на претенции е три години от момента на разкриване на измамата.