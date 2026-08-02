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Върнат километраж и борбата с този вид измами у нас и в Европа

Върнат километраж и борбата с този вид измами у нас и в Европа

2 Август, 2026 11:20 3 537 9

  • върнат километраж-
  • автомобилът на старо-
  • съвети

Въпреки напредъка на електронните системи, щателният физически оглед остава ключов елемент при избора на превозно средство

Върнат километраж и борбата с този вид измами у нас и в Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Невидимата епидемия от манипулирани километражи продължава да изтъсква джобовете на купувачите на употребявани автомобили в цяла Европа, а България остава сред най-засегнатите пазари в региона. В борбата срещу тази системна измама съвременните електронни системи и информационните масиви се превръщат едновременно в най-мощното оръжие на експертите и в нов терен за досетливите търговци.

В държавите от Европейския съюз регулациите и централизираните бази данни за технически прегледи, като белгийската система Car-Pass, отдавна доказаха своята ефективност. На родния пазар обаче разчитането на единични източници все още крие сериозни рискове. Международните платформи за проверка по VIN номер събират мащабна информация от застрахователи, сервизи и официални дилъри, но дори техните доклади не винаги гарантират пълна проследимост, особено когато превозното средство е сменило няколко държави от Общността.

Допълнителна сложност за пазара в Европа и България внася и навлизането на все повече модели от китайски производители. При тях дигиталната манипулация изисква специализиран софтуерен подход, тъй като недобросъвестните търговци вече не пренаписват само стойностите на контролното табло, а интервенират директно в централните управляващи блокове и системните лог файлове. Без достъп до специализирана диагностика и специфични азиатски бази данни проследяването на реалната история на подобни автомобили се превръща в истинско предизвикателство.

Въпреки напредъка на електронните системи, щателният физически оглед остава ключов елемент при избора на превозно средство. Текстурата на волана, износването на шофьорската седалка, гумените подложки на педалите и лоста за предавките са директни индикатори за експлоатацията на салона. Извън купето състоянието на спирачните дискове, съединенията в коша на двигателя и елементите по окачването бързо издават разминаването между показанията на таблото и реалния живот на автомобила.

Когато измамата бъде установена след изповядване на сделката, българското законодателство предоставя правни механизми за защита на купувача. Задвижването на процедурата изисква изготвяне на официална техническа експертиза от сертифициран специалист, последвана от отправяне на писмена покана към продавача за разваляне на договора и пълно възстановяване на платената сума. При липса на съгласие казусът се пренася в съда, където общият давностен срок за предявяване на претенции е три години от момента на разкриване на измамата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опит за измама

    15 0 Отговор
    Лъскава кола на обява, числата малки, историята правдоподобна. Искам VIN-а от продавача по телефона, а той "Ауу, никой не може да ме накара да си давам личните данни"! Издъни се още на втория въпрос. Първият беше налична ли е колата.

    11:27 02.08.2026

  • 2 ОБЕКТИВНИЯ

    26 1 Отговор
    Като затворят автокъща продала кола с върнат километраж и конфискуват всичките и налични автомобили за продан всичко ще се оправи!

    Коментиран от #5

    11:28 02.08.2026

  • 3 Втори опит за измама

    14 1 Отговор
    Колата е от 2012. Километрите 212 000, със сервизна книжка и минат преглед с вписани километри. На глед перфектна. Само че в талона от прегледа пише и VIN-a. Оказва се, че колата първоначално е регистрирана в Германия, на 185 000 през 2020 километражът и спира и така допреди 6 месеца, откогато е прегледа. Висяла е в някоя морга и е чакала някой да я ремонтира след стабилно меле. Ама някой ще се излъже. Ганьо обича да му е евтино.

    11:31 02.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    😀😀😀
    Това с километража е дребен кахър❗
    На мен автоджамбази в една " реномирана" автокъща пробваха да пробутат на сина ми бензинка 1.6 на която VIN-чето беше от 1.4,
    а предните спирачни апарати от дизелче🚗

    11:32 02.08.2026

  • 5 от обекта

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Затварянето на автокъща нищо не значи. Собственикът си регистрира нова фирма, сменя търговската марка, ако има, и си запазва старото местоположение, търговски контакти и вредни практики. Той може да внася или препродава и като физическо лице.

    Коментиран от #6

    11:33 02.08.2026

  • 6 Значи то, значи.

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "от обекта":

    Ей така като пернат 5-10 къщи и другите бая ще се замислят.
    Не може само ти да бъркаш в джоба на хората, един ден идват и бръкват в твоя и става интересно.
    А това с новата регистрация са алабалистики, понеже вече те знаят каква стока си.
    Логиката ти издиша.

    Коментиран от #7

    11:49 02.08.2026

  • 7 от обекта

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Значи то, значи.":

    Логика няма. Реалността е такава, без логика. Човешката памет е къса.

    11:52 02.08.2026

  • 8 сините

    3 1 Отговор
    аз пък случих на обратното със 100 000...сменили километража

    12:09 02.08.2026

  • 9 Ъъъ

    1 1 Отговор
    Има ли нещо, до което Ганчо се е докоснал и не е съсипал? Има ли такова нещо? И има ли нещо, което Ганчо е създал с двете си ръце?

    П.с

    Добре че и децата си Ганчо не прави с ръце.....🤔

    12:39 02.08.2026