Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси Египет

Епицентърът на труса е бил близо до град Суец, като засега няма данни за жертви, пострадали или сериозни материални щети, предава News.bg.
Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер разтърси Египет, съобщи Wion. Епицентърът на труса е бил на 38 км от град Суец.
Земетресението е регистрирано на дълбочина 10 км. Към момента не се съобщава за жертви, пострадали или нанесени сериозни материални щети.
Египетският Червен полумесец е задействал плана си за реакция при извънредни ситуации и е призовал властите и обществеността да следят официалната информация.
Организацията е отправила предупреждение към жителите да стоят далеч от сгради, които показват признаци на конструктивни повреди.
Според местни медии земетресението е било усетено и в части от Сирия, Ливан и Израел.
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1 Кукувица
11:00 03.08.2026
2 Kaлпазанин
11:25 03.08.2026
3 град Суец
11:52 03.08.2026