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Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси Египет

Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси Египет

3 Август, 2026 10:52 726 3

  • земетресение-
  • египет

Според местни медии земетресението е било усетено и в части от Сирия, Ливан и Израел

Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси Египет - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Епицентърът на труса е бил близо до град Суец, като засега няма данни за жертви, пострадали или сериозни материални щети, предава News.bg.

Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер разтърси Египет, съобщи Wion. Епицентърът на труса е бил на 38 км от град Суец.

Земетресението е регистрирано на дълбочина 10 км. Към момента не се съобщава за жертви, пострадали или нанесени сериозни материални щети.

Египетският Червен полумесец е задействал плана си за реакция при извънредни ситуации и е призовал властите и обществеността да следят официалната информация.

Организацията е отправила предупреждение към жителите да стоят далеч от сгради, които показват признаци на конструктивни повреди.

Според местни медии земетресението е било усетено и в части от Сирия, Ливан и Израел.


Египет
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кукувица

    2 0 Отговор
    Това беше вчера

    11:00 03.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Няма страшно ,пожари в Европа и фащ ,земетресения в Египет наводнения в Саудитска Арабия ,Господ си знае най добре

    11:25 03.08.2026

  • 3 град Суец

    1 0 Отговор
    е на западния бряг на река Нил- значи типична проява на западнонилска треска.

    11:52 03.08.2026