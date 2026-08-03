Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси Египет

Епицентърът на труса е бил близо до град Суец, като засега няма данни за жертви, пострадали или сериозни материални щети, предава News.bg.

Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер разтърси Египет, съобщи Wion. Епицентърът на труса е бил на 38 км от град Суец.

Земетресението е регистрирано на дълбочина 10 км. Към момента не се съобщава за жертви, пострадали или нанесени сериозни материални щети.

Египетският Червен полумесец е задействал плана си за реакция при извънредни ситуации и е призовал властите и обществеността да следят официалната информация.

Организацията е отправила предупреждение към жителите да стоят далеч от сгради, които показват признаци на конструктивни повреди.

Според местни медии земетресението е било усетено и в части от Сирия, Ливан и Израел.