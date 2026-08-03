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Милан е решен да увековечи Франко Барези с изключителен жест

Милан е решен да увековечи Франко Барези с изключителен жест

3 Август, 2026 11:03 646 2

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  • curva sud

Вълна от признателност към вечния №6

Милан е решен да увековечи Франко Барези с изключителен жест - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният свят потъна в скръб след новината за кончината на Франко Барези – един от най-емблематичните защитници в историята на Милан, който си отиде на 66-годишна възраст. Ръководството на "червено-черните" вече подготвя специален начин да отдаде заслужена почит на своята икона, съобщава авторитетното издание La Gazzetta dello Sport.

В момента клубът обмисля няколко варианта, с които да обезсмърти приноса на Барези към "росонерите". Сред предложенията, които набират популярност сред феновете и в социалните мрежи, е тренировъчната база, където Барези е направил първите си стъпки във футбола, да бъде кръстена на негово име. Именно там легендата изгради основите на своята бляскава кариера, която продължи до 1997 година.

Друга идея, която се обсъжда, е преименуването на прочутата фен трибуна Curva Sud на стадион "Сан Сиро" в чест на Барези. Това би било символичен жест към човека, който олицетворяваше духа и страстта на Милан в продължение на десетилетия. Според източници, подобна промяна не би изисквала сложни административни процедури, а секторът би запазил официалното си име, докато феновете ще го наричат "Трибуната на Барези".

В дългосрочен план се обсъжда и възможността новият стадион на Милан, който се очаква да бъде завършен до 2031 година, също да отдаде почит на Барези чрез именуване на ключова трибуна или зона в негова чест.

Без значение кой вариант ще избере ръководството, едно е сигурно – Франко Барези ще остане завинаги част от ДНК-то на Милан. С този жест клубът не само ще изрази своята дълбока признателност, но и ще вдъхнови бъдещите поколения да следват примера на един истински лидер и символ на вярност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОКЛОН

    5 0 Отговор
    Пред ФРАНКО БАРЕЗИ

    БАРЕЗИ, КОСТАКУРТА, ТАСОТИ, МАЛДИНИ
    велика защитна формация
    На един велик МИЛАН.

    11:09 03.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Това бяха не само футболисти но и най вече лидери и хора ,с не като днешните пикльовци

    11:28 03.08.2026

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