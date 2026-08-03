Ружа Райчева: Вероятно ще има проформа кандидатура от Борисов за президентските избори

Завъртяха се слухове, че проф. Вълчев ще е кандидатурата на „Прогресивна България”, а не Йотова. Интересно е дали наистина е било обмислено така, или просто е било размътване на водата. Досега имаме един кандидат от сериозните партии наяве. Това заяви пред БНТ журналистът Ружа Райчева след официалната позиция на проф. Даниел Вълчев, който по-рано днес обяви, че няма да участва в президентските избори.

Според колегата ѝ Веселин Стойнев нещата се изчистват: „Президентските избори са разделящи и консолидиращи подкрепа или от управляващата партия, или от основната опозиционна. На кандидат без партийна подкрепа се гледа по-особено.“

Припомни, че всички седем президентски вота досега са имали втори тур, а накрая е печелил този, който е спечелил първия тур.

Райчева заговори за хаос вдясно: „За пореден път имаме разединено лидерство на градската десница. ПП и ДБ разделени. А и подкрепата на Асен Василев за Андрей Гюров. Има и хаос за това кой ще бъде вицепрезидент на Гюров – Георги Кандев имаше кристално чисто име, а после нещата се размътиха. Затова Кандев надали ще бъде вицепрезидентът на сините. Според мен Гюров ще е кандидат за президент, а за вицепрезидент ще бъде издигната дама, човек с друг профил.“

Стойнев обърна внимание: „Въпрос е и дали ще се издигне тази кандидатура, закъсняла ли е.“

Райчева вижда „интригантска игра” на Борисов спрямо ПП-ДБ: „Отново прави опит да ги раздели. Винаги е мечтал за легитимация от градската десница, получи временно такава и беше изпран, макар да не завърши тази програма на пералнята. Вероятно ще имаме проформа кандидатура от Борисов, каквато беше тази на Хекимян.“