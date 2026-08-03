Ружа Райчева: Вероятно ще има проформа кандидатура от Борисов за президентските избори

Завъртяха се слухове, че проф. Вълчев ще е кандидатурата на „Прогресивна България”, а не Йотова. Интересно е дали наистина е било обмислено така, или просто е било размътване на водата. Досега имаме един кандидат от сериозните партии наяве. Това заяви пред БНТ журналистът Ружа Райчева след официалната позиция на проф. Даниел Вълчев, който по-рано днес обяви, че няма да участва в президентските избори.
Според колегата ѝ Веселин Стойнев нещата се изчистват: „Президентските избори са разделящи и консолидиращи подкрепа или от управляващата партия, или от основната опозиционна. На кандидат без партийна подкрепа се гледа по-особено.“
Припомни, че всички седем президентски вота досега са имали втори тур, а накрая е печелил този, който е спечелил първия тур.
Райчева заговори за хаос вдясно: „За пореден път имаме разединено лидерство на градската десница. ПП и ДБ разделени. А и подкрепата на Асен Василев за Андрей Гюров. Има и хаос за това кой ще бъде вицепрезидент на Гюров – Георги Кандев имаше кристално чисто име, а после нещата се размътиха. Затова Кандев надали ще бъде вицепрезидентът на сините. Според мен Гюров ще е кандидат за президент, а за вицепрезидент ще бъде издигната дама, човек с друг профил.“
Стойнев обърна внимание: „Въпрос е и дали ще се издигне тази кандидатура, закъсняла ли е.“
Райчева вижда „интригантска игра” на Борисов спрямо ПП-ДБ: „Отново прави опит да ги раздели. Винаги е мечтал за легитимация от градската десница, получи временно такава и беше изпран, макар да не завърши тази програма на пералнята. Вероятно ще имаме проформа кандидатура от Борисов, каквато беше тази на Хекимян.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
11:09 03.08.2026
2 Трол
Коментиран от #3
11:10 03.08.2026
3 честен ционис
До коментар #2 от "Трол":Гюро.
11:14 03.08.2026
4 Вероятно
Коментиран от #5
11:14 03.08.2026
5 честен ционис
До коментар #4 от "Вероятно":Ти да не си очаквал г-ца Роза да ходи по бостаните да бере зарзават?
Коментиран от #7
11:17 03.08.2026
6 Бая се охрани
11:18 03.08.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "честен ционис":Тази няма никакво чувство за хумор.Срещам я на протеста с една кора яйца и викам:Ще ги продаваш ли?А тя:Не бе ,ще ги мятам по Партийният дом.
Коментиран от #10, #11
11:23 03.08.2026
8 Даниел
Свобода на словото ,а?
Коментиран от #12
11:28 03.08.2026
9 Мнение
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И аз съм за Росен Миленов но той не е от пяната на обществото.
11:30 03.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 честен ционис
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Сигурно не си предложил добра цена. Другия път като я видиш с кората й кажи:
«Може би яйцата са далеч по-умни от кокошките, но пък бързо се вмирисват.»
11:34 03.08.2026
12 симо
До коментар #8 от "Даниел":Не следиш внимателно, публикуваха, но явно е фейк.
11:40 03.08.2026
13 Aлфа Bълкът
Коментиран от #15
11:44 03.08.2026
14 дядо дръмпир с мисъл да ви..мръдне по-
11:44 03.08.2026
15 Aлфа Bълкът
До коментар #13 от "Aлфа Bълкът":Демек в тюфлек.
11:45 03.08.2026
16 котарака
11:54 03.08.2026
17 Цялата
11:54 03.08.2026
18 Мила
12:05 03.08.2026
19 Българин
12:06 03.08.2026
20 Банцко
12:10 03.08.2026
21 Ружке маааа
12:16 03.08.2026
22 павела митова
12:28 03.08.2026