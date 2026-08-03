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Ружа Райчева: Вероятно ще има проформа кандидатура от Борисов за президентските избори

Ружа Райчева: Вероятно ще има проформа кандидатура от Борисов за президентските избори

3 Август, 2026 11:08 1 443 22

  • българия-
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  • избори-
  • даниел вълчев-
  • бойко борисов

Досега имаме един кандидат от сериозните партии наяве

Ружа Райчева: Вероятно ще има проформа кандидатура от Борисов за президентските избори - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Завъртяха се слухове, че проф. Вълчев ще е кандидатурата на „Прогресивна България”, а не Йотова. Интересно е дали наистина е било обмислено така, или просто е било размътване на водата. Досега имаме един кандидат от сериозните партии наяве. Това заяви пред БНТ журналистът Ружа Райчева след официалната позиция на проф. Даниел Вълчев, който по-рано днес обяви, че няма да участва в президентските избори.

Според колегата ѝ Веселин Стойнев нещата се изчистват: „Президентските избори са разделящи и консолидиращи подкрепа или от управляващата партия, или от основната опозиционна. На кандидат без партийна подкрепа се гледа по-особено.“

Припомни, че всички седем президентски вота досега са имали втори тур, а накрая е печелил този, който е спечелил първия тур.

Райчева заговори за хаос вдясно: „За пореден път имаме разединено лидерство на градската десница. ПП и ДБ разделени. А и подкрепата на Асен Василев за Андрей Гюров. Има и хаос за това кой ще бъде вицепрезидент на Гюров – Георги Кандев имаше кристално чисто име, а после нещата се размътиха. Затова Кандев надали ще бъде вицепрезидентът на сините. Според мен Гюров ще е кандидат за президент, а за вицепрезидент ще бъде издигната дама, човек с друг профил.“

Стойнев обърна внимание: „Въпрос е и дали ще се издигне тази кандидатура, закъсняла ли е.“

Райчева вижда „интригантска игра” на Борисов спрямо ПП-ДБ: „Отново прави опит да ги раздели. Винаги е мечтал за легитимация от градската десница, получи временно такава и беше изпран, макар да не завърши тази програма на пералнята. Вероятно ще имаме проформа кандидатура от Борисов, каквато беше тази на Хекимян.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Аз съм за Росен Миленов.Истински честен човек.

    Коментиран от #9

    11:09 03.08.2026

  • 2 Трол

    10 0 Отговор
    Единственото интересно на тези президентски избори е кой ще е кандидатът на ГЕРБ.

    Коментиран от #3

    11:10 03.08.2026

  • 3 честен ционис

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Гюро.

    11:14 03.08.2026

  • 4 Вероятно

    20 0 Отговор
    не значи нищо ! А да ходиш по студиата да ръсиш вероятности си е просто безумие .

    Коментиран от #5

    11:14 03.08.2026

  • 5 честен ционис

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вероятно":

    Ти да не си очаквал г-ца Роза да ходи по бостаните да бере зарзават?

    Коментиран от #7

    11:17 03.08.2026

  • 6 Бая се охрани

    13 1 Отговор
    покрай поръчковото си лалане и щерката на дъртия мръсник Райчев.

    11:18 03.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционис":

    Тази няма никакво чувство за хумор.Срещам я на протеста с една кора яйца и викам:Ще ги продаваш ли?А тя:Не бе ,ще ги мятам по Партийният дом.

    Коментиран от #10, #11

    11:23 03.08.2026

  • 8 Даниел

    14 6 Отговор
    В трети пореден ден нито една печатна медия не смее да публикува материала за съпричастността на Борисов в корупционни схеми заедно с горанов и Божков,информацията е разпространена от американското финансово министерство????
    Свобода на словото ,а?

    Коментиран от #12

    11:28 03.08.2026

  • 9 Мнение

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И аз съм за Росен Миленов но той не е от пяната на обществото.

    11:30 03.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 честен ционис

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Сигурно не си предложил добра цена. Другия път като я видиш с кората й кажи:

    «Може би яйцата са далеч по-умни от кокошките, но пък бързо се вмирисват.»

    11:34 03.08.2026

  • 12 симо

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Даниел":

    Не следиш внимателно, публикуваха, но явно е фейк.

    11:40 03.08.2026

  • 13 Aлфа Bълкът

    4 0 Отговор
    Лека полека се превръща в дунапренена лелка.

    Коментиран от #15

    11:44 03.08.2026

  • 14 дядо дръмпир с мисъл да ви..мръдне по-

    3 0 Отговор
    ЧЕШКИ!!!ако имате малко мозък се откажете и не отивайте с кандидат на избори.оставете това просиянско мекере само на изборите!!!Сега засичам за колко секунди ще го изтриете......

    11:44 03.08.2026

  • 15 Aлфа Bълкът

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Aлфа Bълкът":

    Демек в тюфлек.

    11:45 03.08.2026

  • 16 котарака

    1 4 Отговор
    Защо проформа?Боко с забележителните прякори е високо образован, висок интелект и култура, прочел цялата световна класика в Народната библиотека, полиглот с 7-8 езика,честен и неподкупен!По-подходящ от Боко ..... Няма!

    11:54 03.08.2026

  • 17 Цялата

    6 0 Отговор
    фамилия Райчеви са до гушата пълни от кинти на добре платени поръчки. А след каката идват още невръстни манипулатрчета.

    11:54 03.08.2026

  • 18 Мила

    6 1 Отговор
    Стига със тоя Борисов,на хората им се повръща като го чуят,стига сте го издигали на пиедестал,местото му е другаде,не и в парламента.Аман от едни и същи боклуци 36 години,крадци от класа.

    12:05 03.08.2026

  • 19 Българин

    3 0 Отговор
    Само боко не може Кондьо да е

    12:06 03.08.2026

  • 20 Банцко

    4 1 Отговор
    Вероятно Тиквата от Банкя ще номинира за президент господин Магнитски

    12:10 03.08.2026

  • 21 Ружке маааа

    2 0 Отговор
    Ами ако русофила Николай Симеонов Малинов вземе участие в президентските избори и отнесе всички още на 1 тур а ? Изключително интересно ще стане нали ?

    12:16 03.08.2026

  • 22 павела митова

    0 0 Отговор
    тази кобила ружиту е толкова тъпа ,толкова тъпа ...но парата на тати върши работа

    12:28 03.08.2026

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