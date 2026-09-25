Защо приемащите фентанил се „прегъват“ напред

Силно наведени напред хора, които изглеждат будни, но почти не реагират, се превърнаха в разпознаваем образ на фентаниловата криза. Явлението често се нарича „фентанилова прегъвка“, но медицината все още не разполага с едно окончателно обяснение защо се появява.

Последен обзор във Frontiers in Neuroscience описва стойката като наблюдаван двигателен феномен, а не като установена диагноза. Авторите посочват, че човек може да остане прав, докато главата и трупът му се сгъват напред, защото действието на наркотика нарушава контрола върху мускулите, които поддържат тялото изправено. Тази хипотеза обаче все още не е потвърдена с директни измервания на мускулния тонус при хора, употребили фентанил.

Не става дума само за отпуснатост

Фентанилът не причинява единствено сънливост и загуба на координация. При бързо попадане на висока концентрация в организма той може да предизвика внезапна мускулна ригидност. Тя може да засегне крайниците и мускулите на трупа и да доведе до наведена, „заключена“ стойка, а не непременно до пълно отпускане.

Американският Национален институт за безопасност и здраве при работа описва и т.нар. синдром на „дървения гръден кош“ – втвърдяване на гръдните мускули, което пречи на нормалното дишане. При фентанил това може да се съчетае с потискане на дихателния център в мозъка и да доведе до рязко влошаване.

Наблюдения от контролирана инжекционна среда във Ванкувър, включени в научния обзор, обхващат 1581 реакции при предозиране. Мускулна ригидност е описана при 240 от тях, а сред регистрираните прояви са били сгъната стойка и свити ръце при хора без нормална реакция. Това показва, че картината на фентаниловата интоксикация може да се различава от класическото разбиране за „заспал“ човек, но не доказва един-единствен механизъм на прегъването.

Ролята на ксилазина и други примеси

Допълнителна сложност идва от състава на нелегалния пазар. Ксилазинът е ветеринарен седатив, който се смесва с фентанил и други наркотици. Той може да забави дишането и сърдечната честота, да понижи кръвното налягане и да предизвика силна седация. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията хората често не знаят, че веществото присъства в приетата от тях смес.

„Налоксонът няма да обърне ефектите на ксилазина“, предупреждава CDC.

Това не означава, че налоксонът не трябва да се използва при съмнение за предозиране. Той може да обърне опиоидния компонент, но при наличие на ксилазин потиснатото дишане и загубата на съзнание могат да продължат. Затова човек с бавно или липсващо дишане, посиняване или липса на реакция се нуждае от спешна медицинска помощ, независимо дали е видимо наведен или лежи неподвижно.

Какво остава неясно

Изследователите разглеждат няколко възможности: преобладаваща отпуснатост на мускулите, ригидност на мускулите на трупа, дистония – неволево продължително съкращение – или смесен ефект на фентанил, хипоксия и седативни примеси. Новите публикации подчертават, че посоката на ефекта на ксилазина върху стойката все още не е установена.

Затова „прегъването“ не може само по себе си да покаже какво точно е приел човекът. То е видим сигнал за тежко нарушена двигателна и нервна функция, а когато е съчетано със забавено дишане или липса на реакция, трябва да се приема като възможно предозиране.

Източници: frontiersin.org, cdc.gov