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Депутатите отказаха да премахнат стикера за „Гражданска отговорност“

Депутатите отказаха да премахнат стикера за „Гражданска отговорност“

25 Септември, 2026 17:47 1 038 16

  • гражданска отговорност-
  • стикер-
  • парламент

Стикерите на предното стъкло остават задължителни за шофьорите

Депутатите отказаха да премахнат стикера за „Гражданска отговорност“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание отхвърли на първо четене предложените промени в Закона за движението по пътищата, които предвиждаха отпадане на физическия стикер за „Гражданска отговорност“ и нови правила за разходване на милионите за безопасност, съобщават от БТА.

Блокиране на инициативата

Законопроектът, внесен от депутата Божидар Божанов и група народни представители в началото на юни тази година, срещна слаба подкрепа сред членовете на ресорната парламентарна комисия. Предложението събра едва четири гласа „за“, докато двама народни представители бяха „против“, а масовият вот от 16 гласа „въздържал се“ на практика блокира на този етап законодателната инициатива.

Край на излишната хартия

Една от ключовите идеи в отхвърления проект беше премахването на хартиения стикер за задължителната застраховка на автомобилите. Вносителите аргументират мярката с наличието на работещи електронни регистри, които позволяват на контролните органи да извършват служебни проверки в реално време, без да се налага визуална инспекция на стъклото.

Според мотивите им физическите стикери са напълно излишни и „създават допълнителна административна тежест за гражданите“. Отхвърленият проект предвиждаше още изисквания за поставяне на каквито и да е лепенки върху предното стъкло да могат да се въвеждат единствено чрез закон, а не чрез по-ниски по ранг подзаконови нормативни актове.

Контрол над парите за безопасност

Другият съществен акцент в отхвърлените текстове засягаше управлението на средствата от специализирания фонд за пътна безопасност. Предлагаше се въвеждането на строг класификатор на стоките и услугите, които могат да се финансират, утвърден от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ въз основа на европейския Общ терминологичен речник за обществените поръчки.

Целта на промяната бе да осигури пълна прозрачност чрез управление на проектите през Системата за управление на национални инвестиции (СУНИ). Депутатите настояваха общините и други държавни институции също да получат директен достъп до финансиране. В момента милионите от фонда се усвояват приоритетно от МВР, като вносителите посочват, че значителна част от парите се харчат основно за закупуване на автомобили, а не за ефективна превенция по пътищата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изроди

    14 1 Отговор
    Днес има исторически празник в Толбухин..Отразете го..!

    Коментиран от #3, #4

    17:49 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Откачалка

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Изроди":

    Такъв град няма.

    Коментиран от #7

    17:53 25.09.2026

  • 4 Врач

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Изроди":

    България загива и изчезва, няма бъдеще тая територия с това наименование и население.

    17:57 25.09.2026

  • 5 Интересно

    29 0 Отговор
    Къде е логиката? Щом може без стикери за винетка и за ГТП, защо за ГО да трябва?
    Нали електронните ви системи сканират номерата на колите и моментално ви излиза какво е платено и какво не?
    Чия е фирмата за стикери за ГО? Кого трябва да храним?

    Коментиран от #11

    17:58 25.09.2026

  • 6 Един друг

    19 0 Отговор
    Естествено, нали се печатат в печатницата на Кънев, бивш депутат от бсп, а сега е прогресивен радевист.

    Коментиран от #9, #10

    18:00 25.09.2026

  • 7 Интересно

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Откачалка":

    Няма и връх Мусала. Българското му име е Радуил.

    Коментиран от #12

    18:00 25.09.2026

  • 8 хъхъ

    15 0 Отговор
    И за какво е тази лепенка? Как винетка и ГТП се проверяват по номера на колата, а застраховката - не може? (всъщност и тя се проверява...) Има далавера някой да печата стикери.

    18:00 25.09.2026

  • 9 Интересно

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Един друг":

    Той не е ли в комитета за кандидатурата на Йотова?

    18:02 25.09.2026

  • 10 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Един друг":

    Не е само той. Печатниците им са няколко и в тях властват няколко лица.
    В нета има описани скандали за обществени поръчки за печатане на бюлетини, лотарийни билети, стикери и други подобни, при които търгът е бил само с един кандидат - тяхна фирма.

    18:16 25.09.2026

  • 11 печатницата-а-а-а...

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    Фирмата която печата стикерите е на "някой"който пълни партийна каса.Ясно е коя.Няма абсолютно никаква логика тази лепенка да продължава да стои на предното стъкло.Ама никаква!

    Коментиран от #13

    18:27 25.09.2026

  • 12 Ганка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Интересно":

    Как е кюфте на български?Или абсолвент?Улицата на която съм роден за 75г.три пъти я прекръщаваха.Днес е с оригиналното си име.Та и с името Толбухин.Днес младите не знаят къде е минавала границата с Румъния.А трябва.Май не знаят и кой е Йордан Йовков.Така,че това са дреболии.

    18:36 25.09.2026

  • 13 депутатник

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "печатницата-а-а-а...":

    Трябва да изхранваме старите другари. Няколко милиона лепенки по 3 Евро всяка, са си бая милиончета в джоба на другарите.

    18:37 25.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Питане

    0 0 Отговор
    Печатницата ЧИЯ Е ???

    18:54 25.09.2026

  • 16 Васил

    0 0 Отговор
    Явно някой добре печели от лепенките по стъклото!

    18:57 25.09.2026

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