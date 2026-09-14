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БНТ започва кампания срещу фентанила - НЕ СТАВАЙ ЗОМБИ!

БНТ започва кампания срещу фентанила - НЕ СТАВАЙ ЗОМБИ!

14 Септември, 2026 08:08 587 15

  • бнт-
  • кампания-
  • фентанил-
  • зомби-
  • наркотик

„ИЗБЕРИ ЖИВОТА!” е посланието, което БНТ отправя към младите хора и техните близки с кампанията си „НЕ СТАВАЙ ЗОМБИ!“

БНТ започва кампания срещу фентанила - НЕ СТАВАЙ ЗОМБИ! - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фентанилът вече не е далечен проблем, а част от реалността в България, която засяга все повече млади хора, семейства и цели общности. Все по-често се превръща в причина за тежки зависимости, предозирания и човешки трагедии. Зад статистиката стоят реални истории – на хора, които са оцелели след предозиране, на семейства, загубили близък, на лекари, които ежедневно се борят за човешки живот и на експерти, които предупреждават за мащаба на проблема.

Защото изборът не винаги изглежда голям. Понякога е само едно „не“. Понякога е един разговор. Понякога е навременната помощ.

Фентанилът не просто отнема човешки животи – той отнема бъдеще, семейства и надежда. Понякога една-единствена доза може да се окаже последна. Няма място за мълчание и безразличие. Като обществена медия БНТ има отговорността да предупреждава, да дава достоверна информация и да насърчава превенцията. Тази кампания е призив към родителите, училищата, институциите и цялото общество: нека разпознаем опасността навреме и защитим живота на младите хора. Защото всяко спасено дете е спасено бъдеще.“, разказва за кампанията Милена Милотинова, генерален директор на Българската национална телевизия.

БНТ започва кампания срещу фентанила - НЕ СТАВАЙ ЗОМБИ!

Чрез кратки телевизионни клипове, които показват реалните истории на хора, които са се сблъскали с фентанила отблизо, кампанията ще покаже на младежите и техните родители опасностите от наркотика. Сред тях са свидетелствата за колабиране, липса на спомени и необходимост веществото да се приема отново и отново на всеки няколко часа.

Личните свидетелства ще бъдат допълнени от професионалния поглед на експерти по наркотични вещества и медицински лица, които ще обяснят защо фентанилът е толкова опасен, как се променя пазарът на наркотични вещества и защо младите хора са особено уязвими. Тревожният извод е, че толкова много смъртни случаи не е имало от времената на хероиновата епидемия края на 90-те и началото на новия век.

Кампанията ще бъде част от цялостното съдържание на БНТ, както в ефир, така и на дигиталните платформи и в социалните мрежи на обществената телевизия. Темата ще бъде развивана в новинарските емисии и актуалните предавания чрез репортажи, разговори, свидетелства, експертни дискусии и практически съвети за хората, които търсят помощ за себе си или за свой близък.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 1 Отговор
    Ама чакайте малко, това не беше ли хамериканската мечта на Ганчо?

    Коментиран от #15

    08:13 14.09.2026

  • 2 Пич

    7 1 Отговор
    Поредната тъпотия на БНТ, имаща за цел единствено усвояването на едни пари!!!
    Те, някой/я , майка му и баща му не са ги спрели с приказки, БНТ ще ги спре...!!!

    08:14 14.09.2026

  • 3 Фентанил

    4 2 Отговор
    Дали орките взимат фентанил, че всичките са станали на зомби?

    Коментиран от #6

    08:15 14.09.2026

  • 4 Даниел

    5 0 Отговор
    Всеки заловен с фентанил ,ако поличава по 10 г затвор този вид дрога много бързо ще изчезне!

    08:16 14.09.2026

  • 5 Да се включи

    3 1 Отговор
    ДРОГАрката Идиотова.

    08:17 14.09.2026

  • 6 Иришка Чики-Пики

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фентанил":

    Орките взимат Крокодил.

    08:17 14.09.2026

  • 7 Трол

    1 1 Отговор
    Не ставай зомби, избери БНТ!

    08:18 14.09.2026

  • 8 Защо...

    7 0 Отговор
    ....полицията какво върши, та това е като реклама по тв, а не анатемосва.
    Или полицията си има друга работа, много от тях "помагат" за разпространението му...

    08:19 14.09.2026

  • 9 Наркоман

    6 0 Отговор
    Наивници, това не става с кампании... Не че не са в помощ. Но трябва ФИЗИЧЕСКИ да ликвидирате причините. А те си имат имена. Но нещо май не ви е много удобно. Чак ги и помилвате.🤔

    08:22 14.09.2026

  • 10 Не не интересува

    2 3 Отговор
    Не изпитвам никакво съжаление към тези от.реп.ки, които сами си избират да станат такива! Само да са по-далеч от мен!

    08:39 14.09.2026

  • 11 Роки

    3 0 Отговор
    Срещу кокаина и хазарта няма кампания, понеже оттам идват парите на Бако,Шиши, Лечева и Копринков.

    08:54 14.09.2026

  • 12 Грозев е еничарин

    2 0 Отговор
    Да направят кампания срещу Правителство и Парламент,защото трафикът и разпространението на всякакви видове наркотици са държавна политика.Фентанилът се произвежда и в момента за медицински нужди във всички фармацефтични фабрики.Фентанил се произвежда като синтетичен морфин от над 50 г. за тежко болни.Така че БНТ да се опита да закрие фарма компаниите !

    09:02 14.09.2026

  • 13 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    1 1 Отговор
    не ставай роб
    избери чужбина

    09:06 14.09.2026

  • 14 Пабло

    1 0 Отговор
    Под специалния патронаж на И. Йотова

    09:12 14.09.2026

  • 15 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Само в бг борят наркотиците с телевизора

    09:22 14.09.2026