БНТ започва кампания срещу фентанила - НЕ СТАВАЙ ЗОМБИ!

Фентанилът вече не е далечен проблем, а част от реалността в България, която засяга все повече млади хора, семейства и цели общности. Все по-често се превръща в причина за тежки зависимости, предозирания и човешки трагедии. Зад статистиката стоят реални истории – на хора, които са оцелели след предозиране, на семейства, загубили близък, на лекари, които ежедневно се борят за човешки живот и на експерти, които предупреждават за мащаба на проблема.
Защото изборът не винаги изглежда голям. Понякога е само едно „не“. Понякога е един разговор. Понякога е навременната помощ.
„Фентанилът не просто отнема човешки животи – той отнема бъдеще, семейства и надежда. Понякога една-единствена доза може да се окаже последна. Няма място за мълчание и безразличие. Като обществена медия БНТ има отговорността да предупреждава, да дава достоверна информация и да насърчава превенцията. Тази кампания е призив към родителите, училищата, институциите и цялото общество: нека разпознаем опасността навреме и защитим живота на младите хора. Защото всяко спасено дете е спасено бъдеще.“, разказва за кампанията Милена Милотинова, генерален директор на Българската национална телевизия.
Чрез кратки телевизионни клипове, които показват реалните истории на хора, които са се сблъскали с фентанила отблизо, кампанията ще покаже на младежите и техните родители опасностите от наркотика. Сред тях са свидетелствата за колабиране, липса на спомени и необходимост веществото да се приема отново и отново на всеки няколко часа.
Личните свидетелства ще бъдат допълнени от професионалния поглед на експерти по наркотични вещества и медицински лица, които ще обяснят защо фентанилът е толкова опасен, как се променя пазарът на наркотични вещества и защо младите хора са особено уязвими. Тревожният извод е, че толкова много смъртни случаи не е имало от времената на хероиновата епидемия края на 90-те и началото на новия век.
Кампанията ще бъде част от цялостното съдържание на БНТ, както в ефир, така и на дигиталните платформи и в социалните мрежи на обществената телевизия. Темата ще бъде развивана в новинарските емисии и актуалните предавания чрез репортажи, разговори, свидетелства, експертни дискусии и практически съвети за хората, които търсят помощ за себе си или за свой близък.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #15
08:13 14.09.2026
2 Пич
Те, някой/я , майка му и баща му не са ги спрели с приказки, БНТ ще ги спре...!!!
08:14 14.09.2026
3 Фентанил
Коментиран от #6
08:15 14.09.2026
4 Даниел
08:16 14.09.2026
5 Да се включи
08:17 14.09.2026
6 Иришка Чики-Пики
До коментар #3 от "Фентанил":Орките взимат Крокодил.
08:17 14.09.2026
7 Трол
08:18 14.09.2026
8 Защо...
Или полицията си има друга работа, много от тях "помагат" за разпространението му...
08:19 14.09.2026
9 Наркоман
08:22 14.09.2026
10 Не не интересува
08:39 14.09.2026
11 Роки
08:54 14.09.2026
12 Грозев е еничарин
09:02 14.09.2026
13 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
избери чужбина
09:06 14.09.2026
14 Пабло
09:12 14.09.2026
15 Гост
До коментар #1 от "честен ционист":Само в бг борят наркотиците с телевизора
09:22 14.09.2026