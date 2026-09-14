БНТ започва кампания срещу фентанила - НЕ СТАВАЙ ЗОМБИ!

Фентанилът вече не е далечен проблем, а част от реалността в България, която засяга все повече млади хора, семейства и цели общности. Все по-често се превръща в причина за тежки зависимости, предозирания и човешки трагедии. Зад статистиката стоят реални истории – на хора, които са оцелели след предозиране, на семейства, загубили близък, на лекари, които ежедневно се борят за човешки живот и на експерти, които предупреждават за мащаба на проблема.

Защото изборът не винаги изглежда голям. Понякога е само едно „не“. Понякога е един разговор. Понякога е навременната помощ.

„Фентанилът не просто отнема човешки животи – той отнема бъдеще, семейства и надежда. Понякога една-единствена доза може да се окаже последна. Няма място за мълчание и безразличие. Като обществена медия БНТ има отговорността да предупреждава, да дава достоверна информация и да насърчава превенцията. Тази кампания е призив към родителите, училищата, институциите и цялото общество: нека разпознаем опасността навреме и защитим живота на младите хора. Защото всяко спасено дете е спасено бъдеще.“, разказва за кампанията Милена Милотинова, генерален директор на Българската национална телевизия.

Чрез кратки телевизионни клипове, които показват реалните истории на хора, които са се сблъскали с фентанила отблизо, кампанията ще покаже на младежите и техните родители опасностите от наркотика. Сред тях са свидетелствата за колабиране, липса на спомени и необходимост веществото да се приема отново и отново на всеки няколко часа.

Личните свидетелства ще бъдат допълнени от професионалния поглед на експерти по наркотични вещества и медицински лица, които ще обяснят защо фентанилът е толкова опасен, как се променя пазарът на наркотични вещества и защо младите хора са особено уязвими. Тревожният извод е, че толкова много смъртни случаи не е имало от времената на хероиновата епидемия края на 90-те и началото на новия век.

Кампанията ще бъде част от цялостното съдържание на БНТ, както в ефир, така и на дигиталните платформи и в социалните мрежи на обществената телевизия. Темата ще бъде развивана в новинарските емисии и актуалните предавания чрез репортажи, разговори, свидетелства, експертни дискусии и практически съвети за хората, които търсят помощ за себе си или за свой близък.