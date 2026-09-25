Елизара Янева се класира за полуфиналите на W50 в Пловдив след успех над Лидия Енчева

Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Поставената под №1 в схемата Янева победи друга националка на България – Лидия Енчева, със 7:5, 6:3 за час и 45 минути игра.

Двете тенисистки си размениха по два пробива в първите четири гейма за 2:2. След това Янева направи решителния пробив в 12-ия гейм и спечели първия сет със 7:5.

19-годишната Янева поведе с 2:0 във втората част, а след размяна на още два пробива стигна до успеха с 6:3.

Това е осма поредна победа за Янева, която през миналата седмица спечели титлата на турнира от същата категория W50 в Пазарджик.

За място на финала Елизара Янева ще играе срещу поставената под №4 Кайса Хенеман (Швеция).



От 14:30 часа ще се играят двата полуфинала на двойки, в които ще видим три българки.

На корт №1 Лидия Енчева и Ива Иванова ще играят срещу поставените под №4 шведки Селин Хенеман и Нели Тараба Валберг.

На корт №2 ще се проведе двубоят между поставените под №3 Росица Денчева и Аня Станкович (Сърбия) и водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния) и Сапфо Сакелариди (Гърция).



Входът за всички срещи е свободен!



Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнир в Пазарджик.

До края на годината страната ни ще бъде домакин на още два турнира от този ранг. Победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.



След надпреварата в Пловдив предстоят турнирите в Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.