Предстоящата зимна кампания ще бъде изключително тежка за украинския тил, тъй като Русия засилва ударите си с реактивни дронове. Това заяви Михайло Самус, директор на "Мрежа за изследване на новата геополитика" (New Geopolitics Research Network), в ефира на украинското Radio NV.

"Тероризирането на столицата и други големи градове само ще се засилва. Огромно предизвикателство пред нас е създаването на ефективна система за противовъздушна отбрана, способна да неутрализира руските опити за мащабно внедряване и използване на реактивни дронове или "дронове-ракети" - като "Бандерол", "Геран-5" и "Дань-М", които се появяват над Киев все по-често. Следователно зимата ще бъде много тежка за тила, докато за руснаците тя ще бъде изключително трудна на фронтовата линия", подчерта той.

Според него руската армия ще бъде принудена да "чертае фалшиви карти" и в резултат на това да хвърля неподготвени войници в битката, което ще доведе до огромни загуби в жива сила. Самус смята, че това ще създаде по-добри възможности за украинските военни формирования да прилагат умна тактика и оперативно изкуство, включително чрез използването на нови технологии.

Експертът признава, че Украйна не е успяла да подготви адекватно своята противовъздушна отбрана и производствени мощности, за да противодейства на масовото използване на реактивни дронове от страна на Русия. Той посочва множество причини за това, включително смяната на министъра на отбраната, предвид факта, че министерството отговаря за планирането на ресурсите.

"Още от април се говореше за сценарий, при който руснаците биха започнали така наречената изолация на големите ни градове. И беше ясно, че ще го направят не с конвенционални дронове, а с реактивни. Ако Министерството на отбраната беше започнало да инвестира в производството на системи за противодействие на реактивни дронове още през май или юли, досега вече щяхме да виждаме първите мащабни проекти", подчерта Самус.

Той отбеляза, че Русия произвежда 30 000 дрона, така че Украйна се нуждае от поне 60 000 системи, способни да ги свалят. Според него това е огромно количество, което представлява предизвикателство не само във финансово отношение, но и по отношение на доставката на компоненти и мащабирането на производството. Самус подчерта, че предупреждения за заплахата, породена от реактивни дронове, са били отправени още преди две години, но вземането на решение се е забавило, което е довело до "катастрофалната ситуация", на която сме свидетели днес.