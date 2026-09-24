Още една тежка зима за Киев! Украинската армия провали подготовката си за битка с руските реактивни дронове

Предстоящата зимна кампания ще бъде изключително тежка за украинския тил, тъй като Русия засилва ударите си с реактивни дронове. Това заяви Михайло Самус, директор на "Мрежа за изследване на новата геополитика" (New Geopolitics Research Network), в ефира на украинското Radio NV.
"Тероризирането на столицата и други големи градове само ще се засилва. Огромно предизвикателство пред нас е създаването на ефективна система за противовъздушна отбрана, способна да неутрализира руските опити за мащабно внедряване и използване на реактивни дронове или "дронове-ракети" - като "Бандерол", "Геран-5" и "Дань-М", които се появяват над Киев все по-често. Следователно зимата ще бъде много тежка за тила, докато за руснаците тя ще бъде изключително трудна на фронтовата линия", подчерта той.
Според него руската армия ще бъде принудена да "чертае фалшиви карти" и в резултат на това да хвърля неподготвени войници в битката, което ще доведе до огромни загуби в жива сила. Самус смята, че това ще създаде по-добри възможности за украинските военни формирования да прилагат умна тактика и оперативно изкуство, включително чрез използването на нови технологии.
Експертът признава, че Украйна не е успяла да подготви адекватно своята противовъздушна отбрана и производствени мощности, за да противодейства на масовото използване на реактивни дронове от страна на Русия. Той посочва множество причини за това, включително смяната на министъра на отбраната, предвид факта, че министерството отговаря за планирането на ресурсите.
"Още от април се говореше за сценарий, при който руснаците биха започнали така наречената изолация на големите ни градове. И беше ясно, че ще го направят не с конвенционални дронове, а с реактивни. Ако Министерството на отбраната беше започнало да инвестира в производството на системи за противодействие на реактивни дронове още през май или юли, досега вече щяхме да виждаме първите мащабни проекти", подчерта Самус.
Той отбеляза, че Русия произвежда 30 000 дрона, така че Украйна се нуждае от поне 60 000 системи, способни да ги свалят. Според него това е огромно количество, което представлява предизвикателство не само във финансово отношение, но и по отношение на доставката на компоненти и мащабирането на производството. Самус подчерта, че предупреждения за заплахата, породена от реактивни дронове, са били отправени още преди две години, но вземането на решение се е забавило, което е довело до "катастрофалната ситуация", на която сме свидетели днес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амчи те нарочно
19:55 24.09.2026
2 Зима
Бензинът ще е без опашки на нулеви цени.
Коментиран от #39
19:56 24.09.2026
3 Епааа
19:57 24.09.2026
4 ти да видиш
19:58 24.09.2026
5 Хаха
Коментиран от #17
19:58 24.09.2026
6 Отреазвяващ
Коментиран от #8
19:58 24.09.2026
7 Соломон Котарака 🐱
20:00 24.09.2026
8 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #6 от "Отреазвяващ":иде зимата от 6 години...ИДЕ..ти не знаеш нищо ,Джон Сноу
20:01 24.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
20:05 24.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 кака Гина
20:06 24.09.2026
13 3.14К
20:07 24.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 3.14К
20:08 24.09.2026
16 зрител
20:08 24.09.2026
17 Толова сте
До коментар #5 от "Хаха":жалки тролеите! Русия ви размаза, та квичите денонощно вече с голи задници.
20:09 24.09.2026
18 И Киев е Руски
20:10 24.09.2026
19 Зеленски
20:11 24.09.2026
20 Едва ли
20:11 24.09.2026
21 Стоянчо Пуканката
20:13 24.09.2026
22 az СВО Победа 81
Е, как така?
Нали Киев беше спечелил тази война?
При това няколко пъти досега! 🤣🤣🤣
Коментиран от #31
20:13 24.09.2026
23 Доктора
Кому е нужна вашата нацистка путинска пропаганда?!?
Опитайте да бъдете малко по-неутрални!
Успех!
Коментиран от #26
20:14 24.09.2026
24 Пълни глупости
20:16 24.09.2026
25 Удри русораста с лопатЕто
20:18 24.09.2026
26 Толкова сте жалки тролеите
До коментар #23 от "Доктора":Русия ви размаза фашистите и ви изкараха дас квичите вече денонощно и да показвате колко сте отчаяни. Обуй си гащите поне.
Коментиран от #27, #35
20:18 24.09.2026
27 Гресирана ватенка
До коментар #26 от "Толкова сте жалки тролеите":Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в ггз.аа😁
Коментиран от #32
20:20 24.09.2026
28 На украинците ще бъде тежко
Коментиран от #33
20:21 24.09.2026
29 Експерта да се радва, че поне
"Следователно зимата ще бъде много тежка за тила, докато за руснаците тя ще бъде изключително трудна на фронтовата линия", подчерта той."
/Бусиовизирана украинка/
20:22 24.09.2026
30 Стоянчо Пуканката
20:23 24.09.2026
31 Овчи,
До коментар #22 от "az СВО Победа 81":Колко метра останаха до Киев?М?Преди 4 години ти заръчах да ги мериш.
Коментиран от #41
20:23 24.09.2026
32 Ами
До коментар #27 от "Гресирана ватенка":с тролене все ще ти е там. Знам, че ти е гадно, но обуй си гащите. Ясно е че Русия ви размаза фашисти и продажници, но гащите обуй поне. 😄
20:24 24.09.2026
33 Последния Софиянец
До коментар #28 от "На украинците ще бъде тежко":Важното е ватата да е в чувала.
Коментиран от #48
20:24 24.09.2026
34 Ами
А при тия цени на горивата ... Може да последна не само за окраинците :)
Коментиран от #36
20:24 24.09.2026
35 Русия обича да изтребва
До коментар #26 от "Толкова сте жалки тролеите":Малките народи в Сибир, алеутите в Аляска, индианците в Калифорния, за кратко е държала там едно късче, също кавказките народи, също руснаци, украинци. После го представя като исвобождение. Винаги освобождава,
Коментиран от #46, #55
20:25 24.09.2026
36 Сигурно
До коментар #34 от "Ами":Ще мр.еш
Коментиран от #43
20:25 24.09.2026
37 УКРАИНЕЦ КОИТО СЕ ИЗПИЧА НА СЛЪНЧАКА
20:26 24.09.2026
38 И как решиха че
20:27 24.09.2026
39 Хахаха
До коментар #2 от "Зима":Руские кълват на гола връв. Цъкат ти плюсове на мах.
20:28 24.09.2026
40 Цялата новоросия
20:28 24.09.2026
41 Димяща ушанка
До коментар #31 от "Овчи,":Утре влизам в Киев! Само да остана с глава 🙂↔️.
Коментиран от #58
20:28 24.09.2026
42 Бялото
20:29 24.09.2026
43 Ами
До коментар #36 от "Сигурно":Рано или късно всички умират.
20:29 24.09.2026
44 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!!
20:29 24.09.2026
45 Украйна умре запада е унищожи
20:31 24.09.2026
46 е да бе
До коментар #35 от "Русия обича да изтребва":Ама не е стигнала до Гренландия !
20:32 24.09.2026
47 Синоптик
Хунтата в Кремъл да очаква бунтове и протести .
Коментиран от #49, #50
20:33 24.09.2026
48 ха ха ха ...
До коментар #33 от "Последния Софиянец":Ама украинската вата направи гробища за гинес . Виждат се от космоса .
А Българската атлантическа вата смуче моркова за сол.
20:34 24.09.2026
49 ха ха ха ...
До коментар #47 от "Синоптик":Надай се ку,. ре на пияна булка . То това да не са изнежените козляци сгагърчени от студ .
20:35 24.09.2026
50 ха ха ха ...
До коментар #47 от "Синоптик":Надай се ко,. ре на пияна булка . То това да не са изнежените козляци сга,,..гърчени от студ .
20:36 24.09.2026
51 Урсулите от ЕС
Коментиран от #53
20:37 24.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 читател
До коментар #51 от "Урсулите от ЕС":Тия нямат 5€ да извадят от джоба си , че украйна ли ще финансират. Фолксваген , Бош ,Порше , Варта...глътнаха вода и ще отглеждат жаби сега ..
Коментиран от #54
20:40 24.09.2026
54 Виждащ
До коментар #53 от "читател":Ватенките кво произвеждат освен пушечно месо?
Коментиран от #69, #71
20:42 24.09.2026
55 Ставаше въпшрос
До коментар #35 от "Русия обича да изтребва":че с тролене изглеждате много глупаво и показвате как Русия ви размаза фашистите и ви изкараха да квичите за последно. Но с ко да го разбереш. 😄
20:43 24.09.2026
56 Да се надяват че са
Коментиран от #65
20:43 24.09.2026
57 Анонимен
20:44 24.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Удри пацула с правата
20:48 24.09.2026
60 Все тая
Коментиран от #61
20:49 24.09.2026
61 Ицо
До коментар #60 от "Все тая":Неска ръган ли си в чофката?
Коментиран от #63, #70
20:52 24.09.2026
62 Естествено че Украйна няма
20:52 24.09.2026
63 А кажи пич
До коментар #61 от "Ицо":Един кмет на Одеса който да е бил без руски паспорт ? Пробвай !
20:55 24.09.2026
64 ?????
Но що не ви се живееше просто, а тръгнахте по пътеката по която всеки сто години Европа се опитва да завладее Русия и резултатът е един и същ.
Не ми е жал за вас.
Кой квото си е надробил тва да си сърба.
Коментиран от #72
20:55 24.09.2026
65 140500 броя Тelefly JT80 ....
До коментар #56 от "Да се надяват че са":Даже повече май бяха
20:57 24.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 На каква цена и откъде пари?
21:02 24.09.2026
69 читател
До коментар #54 от "Виждащ":Пушечно месо от бандери.
21:04 24.09.2026
70 Само питам
До коментар #61 от "Ицо":Ти като си ръган да не си умрял ?
21:06 24.09.2026
71 Хи хи
До коментар #54 от "Виждащ":ватенките произвеждат балистични ракети, и зеленото жуже постоянно реве, че няма с кво да ги спре !!
21:08 24.09.2026
72 Зрител
До коментар #64 от "?????":Голям пердах ще отнесат руските фашисти . Приготвил съм си цял чувал с пуканки.
Коментиран от #75, #76
21:10 24.09.2026
73 Само питам
1.Ще яде бой ?
2.Наркоманите (особено хората, употребяващи прахообразни вещества, които се приемат през носа, като кокаин или амфетамини) си чешат или пипат носа защото изсушава, дразни и уврежда тънките носни мембрани. Това води до постоянен сърбеж, парене или усещане за чуждо тяло.?
3.И двете ?
21:11 24.09.2026
74 Баце ЕООД
21:12 24.09.2026
75 ха ха ха ..
До коментар #72 от "Зрител":какъв си смешник само ...
21:12 24.09.2026
76 ?????
До коментар #72 от "Зрител":Уф.
За нощна смяна надявам се ви плащат повечко.
21:13 24.09.2026