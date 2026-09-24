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Още една тежка зима за Киев! Украинската армия провали подготовката си за битка с руските реактивни дронове
  Тема: Украйна

Още една тежка зима за Киев! Украинската армия провали подготовката си за битка с руските реактивни дронове

24 Септември, 2026 19:53 2 088 76

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • михайло федоров-
  • михайло драпати

Експертът признава, че Украйна не е успяла да подготви адекватно своята противовъздушна отбрана и производствени мощности, за да противодейства на масовото използване на реактивни дронове от страна на Москва

Още една тежка зима за Киев! Украинската армия провали подготовката си за битка с руските реактивни дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Предстоящата зимна кампания ще бъде изключително тежка за украинския тил, тъй като Русия засилва ударите си с реактивни дронове. Това заяви Михайло Самус, директор на "Мрежа за изследване на новата геополитика" (New Geopolitics Research Network), в ефира на украинското Radio NV.

"Тероризирането на столицата и други големи градове само ще се засилва. Огромно предизвикателство пред нас е създаването на ефективна система за противовъздушна отбрана, способна да неутрализира руските опити за мащабно внедряване и използване на реактивни дронове или "дронове-ракети" - като "Бандерол", "Геран-5" и "Дань-М", които се появяват над Киев все по-често. Следователно зимата ще бъде много тежка за тила, докато за руснаците тя ще бъде изключително трудна на фронтовата линия", подчерта той.

Според него руската армия ще бъде принудена да "чертае фалшиви карти" и в резултат на това да хвърля неподготвени войници в битката, което ще доведе до огромни загуби в жива сила. Самус смята, че това ще създаде по-добри възможности за украинските военни формирования да прилагат умна тактика и оперативно изкуство, включително чрез използването на нови технологии.

Експертът признава, че Украйна не е успяла да подготви адекватно своята противовъздушна отбрана и производствени мощности, за да противодейства на масовото използване на реактивни дронове от страна на Русия. Той посочва множество причини за това, включително смяната на министъра на отбраната, предвид факта, че министерството отговаря за планирането на ресурсите.

"Още от април се говореше за сценарий, при който руснаците биха започнали така наречената изолация на големите ни градове. И беше ясно, че ще го направят не с конвенционални дронове, а с реактивни. Ако Министерството на отбраната беше започнало да инвестира в производството на системи за противодействие на реактивни дронове още през май или юли, досега вече щяхме да виждаме първите мащабни проекти", подчерта Самус.

Той отбеляза, че Русия произвежда 30 000 дрона, така че Украйна се нуждае от поне 60 000 системи, способни да ги свалят. Според него това е огромно количество, което представлява предизвикателство не само във финансово отношение, но и по отношение на доставката на компоненти и мащабирането на производството. Самус подчерта, че предупреждения за заплахата, породена от реактивни дронове, са били отправени още преди две години, но вземането на решение се е забавило, което е довело до "катастрофалната ситуация", на която сме свидетели днес.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амчи те нарочно

    31 1 Отговор
    така правят...

    19:55 24.09.2026

  • 2 Зима

    28 11 Отговор
    Абе зимата за руснаците ще е само с хайвер, шампанско и на топло.
    Бензинът ще е без опашки на нулеви цени.

    Коментиран от #39

    19:56 24.09.2026

  • 3 Епааа

    42 2 Отговор
    Я това го не вервам! Украинците съсипаа от бомбардировки Полша и Румъния, а чат пат и нас ни ударат!

    19:57 24.09.2026

  • 4 ти да видиш

    49 1 Отговор
    А зеленияпор, ще обикаля по топлите държави и коледни базари!

    19:58 24.09.2026

  • 5 Хаха

    7 39 Отговор
    Руска пропаганда.

    Коментиран от #17

    19:58 24.09.2026

  • 6 Отреазвяващ

    36 3 Отговор
    Така,така Зимата иде и тия в Украйна взеха да стоплят.Невероятен физичен модел.

    Коментиран от #8

    19:58 24.09.2026

  • 7 Соломон Котарака 🐱

    42 2 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    20:00 24.09.2026

  • 8 ЛЕ о ПА р Д🐱

    6 16 Отговор

    До коментар #6 от "Отреазвяващ":

    иде зимата от 6 години...ИДЕ..ти не знаеш нищо ,Джон Сноу

    20:01 24.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    41 2 Отговор
    Таман почти бяхте успели да ме убедите, че Зели печели и сега па..... ново двадесет.

    20:05 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 кака Гина

    20 2 Отговор
    Сега зеленчуковите ще разберат къде Кен Зат гладните .

    20:06 24.09.2026

  • 13 3.14К

    25 0 Отговор
    И каква е връзката с липсата за ефективна пво за защита от дронове, с чертане на фалшиви карти и неподготвени войници? Пореден опит само да се напише нещо, вместо да се каже, че украинците са си обрали крушите и няма да се водят никакви преговори за зърнения коридор и да не се атакуват енергийни обекти.

    20:07 24.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 3.14К

    7 3 Отговор
    Уроди.

    20:08 24.09.2026

  • 16 зрител

    33 2 Отговор
    Километрови колони се изнизват от Киев. Населението напуска града .

    20:08 24.09.2026

  • 17 Толова сте

    31 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    жалки тролеите! Русия ви размаза, та квичите денонощно вече с голи задници.

    20:09 24.09.2026

  • 18 И Киев е Руски

    19 4 Отговор
    Не е зле Както каза Путин: „Нека си вървят с това, с което са дошли.“ А те дойдоха, както свидетелства историята, с широки панталони, с чувал в чантата и кичури на тенджерите

    20:10 24.09.2026

  • 19 Зеленски

    22 3 Отговор
    Разчитаме на глобалното затопляне

    20:11 24.09.2026

  • 20 Едва ли

    26 4 Отговор
    на някой сериозно му пука за Украйна и украинците. Използват ги за сеир да видят докъде ще стигнат. Не будят съчувствие у никого.

    20:11 24.09.2026

  • 21 Стоянчо Пуканката

    23 7 Отговор
    Решението за "топла зима" на киевчани е просто- събират се на Майдан-а, хващат за ръчички и дружно започват да подсачат, припявайки: "Кто не скачет, тот москаль"...

    20:13 24.09.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    23 3 Отговор
    "катастрофална ситуация"???

    Е, как така?
    Нали Киев беше спечелил тази война?

    При това няколко пъти досега! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #31

    20:13 24.09.2026

  • 23 Доктора

    5 24 Отговор
    Факти ударихте за пореден път дъното...
    Кому е нужна вашата нацистка путинска пропаганда?!?
    Опитайте да бъдете малко по-неутрални!
    Успех!

    Коментиран от #26

    20:14 24.09.2026

  • 24 Пълни глупости

    5 17 Отговор
    Да му мислят москалите.

    20:16 24.09.2026

  • 25 Удри русораста с лопатЕто

    5 13 Отговор
    Резко!

    20:18 24.09.2026

  • 26 Толкова сте жалки тролеите

    17 2 Отговор

    До коментар #23 от "Доктора":

    Русия ви размаза фашистите и ви изкараха дас квичите вече денонощно и да показвате колко сте отчаяни. Обуй си гащите поне.

    Коментиран от #27, #35

    20:18 24.09.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    2 10 Отговор

    До коментар #26 от "Толкова сте жалки тролеите":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в ггз.аа😁

    Коментиран от #32

    20:20 24.09.2026

  • 28 На украинците ще бъде тежко

    7 7 Отговор
    Не защото са се провалили, а защото един деградирал с годините, самовлюбен диктатор без морал, води война на изтребление.

    Коментиран от #33

    20:21 24.09.2026

  • 29 Експерта да се радва, че поне

    5 4 Отговор
    на украинците ще им бъде по-леко на фронтовата линия.

    "Следователно зимата ще бъде много тежка за тила, докато за руснаците тя ще бъде изключително трудна на фронтовата линия", подчерта той."

    /Бусиовизирана украинка/

    20:22 24.09.2026

  • 30 Стоянчо Пуканката

    15 1 Отговор
    ... и докато хохлите, подскачайки на Майдана за да докажат че не са "москали", в това време същите тези "москали" отварят прозорците на домовете си (че не се диша от жега), пийват си висококачествена водка (тройно дистилирана), мезат си с черен хайверец, и ги боли шмайзера "за международното положение"...

    20:23 24.09.2026

  • 31 Овчи,

    3 13 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    Колко метра останаха до Киев?М?Преди 4 години ти заръчах да ги мериш.

    Коментиран от #41

    20:23 24.09.2026

  • 32 Ами

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гресирана ватенка":

    с тролене все ще ти е там. Знам, че ти е гадно, но обуй си гащите. Ясно е че Русия ви размаза фашисти и продажници, но гащите обуй поне. 😄

    20:24 24.09.2026

  • 33 Последния Софиянец

    1 14 Отговор

    До коментар #28 от "На украинците ще бъде тежко":

    Важното е ватата да е в чувала.

    Коментиран от #48

    20:24 24.09.2026

  • 34 Ами

    15 2 Отговор
    Тая зима може да е последна за окраинците.
    А при тия цени на горивата ... Може да последна не само за окраинците :)

    Коментиран от #36

    20:24 24.09.2026

  • 35 Русия обича да изтребва

    1 14 Отговор

    До коментар #26 от "Толкова сте жалки тролеите":

    Малките народи в Сибир, алеутите в Аляска, индианците в Калифорния, за кратко е държала там едно късче, също кавказките народи, също руснаци, украинци. После го представя като исвобождение. Винаги освобождава,

    Коментиран от #46, #55

    20:25 24.09.2026

  • 36 Сигурно

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Ще мр.еш

    Коментиран от #43

    20:25 24.09.2026

  • 37 УКРАИНЕЦ КОИТО СЕ ИЗПИЧА НА СЛЪНЧАКА

    16 1 Отговор
    АБЕ КАКВО СТАВА СЪС ТАЯ ПРОСЛОВУТА КОНТРА ОФАНЗИВА НА НАШАТА БАНДЕРСКА АРМИЯ ....ЗА ДА СПРА ДА ЛЕЖА НА ПЯСЪКА ТУК И ДА СЕ ЗАВЪРНА ВЪВ РОДИНАТА СИ ???

    20:26 24.09.2026

  • 38 И как решиха че

    12 3 Отговор
    Русия произвеждала 30 000 дрона ? Само един от заводите произвежда 7500 и то месечно . Към август 2026 г. Русия беше натрупала около 16200 дрона „Геран“-камикадзе с различни версии „Геран-4“ и „Геран-5“ Сега вероятно са поне 25000...Пишат се пълни дивотии..

    20:27 24.09.2026

  • 39 Хахаха

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Зима":

    Руские кълват на гола връв. Цъкат ти плюсове на мах.

    20:28 24.09.2026

  • 40 Цялата новоросия

    11 1 Отговор
    Във РУСИЯ !!!!!!!!!!

    20:28 24.09.2026

  • 41 Димяща ушанка

    2 15 Отговор

    До коментар #31 от "Овчи,":

    Утре влизам в Киев! Само да остана с глава 🙂‍↔️.

    Коментиран от #58

    20:28 24.09.2026

  • 42 Бялото

    14 1 Отговор
    знаме развято от ВСУ ще извърши чудеса! Азовците, Бандерите, и останалата фашистка паплач ще поемат на безплстно пътешестеие за Сибир а обикновените граждани ще получат евтин руски газ и помощ за възстановяване от разрушенивта! Той и Папата им го каза ама не го послушаха и за това погребаха над два милиона невинни младежи насила закарани на фронта за пушечно месо.

    20:29 24.09.2026

  • 43 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Сигурно":

    Рано или късно всички умират.

    20:29 24.09.2026

  • 44 СЛАВА РУСИЯ !

    16 1 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!!

    20:29 24.09.2026

  • 45 Украйна умре запада е унищожи

    15 1 Отговор
    Да живее РУСИЯ !!

    20:31 24.09.2026

  • 46 е да бе

    8 29 Отговор

    До коментар #35 от "Русия обича да изтребва":

    Ама не е стигнала до Гренландия !

    20:32 24.09.2026

  • 47 Синоптик

    35 15 Отговор
    Идва студена,тежка и дълга зима и за агресора Русия в която крепостните ще преживеят всички несгоди на украинците изпитани през тези години на война плюс глад, липса на горива и електричество .
    Хунтата в Кремъл да очаква бунтове и протести .

    Коментиран от #49, #50

    20:33 24.09.2026

  • 48 ха ха ха ...

    10 37 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    Ама украинската вата направи гробища за гинес . Виждат се от космоса .
    А Българската атлантическа вата смуче моркова за сол.

    20:34 24.09.2026

  • 49 ха ха ха ...

    3 13 Отговор

    До коментар #47 от "Синоптик":

    Надай се ку,. ре на пияна булка . То това да не са изнежените козляци сгагърчени от студ .

    20:35 24.09.2026

  • 50 ха ха ха ...

    5 26 Отговор

    До коментар #47 от "Синоптик":

    Надай се ко,. ре на пияна булка . То това да не са изнежените козляци сга,,..гърчени от студ .

    20:36 24.09.2026

  • 51 Урсулите от ЕС

    9 22 Отговор
    Ние ще финансираме укронацистите нашите обичани братовчеди със още стотици милиарди , за да победят тоя наш враг РУСИЯ и ще обречем нашите народи на глад защото са много глупави ....дори по глупави от нас !

    Коментиран от #53

    20:37 24.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 читател

    8 19 Отговор

    До коментар #51 от "Урсулите от ЕС":

    Тия нямат 5€ да извадят от джоба си , че украйна ли ще финансират. Фолксваген , Бош ,Порше , Варта...глътнаха вода и ще отглеждат жаби сега ..

    Коментиран от #54

    20:40 24.09.2026

  • 54 Виждащ

    16 12 Отговор

    До коментар #53 от "читател":

    Ватенките кво произвеждат освен пушечно месо?

    Коментиран от #69, #71

    20:42 24.09.2026

  • 55 Ставаше въпшрос

    8 17 Отговор

    До коментар #35 от "Русия обича да изтребва":

    че с тролене изглеждате много глупаво и показвате как Русия ви размаза фашистите и ви изкараха да квичите за последно. Но с ко да го разбереш. 😄

    20:43 24.09.2026

  • 56 Да се надяват че са

    5 16 Отговор
    30 000 дрона..само август месец Русия закупи над 140500 броя Тelefly JT80 ....

    Коментиран от #65

    20:43 24.09.2026

  • 57 Анонимен

    8 17 Отговор
    Зимата се очертава да е тежка за Украина,но за сметка на това продължителна.Темповете на производство на реактивните дронове поразително напомнят на производството на танковете Т-34 през ВСВ.Извоювали славната победа на Съветите .Порязването на набелязаните цели се очертава да безпроблемно ,на фона на безсилието и немощта на ПВО.

    20:44 24.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Удри пацула с правата 🪏

    2 11 Отговор
    Докато падне в кофата с иззпражненията.

    20:48 24.09.2026

  • 60 Все тая

    8 12 Отговор
    Украйна ще го отнесе мощно. Киев ще бъде заличен и слрдващата столица на Украйна ще е Одеса с кмет който определено ще е отново с руски паспорт както впрочем винаги е било

    Коментиран от #61

    20:49 24.09.2026

  • 61 Ицо

    8 2 Отговор

    До коментар #60 от "Все тая":

    Неска ръган ли си в чофката?

    Коментиран от #63, #70

    20:52 24.09.2026

  • 62 Естествено че Украйна няма

    6 11 Отговор
    противовъздушна отбрана и производствени мощности, за да противодейства на масовото използване на реактивни дронове от страна на Русия. Това новина ли е? Голям експерт, голямо нещо

    20:52 24.09.2026

  • 63 А кажи пич

    4 10 Отговор

    До коментар #61 от "Ицо":

    Един кмет на Одеса който да е бил без руски паспорт ? Пробвай !

    20:55 24.09.2026

  • 64 ?????

    6 19 Отговор
    А колко беше просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.
    Но що не ви се живееше просто, а тръгнахте по пътеката по която всеки сто години Европа се опитва да завладее Русия и резултатът е един и същ.
    Не ми е жал за вас.
    Кой квото си е надробил тва да си сърба.

    Коментиран от #72

    20:55 24.09.2026

  • 65 140500 броя Тelefly JT80 ....

    2 16 Отговор

    До коментар #56 от "Да се надяват че са":

    Даже повече май бяха

    20:57 24.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 На каква цена и откъде пари?

    1 12 Отговор
    Нужни са $240 милиарда за ракети само за зимата.

    21:02 24.09.2026

  • 69 читател

    2 5 Отговор

    До коментар #54 от "Виждащ":

    Пушечно месо от бандери.

    21:04 24.09.2026

  • 70 Само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ицо":

    Ти като си ръган да не си умрял ?

    21:06 24.09.2026

  • 71 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Виждащ":

    ватенките произвеждат балистични ракети, и зеленото жуже постоянно реве, че няма с кво да ги спре !!

    21:08 24.09.2026

  • 72 Зрител

    10 1 Отговор

    До коментар #64 от "?????":

    Голям пердах ще отнесат руските фашисти . Приготвил съм си цял чувал с пуканки.

    Коментиран от #75, #76

    21:10 24.09.2026

  • 73 Само питам

    1 6 Отговор
    Що наркоса дърпа сополи и все се чеше по носа ?
    1.Ще яде бой ?
    2.Наркоманите (особено хората, употребяващи прахообразни вещества, които се приемат през носа, като кокаин или амфетамини) си чешат или пипат носа защото изсушава, дразни и уврежда тънките носни мембрани. Това води до постоянен сърбеж, парене или усещане за чуждо тяло.?
    3.И двете ?

    21:11 24.09.2026

  • 74 Баце ЕООД

    0 5 Отговор
    Това е от умение, стратегия, финансова възможност И най-вече храброст. (сарказъм)

    21:12 24.09.2026

  • 75 ха ха ха ..

    1 5 Отговор

    До коментар #72 от "Зрител":

    какъв си смешник само ...

    21:12 24.09.2026

  • 76 ?????

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "Зрител":

    Уф.
    За нощна смяна надявам се ви плащат повечко.

    21:13 24.09.2026

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