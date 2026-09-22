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Болките в коляното не винаги означават операция

Болките в коляното не винаги означават операция

22 Септември, 2026 16:55 728 6

  • германия-
  • хамбург-
  • коляно-
  • болки-
  • лечение

Кога консервативното лечение е достатъчно

Болките в коляното не винаги означават операция - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Болките в коляното са сред най-честите ортопедични оплаквания, но не всяка диагноза означава, че пациентът трябва да стигне до операция. В много случаи лечението започва с физиотерапия, подходящо натоварване, медикаменти и други консервативни методи, а хирургията се обсъжда едва когато тези мерки не дават резултат. Това е основният подход, следван от специализираните ортопедични центрове в Германия.

Сред честите причини за болки в коляното са артрозата, уврежданията на менискусите и връзките, хрущялните дефекти, спортните травми, наднорменото тегло и възрастовите дегенеративни промени. При по-леки увреждания лечението може да включва физиотерапия, противовъзпалителни и обезболяващи лекарства, студови процедури, ортопедични стелки и в определени случаи инжекционни терапии.

При артрозата целта е да се поддържат подвижността и мускулната сила и да се намали болката. Ако обаче износването е напреднало, движенията са силно ограничени и консервативните методи вече не помагат, лекарите могат да обсъдят частична или пълна колянна протеза. Решението се взема според образните изследвания, клиничните симптоми и степента, в която заболяването пречи на ежедневието.

Операция може да бъде необходима и при някои сериозни увреждания на менискус, кръстни връзки или хрущял, особено ако коляното блокира, остава нестабилно или болката продължава въпреки лечението. Съвременната ортопедия използва както артроскопски и други минимално инвазивни техники, така и ендопротезиране при тежки дегенеративни промени.

Специалистите подчертават, че самото наличие на промени на рентгенова снимка или ЯМР не е достатъчно основание за операция. Важни са реалните оплаквания на пациента, ограничаването на движението, болката при натоварване или в покой и ефектът от вече проведеното лечение.

Материалът на Hamburger Abendblatt е посветен именно на лечението на болки в коляното и избора между консервативна терапия и операция. Самата публикация е зад платен достъп и не мога надеждно да възпроизведа конкретните твърдения на интервюирания специалист, затова горната информация е проверена по източници на специализирани ортопедични центрове в Хамбург.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Понякога

    2 1 Отговор
    Ми се надува много главата, става червено лилава, а ствола боли от напрежение! Това опасно ли е?

    Коментиран от #2, #5

    16:52 22.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кико

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    Консервативно лечение аналитетно ли ше приложиш

    17:06 22.09.2026

  • 4 Промяната

    0 1 Отговор
    Това, което е написано е вярно, ама са много общи приказки. Изминал съм го този път до сериозна операция. Колкото и да се фукат лекарите с ЯМР , не могат да видят с него всичко и дали ще има операция зависи от оплакванията на пациента.

    17:27 22.09.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Понякога":

    СПРИ ДА ГЛЕДАШ ТЕЛЕВИЗИЯ
    НАЙ ВЕЧЕ ДО ИЗБОРИТЕ НА ОКТ.М.☝
    ЗАБЛ.ПРИ КОЯ КАНДИТУРА
    СЕ ВЛОШАВАТ СИМПТОМИТЕ☝...

    17:37 22.09.2026

  • 6 Поздравления за немските специалисти

    1 0 Отговор
    Само в България канят всеки за операция без изследвания че да източат пътеката
    Ха ха

    17:45 22.09.2026