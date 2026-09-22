Болките в коляното не винаги означават операция

Болките в коляното са сред най-честите ортопедични оплаквания, но не всяка диагноза означава, че пациентът трябва да стигне до операция. В много случаи лечението започва с физиотерапия, подходящо натоварване, медикаменти и други консервативни методи, а хирургията се обсъжда едва когато тези мерки не дават резултат. Това е основният подход, следван от специализираните ортопедични центрове в Германия.

Сред честите причини за болки в коляното са артрозата, уврежданията на менискусите и връзките, хрущялните дефекти, спортните травми, наднорменото тегло и възрастовите дегенеративни промени. При по-леки увреждания лечението може да включва физиотерапия, противовъзпалителни и обезболяващи лекарства, студови процедури, ортопедични стелки и в определени случаи инжекционни терапии.

При артрозата целта е да се поддържат подвижността и мускулната сила и да се намали болката. Ако обаче износването е напреднало, движенията са силно ограничени и консервативните методи вече не помагат, лекарите могат да обсъдят частична или пълна колянна протеза. Решението се взема според образните изследвания, клиничните симптоми и степента, в която заболяването пречи на ежедневието.

Операция може да бъде необходима и при някои сериозни увреждания на менискус, кръстни връзки или хрущял, особено ако коляното блокира, остава нестабилно или болката продължава въпреки лечението. Съвременната ортопедия използва както артроскопски и други минимално инвазивни техники, така и ендопротезиране при тежки дегенеративни промени.

Специалистите подчертават, че самото наличие на промени на рентгенова снимка или ЯМР не е достатъчно основание за операция. Важни са реалните оплаквания на пациента, ограничаването на движението, болката при натоварване или в покой и ефектът от вече проведеното лечение.

Материалът на Hamburger Abendblatt е посветен именно на лечението на болки в коляното и избора между консервативна терапия и операция. Самата публикация е зад платен достъп и не мога надеждно да възпроизведа конкретните твърдения на интервюирания специалист, затова горната информация е проверена по източници на специализирани ортопедични центрове в Хамбург.