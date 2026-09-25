Родителите на Хейдън Пенетиър се скарали за обеците, с които актрисата е починала

Родителите на покойната американска актриса Хейдън Панетиър са поискали да получат обеците, които звездата е носила в деня на смъртта си, става ясно от доклад на съдебния лекар в окръг Грийнвил, цитиран от TMZ.

Хейдън Панетиър почина на 16 август на 36-годишна възраст в жилище в Грийнвил, Южна Каролина. Според заключението на съдебния лекар причината за смъртта е случайно предозиране вследствие на токсичното действие на няколко вещества, сред които фентанил.

След смъртта на актрисата от „Герои“ и „Нашвил“ няколко обеци са били свалени от нея и поставени в запечатан плик. Представител на службата на съдебния лекар впоследствие разговарял с родителите ѝ Скип Панетиър и Лесли Вогел, като според доклада и двамата заявили желание да получат бижутата. Властите решили да задържат личните вещи, докато семейството не постигне споразумение кой трябва да ги получи.

Лесли Вогел обаче категорично оспори тази версия. Пред Daily Mail майката на Хейдън Панетиър определи информацията за спор около обеците като „пълна измислица“ и „дезинформация“. Тя подчерта, че въпросите, свързани с наследството на актрисата, ще бъдат уреждани чрез неговия изпълнител. „Всички търсим справедливост за Хейдън“, заяви Лесли Вогел.

Според доклада от аутопсията освен фентанил в организма на Хейдън Панетиър са открити алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Смъртта е определена като инцидент.

При пристигането на спешните екипи в жилището са били приятелят на актрисата Брайън Хикерсън и брат му Зак Хикерсън. Според властите Брайън Хикерсън е предал на разследващите чанта с лекарства, принадлежала на Панетиър.

Адвокатът му заяви след смъртта на актрисата, че разследването продължава, като подчерта, че полицията не е открила признаци за престъпление.

Хейдън Панетиър придоби световна известност с ролята на Клеър Бенет в сериала „Герои“, а по-късно изигра певицата Джулиет Барнс в музикалната драма „Нашвил“. Смъртта ѝ е поредната тежка загуба за семейството, след като по-малкият ѝ брат, актьорът Джансен Панетиър, почина през 2023 г. на 28-годишна възраст.