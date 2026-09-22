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Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за есента

Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за есента

22 Септември, 2026 10:43 808 11

  • проф. тодор кантарджиев-
  • респираторни заболявания-
  • имунитет

В момента заболеваемостта от респираторни вируси е сред най-ниските за годината, но ще се увеличава

Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за есента - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

С настъпването на есента започва и сезонът на вирусите, а подготовката на организма и добрата хигиена са сред ключовите мерки за ограничаване на инфекциите. В студиото на "Денят започва" проф. Тодор Кантарджиев даде препоръки за имунитета, децата, антибиотиците и ваксинацията срещу грип.

С настъпването на есента проф. Кантарджиев препоръчва внимание към ежедневните навици, закаляването и хигиената:

"Закаляване е студена вода, гаргари. Миене на лицето, врата и подмишниците, децата да се научат със студена вода. И най-важното – да се научат с тези пешкири да се търка кожата така, че да се зачерви, ако искаш да имаш имунитет. Търкането на кожата, кръвоснабдяването на кожата така възбужда имунитета, че доста намаляват алергичните реакции. Много по-трудно се заразяваш от респираторни инфекции."

Проф. Кантарджиев обърна внимание и на традиционните навици за хигиена и хранене:

"И нещо много важно – нашето хранене. Саламуреното сирене и киселото мляко до някъде убиват бактериите, които са в млякото – вредните бактерии. Това е начин на хранене и хигиена и сме имали няколко пъти по-малко инфекциозни заболявания."

По думите му в началото на есента има достатъчно естествени източници на витамини, като обърна внимание специално на червените чушки:

"Сега в момента още има червени чушки. Те имат много витамин C. Това нещо, което не го знаят хората – той не е трудно издържлив. Ако е печена, варена чушката, няма вече витамин C. Но суровите чушки – затова в салатата винаги да се слага ситно нарязана по една чушка. Това е правилно хранене, правилно отношение към живота и хигиената."

С началото на учебната година важен остава въпросът за разпространението на инфекциите сред децата. Според проф. Кантарджиев основно значение имат хигиената и поведението при поява на симптоми:

"Най-важното е да си мият ръцете децата. И второто – носните кърпички, които бяха малко забравени. По едно време бяха заменени с ролки, тоалетна хартия в чантата на детето. Това са елементарни неща, които ги учихме в училище. По принцип децата, които са болни, не би следвало изобщо да са в детската градина или в училище."

В момента заболеваемостта от респираторни вируси е сред най-ниските за годината, но се очаква постепенно да се увеличава:

"В момента заболеваемостта от вирусни респираторни инфекции може би е най-ниската в годината. Ще започне да се увеличава. На първо място ще се явят риновирусите. Риновирусите – знаете, чисти ръце има ли, по-малко боледуват децата от гърло, носове и кашлици. Всички тези вируси дават тежка клинична картина и затова нито се регистрират масово, нито масово се изследват."

Проф. Кантарджиев коментира и употребата на антибиотици и предупреди за риска от антибиотична резистентност:

"През 2016 година бяхме на 14-о място по консумация на антибиотици – обща консумация на глава от населението, и на 18-о по консумация в болниците. Сега спорим за първо-второ място с Гърция, Румъния и други наши съседи. Това е много лоша класация."

По думите му неправилното изписване на антибиотици е сериозен проблем. Според проф. Кантарджиев подходящият период за имунизация срещу грип е в началото на есента. Той съветва хората, които желаят да ваксинират децата си, да се обърнат към личния си лекар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правилно

    10 0 Отговор
    Време е за гроздовата! За имуннат- пийте внимателно, и ще спечелите окончателно!

    10:45 22.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ТОА ЩО НЕ СТАНЕ КАТО ОНЯ?

    10:54 22.09.2026

  • 3 Още един хонорар за купичката с новата

    11 0 Отговор
    Има си институт и директор
    Фандъкова му разкри щат в сос на голяма заплата върху пенсията след изгонването му от военна болница където се налапа от ковид мероприятието и си уреди наследници пък и любовници.

    10:58 22.09.2026

  • 4 Абе тоя

    14 0 Отговор
    Боклук не трябваше ли да е в затвора, вместо това се показва тук там с тъпата си физиономия и грозния си мустак .

    11:01 22.09.2026

  • 5 Здравейте господин Кантарджиев

    6 1 Отговор
    Аз лично мисля че настъпва момента в който трябва да отлетим като лястовичките на юг на топло. Който иска да стои тук в кочината лапавицата и студът си е лично негов проблем.
    Предпочитам да заменя инжекциите за имунитет слънчев естествен такъв.

    11:08 22.09.2026

  • 6 Виновни и наказани няма след 2 месеца

    5 0 Отговор
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на УМБАЛ – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, съобщава БТА. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт, коментираха още от болницата. Трета доза пневмококова ваксина, първите две били безпроблемни...Причината е Претоварен календар за имунизация. Виновни, наказани и обвиняеми няма, изминаха повече от 2 месеца.
    Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни.

    11:08 22.09.2026

  • 7 Нема да се размине

    4 0 Отговор
    Трибунал, Трибунаааал......

    11:43 22.09.2026

  • 8 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Няма да слушате учените,ще слушате Фон Дер Пфайзер,Кантарджиев,Кирил Ананиев,Костадин Ангелов,Проф.Ива Христова и тн.те ви казват истината и никога ама никога не лъжат.За това ваксинирайте се срещу Ковид поне по десет пъти ! Тези хора ако така могат да се нарекат са спасението,те са ангели на медицината !

    11:43 22.09.2026

  • 9 Ковидар,

    4 0 Отговор
    Обели някой мамул и се имунизирай! Ще ти държи до лятото!

    11:45 22.09.2026

  • 10 Ало, ало

    2 0 Отговор
    И какво става... Този всемогъщ КОВИД въобще не иска да достигне заветния Витановски връх 3000...мотае се в подножието...изпробва нетърпеливото Витановско търпение...въобще не разболява пукащия гумите на колата Му....не удовлетворява кунчевите, кантарджиевите, христовите и пр. амбициозни страшнотии... Вирус Хулиган...

    11:46 22.09.2026

  • 11 Ало, ало

    1 0 Отговор
    Кантарджийчо, що не кажеш на хората от коя лаборатория се пръцнаха, тия нови есенни щамове?

    12:25 22.09.2026