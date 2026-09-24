Български уролог демонстрира лазерна операция на живо пред света

Д-р Георги Георгиев от Hill Clinic – София проведе операция на живо по време на международния конгрес „Progress in Uro-Oncology – New Technologies“ в Клуж-Напока, Румъния. Всъщност хирургията е направена в Букурещ, в специализирана урологична операционна и излъчена в реално време пред участниците в конгреса.

Д-р Георгиев представя HoLEP – лазерна енуклеация на простатата, сложна съвременна хирургична техника за лечение на доброкачествено увеличена простата.

Сред останалите участници са специалисти от САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Белгия и други държави.

Операция на живо – не лекция, а реална хирургия

При Live Surgery сесиите специалистите не представят само теория. Операцията се извършва реално, а аудиторията проследява отделните хирургични етапи. При HoLEP хирургът трябва да се ориентира прецизно в анатомията на простатата и да работи по естествените хирургични равнини, като отделя тъканта, която причинява запушването на уретрата. Именно тук се вижда разликата между технологията и начина, по който тя се използва. При HoLEP увеличената простатна тъкан се отделя с помощта на холмиум лазер и се отстранява през естествения уринарен канал, без външен хирургичен разрез. Методът е част от високотехнологичната минимално инвазивна хирургия на простатата и се използва при пациенти с различна степен на уголемяване на жлезата.

Конгресът показва бъдещето на урологията

„Progress in Uro-Oncology – New Technologies“ е посветен на новите технологии в урологията и урологичната онкология. В програмата са включени както лазерни и ендоскопски процедури, така и роботизирана хирургия, модерна диагностика и съвременни подходи при онкологични заболявания. Експертизата на д-р Георгиев поставя България на картата на страните с развита минималноинвазивна урология. Фактът, че български уролог е поканен като хирург, а не просто като посетител на конгреса, поставя акцент върху практическия му опит и умения.