Грипният сезон започва: кога да се ваксинираме

Началото на октомври е подходящ момент за противогрипна имунизация, но не е необходимо да се чака конкретна дата. Най-важното е ваксината да бъде поставена преди човек да се срещне с грипния вирус и преди началото на грипната вълна.

„Най-подходящият момент е преди човек да заболее. Така че началото на октомври, ноември – винаги когато човек има възможност да се ваксинира, не трябва да изпуска тази възможност“, каза д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването, пред БНР. Препоръката се отнася за деца, работещи, бременни жени и възрастни хора, ако няма медицински противопоказания.

Ваксините са с нов състав

За сезон 2026/2027 г. Световната здравна организация препоръчва актуализирани компоненти срещу грипни вируси тип A(H1N1), A(H3N2) и B/Victoria. Съставът на ваксините се променя ежегодно заради постоянните промени в циркулиращите грипни вируси.

Новост за България е възможността хората над 75 години да бъдат имунизирани и с високодозова противогрипна ваксина. За тях са осигурени 50 000 дози.

„За първи път се осигуряват 50 000 дози високодозова ваксина. Това означава, че грипната ваксина съдържа четири пъти повече грипни антигени от стандартната ваксина“, обясни д-р Пармакова. По-високото антигенно съдържание е предназначено да стимулира по-силен имунен отговор при възрастните хора. Миналата година ваксинационният обхват сред възрастното население е бил 25 процента.

Безплатни ваксини и за децата

Сезон 2026/2027 г. е първият, в който в България действа Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г. По нея безплатна имунизация е предвидена за деца от 6-месечна възраст до 7 години включително.

В програмата са включени и деца с хронични заболявания от 6-месечна до 17-годишна възраст. Сред посочените състояния са заболявания на сърдечносъдовата и дихателната система, астма, диабет, имуносупресивни и онкологични заболявания, като конкретната преценка се прави от лекар. Министерството на здравеопазването очаква около 98 000 дози по детската програма – 50 000 инжекционни и 48 000 назални ваксини.

При закупуване на ваксина от аптечната мрежа трябва да се спазва „студената верига“. Продуктът се транспортира и съхранява при температура от 2 до 8 градуса и трябва да бъде поставен от лекар.

Основното противопоказание е предходна тежка алергична реакция към противогрипна ваксина или нейна съставка. Алергията към яйца сама по себе си не е автоматична пречка за имунизация. При остро заболяване или обостряне на хронично състояние лекарят може да отложи ваксинацията.

Източници: БНР