Наталия Ефремова открива дом за възрастни в Липница

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие новия Дом за възрастни хора „Баба Марта“ в село Липница, община Мизия. По време на посещението си тя ще се срещне с екипа на социалната услуга и ще се запознае с условията, при които ще бъдат настанявани потребителите.

Новият дом е с капацитет 34 души и е изграден по проект на Община Мизия, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е част от мерките за модернизиране на материалната база и подобряване на резидентната грижа за възрастни хора.

Домът ще осигурява резидентна грижа

В „Баба Марта“ ще бъде предоставяна резидентна грижа за възрастни хора в специално изградена среда. От Община Мизия посочват, че целта е потребителите да получат подходящи условия за достоен, спокоен и сигурен живот.

„Създадената среда предлага съвременни условия за живот и предоставяне на резидентна грижа за възрастни хора“, заявяват от общината.

Изграждането на дома е сред проектите, подкрепени по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на програмата за модернизиране на дългосрочната грижа. Финансирането е насочено към създаването на съвременни условия за предоставяне на социални услуги и към обновяване на базата за възрастни хора.

С откриването на дома в Липница социалната услуга ще разполага с нова сграда и капацитет за 34 потребители. Предстои екипът на дома да организира предоставянето на грижата и ежедневното обслужване на настанените възрастни хора.

Източници: БТА