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Наталия Ефремова открива дом за възрастни в Липница

Наталия Ефремова открива дом за възрастни в Липница

1 Октомври, 2026 07:02 896 9

  • наталия ефремова-
  • дом за възрастни хора-
  • липница-
  • община мизия-
  • социални услуги

Домът „Баба Марта“ в община Мизия е изграден по проект на общината и има капацитет за 34 потребители.

Наталия Ефремова открива дом за възрастни в Липница - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие новия Дом за възрастни хора „Баба Марта“ в село Липница, община Мизия. По време на посещението си тя ще се срещне с екипа на социалната услуга и ще се запознае с условията, при които ще бъдат настанявани потребителите.

Новият дом е с капацитет 34 души и е изграден по проект на Община Мизия, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е част от мерките за модернизиране на материалната база и подобряване на резидентната грижа за възрастни хора.

Домът ще осигурява резидентна грижа

В „Баба Марта“ ще бъде предоставяна резидентна грижа за възрастни хора в специално изградена среда. От Община Мизия посочват, че целта е потребителите да получат подходящи условия за достоен, спокоен и сигурен живот.

„Създадената среда предлага съвременни условия за живот и предоставяне на резидентна грижа за възрастни хора“, заявяват от общината.

Изграждането на дома е сред проектите, подкрепени по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на програмата за модернизиране на дългосрочната грижа. Финансирането е насочено към създаването на съвременни условия за предоставяне на социални услуги и към обновяване на базата за възрастни хора.

С откриването на дома в Липница социалната услуга ще разполага с нова сграда и капацитет за 34 потребители. Предстои екипът на дома да организира предоставянето на грижата и ежедневното обслужване на настанените възрастни хора.

Източници: БТА


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 1 Отговор
    МинистърКАТА на труда и социалната политика- Наталия Ефремова.

    07:13 01.10.2026

  • 2 Странно, но факт

    5 1 Отговор
    Министърката ще спаси 34 бедни старци, но това нарушава идеологията на капитализма, на модерното мислене - всичко решава невидимата ръка на пазара. Щом са бедни, значи не са се вписали в пазара, тоест не са излъгали, измамили, окрали, това е тяхна вина.

    07:16 01.10.2026

  • 3 Въй

    0 0 Отговор
    „Баба Марта с карта“ за градския транспорт.

    07:18 01.10.2026

  • 4 оня с коня

    3 0 Отговор
    Похвална инициатива на Държавата и на принципа "Таз година - Булка,догодина - Люлка" догодина ще се открие и дом за Млади,които не желаят да се грижат за възрастните си родители.

    07:21 01.10.2026

  • 5 Настопроценти

    0 0 Отговор
    А младите хора сами си откриват домове. И да не са в Липница,може да са в Орешница или в Дъбовница.

    07:24 01.10.2026

  • 6 Странна

    0 0 Отговор
    "дейност" ?!

    07:28 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 а,така сега траур национален!

    1 0 Отговор
    баба казваше ,че в старческите домове като те поизмият 2-5 пъти с маркуча на студена вода и си бил кукуряк за отвъдното!

    07:37 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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