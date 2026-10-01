Наталия Ефремова открива дом за възрастни в Липница

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие новия Дом за възрастни хора „Баба Марта“ в село Липница, община Мизия. По време на посещението си тя ще се срещне с екипа на социалната услуга и ще се запознае с условията, при които ще бъдат настанявани потребителите.
Новият дом е с капацитет 34 души и е изграден по проект на Община Мизия, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е част от мерките за модернизиране на материалната база и подобряване на резидентната грижа за възрастни хора.
Домът ще осигурява резидентна грижа
В „Баба Марта“ ще бъде предоставяна резидентна грижа за възрастни хора в специално изградена среда. От Община Мизия посочват, че целта е потребителите да получат подходящи условия за достоен, спокоен и сигурен живот.„Създадената среда предлага съвременни условия за живот и предоставяне на резидентна грижа за възрастни хора“, заявяват от общината.
Изграждането на дома е сред проектите, подкрепени по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на програмата за модернизиране на дългосрочната грижа. Финансирането е насочено към създаването на съвременни условия за предоставяне на социални услуги и към обновяване на базата за възрастни хора.
С откриването на дома в Липница социалната услуга ще разполага с нова сграда и капацитет за 34 потребители. Предстои екипът на дома да организира предоставянето на грижата и ежедневното обслужване на настанените възрастни хора.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
07:13 01.10.2026
2 Странно, но факт
07:16 01.10.2026
3 Въй
07:18 01.10.2026
4 оня с коня
07:21 01.10.2026
5 Настопроценти
07:24 01.10.2026
6 Странна
07:28 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 а,така сега траур национален!
07:37 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.