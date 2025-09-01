Новини
Електронна система заменя имунизационните паспорти и личните амбулаторни карти

1 Септември, 2025 07:38, обновена 1 Септември, 2025 06:53

Целта е намаляване на бюрокрацията

Електронна система заменя имунизационните паспорти и личните амбулаторни карти - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването въвежда електронна система за разпределяне, заявяване, отпускане и отчитане на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации, предаде dariknews.bg.

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват Имунизационния календар. Тя позволява на всеки лекар да заявява ваксини от разстояние, да следи наличности по партиден номер и срок на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации.
Въвеждането на електронната система премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител. От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти.

Промените в Наредба № 15 за имунизациите в Република България целят намаляване на административната тежест за общопрактикуващите лекари.

Министерството на здравеопазването е изпратило писмо до Българския лекарски съюз с подробна информация за промените и новите функционалности на електронната система.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И тя

    1 0 Отговор
    ще работи , ако изобщо , от ден до пладне !

    06:55 01.09.2025

  • 2 Всъщност

    3 0 Отговор
    Всички здравни данни се дават на американците, така те знаят точно как върви стерилизацията.

    07:14 01.09.2025

  • 3 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Това трябваше да е готово преди има няма 15 години

    08:46 01.09.2025