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Доплащането и недостигът на лекари са водещи проблеми в родното здравеопазване

Доплащането и недостигът на лекари са водещи проблеми в родното здравеопазване

1 Октомври, 2026 03:57 449 2

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39% от българите посочват високото доплащане като сериозен проблем, а 33% виждат недостиг на лекари и медицински специалисти.

Доплащането и недостигът на лекари са водещи проблеми в родното здравеопазване - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Високото доплащане, недостигът на лекари и недостатъчното покритие на медицинските услуги от НЗОК са сред основните проблеми в здравеопазването, посочвани от българските граждани. Данните бяха коментирани от социолога Евелина Славкова от агенция „Тренд“ в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по радио „Фокус“.

39% от анкетираните определят доплащането от пациентите като един от най-сериозните проблеми. Славкова свърза това с усещането на гражданите, че плащат здравни осигуровки и получават направление, но въпреки това често трябва да доплащат за медицинска помощ.

На второ място е недостигът на лекари и медицински специалисти, посочен от 33% от гражданите. Проблемът е по-осезаем в малките градове и селата, където достъпът до лекари и специалисти е по-ограничен в сравнение с големите областни центрове и София.

Трудният достъп увеличава разходите за пациентите

32% смятат, че медицинските услуги, покривани от НЗОК, са недостатъчни. Така високото доплащане, липсата на достатъчно медицински кадри и ограниченият обхват на покриваните услуги се оформят като трите най-често посочвани проблема.

По 25% посочват дългото чакане за преглед и лечение и трудния достъп до медицинска помощ в определени населени места. Когато пациентите трябва да пътуват до друг град, това води и до допълнителни транспортни разходи.

„Огромна нужда, необходимост от лекари, специалисти, медицински лица“

Според Славкова финансовите затруднения могат да накарат част от пациентите да отложат посещението при лекар. В резултат заболяването може да се развие и да се стигне до по-тежки състояния, посочи тя.

Проблемите се проследяват в продължение на четири години

Сред останалите посочени слабости са недостатъчният контрол върху качеството на медицинската помощ и недостатъчно доброто функциониране на спешната и неотложната помощ. Последният проблем е определен като сериозен от 8% от гражданите.

„Четири години имаме възможност да мерим тези въпроси“, каза Славкова. По думите ѝ през този период проблемите продължават да се задълбочават в оценките на пациентите, без да намират институционално решение в здравеопазването.

Източници: Фокус


България
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    04:08 01.10.2026

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