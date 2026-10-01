Доплащането и недостигът на лекари са водещи проблеми в родното здравеопазване

Високото доплащане, недостигът на лекари и недостатъчното покритие на медицинските услуги от НЗОК са сред основните проблеми в здравеопазването, посочвани от българските граждани. Данните бяха коментирани от социолога Евелина Славкова от агенция „Тренд“ в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по радио „Фокус“.

39% от анкетираните определят доплащането от пациентите като един от най-сериозните проблеми. Славкова свърза това с усещането на гражданите, че плащат здравни осигуровки и получават направление, но въпреки това често трябва да доплащат за медицинска помощ.

На второ място е недостигът на лекари и медицински специалисти, посочен от 33% от гражданите. Проблемът е по-осезаем в малките градове и селата, където достъпът до лекари и специалисти е по-ограничен в сравнение с големите областни центрове и София.

Трудният достъп увеличава разходите за пациентите

32% смятат, че медицинските услуги, покривани от НЗОК, са недостатъчни. Така високото доплащане, липсата на достатъчно медицински кадри и ограниченият обхват на покриваните услуги се оформят като трите най-често посочвани проблема.

По 25% посочват дългото чакане за преглед и лечение и трудния достъп до медицинска помощ в определени населени места. Когато пациентите трябва да пътуват до друг град, това води и до допълнителни транспортни разходи.

„Огромна нужда, необходимост от лекари, специалисти, медицински лица“

Според Славкова финансовите затруднения могат да накарат част от пациентите да отложат посещението при лекар. В резултат заболяването може да се развие и да се стигне до по-тежки състояния, посочи тя.

Проблемите се проследяват в продължение на четири години

Сред останалите посочени слабости са недостатъчният контрол върху качеството на медицинската помощ и недостатъчно доброто функциониране на спешната и неотложната помощ. Последният проблем е определен като сериозен от 8% от гражданите.

„Четири години имаме възможност да мерим тези въпроси“, каза Славкова. По думите ѝ през този период проблемите продължават да се задълбочават в оценките на пациентите, без да намират институционално решение в здравеопазването.

Източници: Фокус