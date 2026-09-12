Криза в яслите: Общината опроверга министъра

Твърдението на здравния министър, че няма кадрови проблем с медицинските сестри в детските ясли, категорично не отговаря на фактите, обявиха от Столична община в официална позиция, разпространена на 12 септември. Според официалните данни на местната власт в София има 260 яслени групи, за чието нормално функциониране според сегашните наредби са необходими общо 520 медицински сестри. Към момента обаче реално работещите специалисти са едва 364, като повече от половината от тях вече са в пенсионна възраст. Този критичен недостиг от близо 160 кадри поставя под пряк риск от затваряне 78 яслени групи в столицата, което би оставило 1716 деца без дневна грижа непосредствено преди началото на новата учебна година.

Позицията на общината е директен отговор на изявлението на здравния министър Ивкова, която по-рано заяви в ефира на Нова телевизия, че в нормативната уредба и в момента съществуват механизми за реакция чрез Наредба № 26 – включително възможността в яслените групи да се назначават педагози. От Столична община обаче контрираха, че назначаването на педагог по действащите правила е само допълнителен персонал за организиране на грижата, а не реално заместване на изискваните по закон медицински специалисти. Местната власт призова здравния министър спешно да се запознае със становищата на Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация, които вече официално подкрепиха искането за преминаване към нов, мултидисциплинарен модел.

От София настояват за законодателни промени, при които яслите да преминат към системата на Министерството на образованието и науката. Целта е медицинските сестри да се концентрират изцяло върху здравното наблюдение и профилактиката, докато ежедневните занимания и грижа за децата до 3 години да се поемат от експерти по ранно детско развитие и педагози. От Столична община подчертават, че българската система остава единствената в Европа с остарялото изискване за две медицински сестри във всяка група, и призоваха държавата за отговорен дебат, основан на реални данни, а не на административно отричане на проблема.