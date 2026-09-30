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Само две резенчета преработено месо дневно увеличават риска от деменция

Само две резенчета преработено месо дневно увеличават риска от деменция

30 Септември, 2026 18:58 856 5

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  • преработено месо-
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  • деменция-
  • мозъчно заболяване-
  • риск

Ново изследване посочва колко опасна може да бъде ежедневната консумация на преработени меса за мозъчното здраве

Само две резенчета преработено месо дневно увеличават риска от деменция - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Консумацията на малки количества преработено месо всеки ден се свързва с по-висок риск от деменция, показва мащабен научен обзор, който разглежда влиянието на ултрапреработените храни върху здравето на мозъка.

Учени от 26 научни институции са анализирали повече от 170 проучвания, обхващащи общо над 500 000 души. Резултатите са публикувани в Annual Review of Nutrition.

Една от най-силните зависимости е установена при преработеното месо. Всеки допълнителни 25 грама дневно се свързват с 44 до 52% по-висок риск от деменция.

Това количество се равнява приблизително на две тънки резенчета пуешко филе тип деликатес, една лента бекон или половин хотдог.

Авторите подчертават, че резултатът показва статистическа връзка, но не доказва, че преработеното месо причинява деменция.

„Част от данните будят тревога, но все още има много въпроси за това как работят тези зависимости и какво означават за когнитивното здраве в дългосрочен план“, коментира д-р Оуен Кармайкъл от Pennington Biomedical Research Center към Louisiana State University.

Как преработените храни могат да влияят на мозъка

Учените все още не знаят точно кои механизми стоят зад наблюдаваната връзка. Една от хипотезите е свързана с консервантите в преработеното месо, включително нитратите, както и с високото съдържание на сол, наситени мазнини и други компоненти.

Те потенциално могат да допринасят за възпалителни процеси и увреждане на кръвоносните съдове, които с времето да засегнат мозъчната функция.

Обзорът установява като цяло по-висок риск от деменция сред хората, които консумират повече ултрапреработени храни.

Сред цитираните изследвания е проучване с над 10 000 възрастни в Бразилия. За период от осем години хората, които получавали над 20% от дневните си калории от ултрапреработени продукти, показали по-бързо влошаване на паметта и способността за разсъждение.

Друг анализ на данни от UK Biobank установява, че замяната на 10% от калориите от ултрапреработени храни с непреработени или минимално преработени продукти се свързва с 19% по-нисък риск от деменция.

За по-добро здраве на мозъка изследователите насочват вниманието към хранителни модели с повече зеленчуци, плодове, горски плодове, ядки, бобови растения, пълнозърнести продукти и риба. Подобен подход стои в основата на средиземноморската и MIND диетата.

Учените обаче предупреждават, че ограничаването на колбасите и другите преработени меса не може да се разглежда като доказан самостоятелен метод за предотвратяване на деменция. Рискът зависи от множество фактори, а за установяването на причинно-следствена връзка са необходими допълнителни изследвания.


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  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лекар":

    МИКЕЛАНДЖЕЛО БУАНАРОТИ
    РЕДОВНО СИ Е ЯЛ
    ЛУКАНИКО И САЛАМЕТИ
    И ПАК СИ Е МИКЕЛАНДЖЕЛО БУАНАРОТИ:)

    19:15 30.09.2026

  • 4 Отрови

    5 1 Отговор
    В България много от Е-тата , химията и стабилизатори са забранени в Европа, само тук правителството се дърпа и ни тровят. Мутации на клетките и рак, за това сме първенци по смъртност. През социализма без химия, трети по столетници в света, след Италия и Япония, сега първи по смъртност.

    19:35 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.