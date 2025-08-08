Край на очилата и лещите! В САЩ одобриха капки за очи срещу старческото далекогледство

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри първите капки за очи на базата на ацеклидин за лечение на пресбиопия /старческо далекогледство/. Разработена от LENZ Therapeutics, VIZZ предоставя нехирургично решение за еднократно дневно приложение при замъглено зрение наблизо, свързано със стареенето.

Пресбиопията е често срещано, свързано с възрастта състояние, което засяга способността за виждане наблизо, обикновено започва след 45-годишна възраст. Тя засяга над 100 милиона възрастни в Съединените щати, много от които разчитат на очила за четене или контактни лещи. VIZZ предлага нова нехирургична алтернатива, насочена към тези, които търсят подобрено зрение наблизо без неудобството от коригиращите очила.

Одобрението на VIZZ от FDA се основава на данни от три проучвания, включващи стотици участници в продължение на 30 000 дни лечение. Изпитванията показват, че еднократна доза подобрява зрението наблизо в рамките на 30 минути, като ефектите продължават до 10 часа, и не компрометира виждането на далеч. Според изследователите на проучването няма данни за сериозни нежелани реакции и капките за очи са счетени за добре поносими.

VIZZ съдържа ацеклидин, който действа чрез нежно стесняване на зеницата, за да създаде ефект на дупчица, изострящ зрението за близко виждане, като същевременно запазва зрението за далечно виждане. Прилага се като капки за очи с рецепта веднъж дневно, предназначени да осигурят бързо действие и продължителен ефект през целия ден. Това е първото одобрение на FDA на ацеклидин за каквато и да е офталмологична употреба в Съединените щати.

LENZ Therapeutics очаква да започне да предлага мостри от VIZZ на американски специалисти по грижа за очите още през октомври 2025 г. Пълната търговска наличност се очаква до средата на четвъртото тримесечие на 2025 г. Компанията заяви, че VIZZ ще се предлага с рецепта в цялата страна, като маркетинговите дейности ще започнат веднага след одобрението.