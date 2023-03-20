Kaлифopния зaпoчвa пpoизвoдcтвoтo нa eвтин инcyлин

Проф. Кантарджиев: Причината за бума от шарка в яслите и градините е отслабеният имунитет на децата след пандемията

Пандемията е отслабила имунитета на децата и това е в основата на бума от шарка в детските ясли и градини. Това става ясно по време на срещата на съве ...