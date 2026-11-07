22 000 диабетици минават към нови инсулинови аналози

Около 22 000 български пациенти с диабет, които използват човешки инсулини, предстои да преминат към инсулинови аналози и по-съвременни терапии. Промяната е свързана с пренареждане на продуктовото портфолио на фармацевтичните компании, обясни проф. Асена Сербезова, бивш здравен министър и зам.-председател на Българския фармацевтичен съюз, пред bTV.

„Инсулиновите аналози доказано по-добре контролират диабета“, заяви Сербезова. По думите ѝ при тях се наблюдават по-малко хипогликемии, а в дългосрочен план това може да означава и по-малко усложнения.

Как ще се извърши промяната

Пациентите на човешки инсулини трябва да се обърнат към личния си лекар, да получат направление и да посетят ендокринолог. Специалистът трябва да назначи необходимите изследвания и да предпише новата терапия с протокол.

Според Сербезова именно протоколът е основната документална разлика при преминаването към инсулинов аналог. Тя посочи, че вече има пациенти, които използват тези терапии, и определи профила им на безопасност като много добър.

Националната здравноосигурителна каса съобщава, че продажбите на три човешки инсулина се планира да бъдат преустановени от 31 май 2027 г. Това са Actrapid Penfill, Insulatard Penfill и Mixtard 30 Penfill. НЗОК уточнява, че промяната се отнася само до посочените продукти и че действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до изтичането им или до преценка на лекуващия лекар.

Пациентите не трябва сами да прекъсват или променят лечението си. При въпроси за следващата терапия НЗОК ги насочва към лекуващия лекар или към ендокринолог. Инсулиновите терапии са включени в Позитивния лекарствен списък и се заплащат на 100 процента от касата при условията на действащата нормативна уредба.

Предупреждение за инсулиновата резистентност

В интервюто Сербезова коментира и инсулиновата резистентност. По думите ѝ около 25 процента от хората на 25 години са засегнати от състоянието, без да знаят за него. Тя предупреди, че при липса на мерки то може да се развие до диабет.

Проф. Сербезова засегна и употребата на лекарства за диабет с цел отслабване. „Всичко това трябва да се случва под лекарски контрол“, заяви тя и допълни, че неконтролираната употреба извън одобрените показания може да навреди.

Източници: btvnovinite.bg