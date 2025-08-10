Новини
Спад на абортите

10 Август, 2025 11:10 455 3

  • данни-
  • статистика-
  • българия-
  • спад-
  • аборти

С близо 1000 по-малко

Спад на абортите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С близо 1000 е намалял броят на абортите у нас през 2024 година, спрямо предходната година, показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. Най-значителен е спадът на спонтанните аборти, а прекъсването на бременност по желание на жената се запазва като брой процедури, пише БНР.

Около 17 хиляди са направените аборти през миналата година, като повече от половината са били по желание на бременните жени.

Най-честото желано прекъсване на бременност се е случвало при жени над 30-годишна възраст – близо 5000 случая. Регистрирани са и аборти по желание при деца до 15 години – при 21 момичета.

Спонтанният край на бременност също се наблюдава най-много при жени над 30 години и е засегнал общо 4600 жени у нас през 2024-а година, за разлика от предходната година, когато броят им е надхвърлял 5400. Запазва се тенденцията най-голям брой аборти да се случват в големите области, като София-град, Пловдив, Варна и Бургас.

Най-малко са абортите в област Ловеч - 32 за година.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гинеколог

    1 1 Отговор
    Политическата ни система има спешна нужда от аборт, преди да е родила нещо още по-страшно от настоящото управление

    11:18 10.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    В АДА И ЛЕКАРИТЕ И ТИЯ ЖЕНИ С АБОРТИТЕ
    ПЪРВИТЕ 10 000 ГОДИНИ АБОРТИРАТ ВСЕКИ ДЕН
    .....
    ЩО НЯМАЛО БЕБЕТА ?

    11:20 10.08.2025

  • 3 Данте

    0 0 Отговор
    Жените са ненаситни след 30--та година за ласки извън семейството,затова са тези аборти

    11:56 10.08.2025