Спад на абортите

С близо 1000 е намалял броят на абортите у нас през 2024 година, спрямо предходната година, показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. Най-значителен е спадът на спонтанните аборти, а прекъсването на бременност по желание на жената се запазва като брой процедури, пише БНР.

Около 17 хиляди са направените аборти през миналата година, като повече от половината са били по желание на бременните жени.

Най-честото желано прекъсване на бременност се е случвало при жени над 30-годишна възраст – близо 5000 случая. Регистрирани са и аборти по желание при деца до 15 години – при 21 момичета.

Спонтанният край на бременност също се наблюдава най-много при жени над 30 години и е засегнал общо 4600 жени у нас през 2024-а година, за разлика от предходната година, когато броят им е надхвърлял 5400. Запазва се тенденцията най-голям брой аборти да се случват в големите области, като София-град, Пловдив, Варна и Бургас.

Най-малко са абортите в област Ловеч - 32 за година.