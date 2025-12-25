Новини
България »
Катя Сунгарска: Не викайте Спешна помощ за елементарни неща

25 Декември, 2025 13:24 533 19

  • катя сунгарска-
  • бърза помощ-
  • спешна помощ

Катя Сунгарска: Не викайте Спешна помощ за елементарни неща - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не трябва да викате Спешна помощ за елементарни неща. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS Катя Сунгарска, говорител на Спешна медицинска помощ

“Пример за това са температурни състояния, такива, които са хронични, или когато няма остро настъпило обостряне. Всички знаят, че работим в много тежък кадрови дефицит, екипите са много малко”, обясни тя.

По думите ѝ парадоксът е, че хората се прибират по родните места или пък отиват някъде да празнуват, а при тях сигналите се увеличават. “Имаме един много тъжен извод - викат ни възрастни хора, които са оставени сами, които са самотни, които се страхуват за здравето и живота си и нямат на кого да се облегнат в този момент”.

“Това в никакъв случай не е в обхвата на дейността на Спешна помощ, но е много тъжно за обществото ни”, смята тя.

“Когато няма обостряне и няма нещо, което е животозастрашаващо, би следвало хората да контактуват с личните си лекари. Когато не са налични, лекарите трябва да имат сключен договор с медицинско звено или с друг личен лекар, който да поеме тяхната пациентска листа”, обясни Сунгарска.

Според нея при децата острото състояние настъпва много бързо, но и много бързо се оправя. “Разбира се, когато става въпрос за дете, родителите или хората, които ги гледат, трябва да бъдат много внимателни. Ако вдигнат наистина висока температура, не 37,5, могат да се обърнат към Спешна помощ, ако нямат контакт с педиатъра, който по принцип би следвало да наблюдава детето”.

“Би следвало във всяко по-голямо населено място да има спешен кабинет, който работи по празниците. Тук в София също има болници, които имат спешно приемно, за да могат да оказват помощ там, където се налага”, коментира тя.

“За съжаление, по празниците хората решават, че трябва да злоупотребят с алкохол или с някакви други субстанции. Не малка част от сигналите са за такива състояния. Колкото повече човек осъзнава собствената си отговорност към здравето и живота си, толкова по-малко ще си позволява да стига до такива състояния, за да се налага в празничните дни вместо да празнува и да се весели, да вика Спешна помощ”, смята тя.


  • 1 глоги

    8 0 Отговор
    Катя Сунгарска- говорителКА на "Спешна медицинска помощ".

    13:27 25.12.2025

  • 2 НЕ ГИ БЕЗПОКОЙТЕ🤦‍♀️🤣

    6 1 Отговор
    ВИКАЙТЕ ГИ САМО ДА ОФОРМЯТ СМЪРТНИЯ АКТ .....

    13:28 25.12.2025

  • 3 мъкаааа

    3 1 Отговор
    ... когато няма остро настъпило обостряне. ДА СИ ТАКОВА МИШКА УХОТО!

    13:29 25.12.2025

  • 4 Крум

    7 1 Отговор
    То най добре изобщо да не я викаме. Хем да си вземат заплатите спокойно,хем и да не уморят някой по погрешка.

    13:30 25.12.2025

  • 5 Само да попитам

    6 1 Отговор
    Защо Спешна помощ има говорителка? На кого говори и за какво?

    Коментиран от #9, #11

    13:31 25.12.2025

  • 6 Любопитен

    3 4 Отговор
    А кога неоисигурените ще спрат да викат Спешна помощ за да не плащат за лекар и лечение?

    13:35 25.12.2025

  • 7 Мързеливци

    6 2 Отговор
    Няма да ви безпокоим,та вие там сте на санаторим да имате сили пак да пиштите за заплати

    13:36 25.12.2025

  • 8 оня с коня

    4 2 Отговор
    Е как няма ги викам,след като трябва да проверя дали са на работа,или играят на комар в близката Игрална зала?Няма проблем и да им посоча някакъв Фалшив адрес за да им е гадно,щото са се научили на "лесни заплати" дебилите му с дебили без Всякаква Квалификация!

    Коментиран от #19

    13:36 25.12.2025

  • 9 123

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Само да попитам":

    Заплатаджи

    13:38 25.12.2025

  • 10 Кори Гофф

    2 1 Отговор
    Аз откъде да знам,защо?! Говори на някоя секретарка или медицинска сестра. Ау,каква блузка си купих вчера! Например.

    13:38 25.12.2025

  • 11 Елементарно нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само да попитам":

    Даваш пари на някой да свърши нещо, а той назначава говорители, юристи, журналисти, приятелки, ... Дали върши за каквото му плащаш?

    13:48 25.12.2025

  • 12 ПЪРВО ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО.

    1 0 Отговор
    И ТО НЕ Е ЗА ХВАЛБА""" НО ПРЕЗ ЖИВОТА СЕМЕЕН У ДОМА САМО ВЕДНЪЖ Е ЛИНЕЙКА ИДВАЛА. МИ МОМЕ НИЕ С ГАЙДИТЕ ЩО ДА ПРАВИМ. МНОГО СТЕ ЗАЕТИ И ИСКАТЕ МАЛКО ПОЧИВКА ЛИ.

    13:48 25.12.2025

  • 13 ПЪРВО ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО.

    1 0 Отговор
    И ТО НЕ Е ЗА ХВАЛБА""" НО ПРЕЗ ЖИВОТА СЕМЕЕН У ДОМА САМО ВЕДНЪЖ Е ЛИНЕЙКА ИДВАЛА. МИ МОМЕ НИЕ С ГАЙДИТЕ ЩО ДА ПРАВИМ. МНОГО СТЕ ЗАЕТИ И ИСКАТЕ МАЛКО ПОЧИВКА ЛИ. Да пише един на 69 години.

    13:51 25.12.2025

  • 14 Налудник

    2 0 Отговор
    Човек със запушен бъбрек и, както впоследствие се оказа, вътреболнична инфекция. Но изписан. След два дни състоянието му се влоши зверски. ЕДИН ЧАС НЕ ПРАТИХА ЛИНЕЙКА!!! Тръгнахме с частна кола на колега. В Исул лекарката каза, че още 2 часа да сме изчакали и е трябвало да звъним на погребалната агенция. Толкова за сМешната медицинска помощ. Та, права е, ИЗЛИШНИ са, не ги търсете и не разчитайте на тях!

    Коментиран от #17

    13:53 25.12.2025

  • 15 побърканяк

    1 0 Отговор
    Тази Сунгарска има ли нещо общо с един Сунгарски дУпетатин от СДС и председател на екогласност.

    Коментиран от #18

    13:54 25.12.2025

  • 16 нннн

    0 0 Отговор
    Истината е, че злоупотребяват със спешна помощ здравно неосигурените - предимно от едно малцинство. Що не го казвате това?

    13:55 25.12.2025

  • 17 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Налудник":

    спешно е само ако някой чорбаджия се обади кат Винету, Шиши, Роско, Киро. Един съвет - не чакайте линейка, ако има възможност палете колата или викайте такси и в болницата живи или умрели иначе докато чакате може да изпуснете влака. Такситата са новите линейки, държава няма.

    13:57 25.12.2025

  • 18 Дупничанин

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "побърканяк":

    Същата.

    13:59 25.12.2025

  • 19 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Ти бърза помощ викал ли си? Или няма да дойдат изобщо (най-вероятно), или ще дойде някой оръфляк, който ще ти обясни че не си спешен и ще хвърлиш топа.

    14:00 25.12.2025

