Новини
Здраве »
Covid-19 »
Отново ръст на заразените с коронавирус в България

Отново ръст на заразените с коронавирус в България

12 Август, 2025 14:24 1 099 24

  • коронавирус-
  • заразени-
  • българия

В случай, че резултатът е положителен, трябва да останем зa седмица вкъщи

Отново ръст на заразените с коронавирус в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ръст на случаите на COVID-19 у нас се отчита през последните дни. Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили. Според експертите обаче реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове. В случай, че резултатът е положителен, трябва да останем зa седмица вкъщи, припомня dnes.bg.

„И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена кашлица, която е по-продължителна. Тези оплаквания определено насочват към COVID”, каза пред Нова телевизия д-р Саша Порязова.

Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като една респираторна инфекция, а да му обърнем сериозно внимание, защото може да засегне всички органи и системи.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опа това е вече новина

    35 1 Отговор
    Отдавна не я бяха дъвчили тая дъвка
    Явно ни готвят нещо хахаха
    Жалкари

    Коментиран от #4

    14:26 12.08.2025

  • 2 ген Мутафчийски

    28 1 Отговор
    Аууу, вързахме се, яко ще се мре.

    Ваксинираните по-леко ще умрат.

    14:26 12.08.2025

  • 3 Сила

    17 0 Отговор
    Ще се мре ...яко ще се мре !!! Пак !!!....Баце , вади чувалите от зайчарника !!!

    14:26 12.08.2025

  • 4 Кристин

    33 1 Отговор

    До коментар #1 от "Опа това е вече новина":

    Явно войната в Украйна свършва и се връщаме в изходно положение - да си довършим ваксинацията, която Путин прецака с танковете.

    14:27 12.08.2025

  • 5 Путин уби

    22 0 Отговор
    Корона вироса

    14:27 12.08.2025

  • 6 Отново

    14 0 Отговор
    Отново трябва да ги бесиме щабарите

    14:27 12.08.2025

  • 7 Трол

    6 3 Отговор
    Непременно трябва да се сложат маски.

    Коментиран от #13

    14:29 12.08.2025

  • 8 хи хи

    13 0 Отговор
    Пускайте хладилни камиони да обикалят за достоверност, циркаджии.

    14:32 12.08.2025

  • 9 копейката

    3 9 Отговор
    Ние копейките сме ваксинирани с 8 ваксини 😂

    14:33 12.08.2025

  • 10 Доказано

    11 0 Отговор
    Нема по-сигурно средство срещу фалшиви вируси от къртехето на пейки!

    14:33 12.08.2025

  • 11 Фермер

    9 0 Отговор
    Отчитам ръст и на заразените танзанийски кози и папаята. ццц

    14:35 12.08.2025

  • 12 Георги

    12 0 Отговор
    чакайте бе, войната още не е свършила те само ще се видят и ще поговорят

    14:36 12.08.2025

  • 13 Умен по цялата глава

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Ако не те предпази маската те съветвам веднага да започнеш прием на Колхицин дисперт 05 мг, два пъти на ден по едно, общо 1 мг.Това лекарство за подагра спира размножаването на вируса в клетките,но е противопоказно на антибиотици.То ме спаси при предишната криза .

    14:36 12.08.2025

  • 14 цирк ковид

    7 1 Отговор
    хи хи хи....ама верно ли бе?.....хи хи хи

    14:36 12.08.2025

  • 15 12345

    0 1 Отговор
    Всички се изсипаха на изток на море и заразите плъзнаха.Да свършва сезона и всички приходящи да си отиват.

    Коментиран от #19

    14:44 12.08.2025

  • 16 няма страшно

    6 0 Отговор
    Путин ще излекува либерастите пак

    14:49 12.08.2025

  • 17 Тома

    2 0 Отговор
    Пак ли яко ще се мре

    14:51 12.08.2025

  • 18 Ген Мутафчийски

    0 0 Отговор
    Яко ще се мре!

    14:51 12.08.2025

  • 19 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "12345":

    При тази гадна храна на морето камериерките не смогват да запасят тоалетна хартия.

    14:53 12.08.2025

  • 20 преминаващ

    2 0 Отговор
    Някой иска да продава още ваксини, маски и лабораториите са като златни кокошки....

    15:04 12.08.2025

  • 21 Добрият чичко Бил

    0 0 Отговор
    Нема страшно, приготвил съм ваксинки за всички. Тествани и безопасни....хи хи хи

    15:05 12.08.2025

  • 22 хаха

    0 0 Отговор
    Ще опъваме ли полеви болници, клoy ни? Предлагам да се опънат, ако къртенето на пейки не помогне.

    15:07 12.08.2025

  • 23 Гошо

    0 0 Отговор
    Затваряйте навсекъде и маски, ваксини и къртене на пейки по паркове и градинки....

    15:27 12.08.2025

  • 24 Някой

    0 0 Отговор
    Кучетата ги имунизираха за коронавируси от много години. ;)

    15:29 12.08.2025