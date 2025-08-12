Отново ръст на заразените с коронавирус в България

Ръст на случаите на COVID-19 у нас се отчита през последните дни. Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили. Според експертите обаче реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове. В случай, че резултатът е положителен, трябва да останем зa седмица вкъщи, припомня dnes.bg.
„И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена кашлица, която е по-продължителна. Тези оплаквания определено насочват към COVID”, каза пред Нова телевизия д-р Саша Порязова.
Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като една респираторна инфекция, а да му обърнем сериозно внимание, защото може да засегне всички органи и системи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опа това е вече новина
Явно ни готвят нещо хахаха
Жалкари
Коментиран от #4
14:26 12.08.2025
2 ген Мутафчийски
Ваксинираните по-леко ще умрат.
14:26 12.08.2025
3 Сила
14:26 12.08.2025
4 Кристин
До коментар #1 от "Опа това е вече новина":Явно войната в Украйна свършва и се връщаме в изходно положение - да си довършим ваксинацията, която Путин прецака с танковете.
14:27 12.08.2025
5 Путин уби
14:27 12.08.2025
6 Отново
14:27 12.08.2025
7 Трол
Коментиран от #13
14:29 12.08.2025
8 хи хи
14:32 12.08.2025
9 копейката
14:33 12.08.2025
10 Доказано
14:33 12.08.2025
11 Фермер
14:35 12.08.2025
12 Георги
14:36 12.08.2025
13 Умен по цялата глава
До коментар #7 от "Трол":Ако не те предпази маската те съветвам веднага да започнеш прием на Колхицин дисперт 05 мг, два пъти на ден по едно, общо 1 мг.Това лекарство за подагра спира размножаването на вируса в клетките,но е противопоказно на антибиотици.То ме спаси при предишната криза .
14:36 12.08.2025
14 цирк ковид
14:36 12.08.2025
15 12345
Коментиран от #19
14:44 12.08.2025
16 няма страшно
14:49 12.08.2025
17 Тома
14:51 12.08.2025
18 Ген Мутафчийски
14:51 12.08.2025
19 Последния Софиянец
До коментар #15 от "12345":При тази гадна храна на морето камериерките не смогват да запасят тоалетна хартия.
14:53 12.08.2025
20 преминаващ
15:04 12.08.2025
21 Добрият чичко Бил
15:05 12.08.2025
22 хаха
15:07 12.08.2025
23 Гошо
15:27 12.08.2025
24 Някой
15:29 12.08.2025