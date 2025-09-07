Новини
Профилактиката за остеопороза е важна, но се подценява

7 Септември, 2025 09:11 645 0

Жените са по-често засегнати от остеопороза

Профилактиката за остеопороза е важна, но се подценява - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Профилактиката и лечението на остеопороза у нас остават тревожно подценени, а заболяването е третото по социална значимост в света – след сърдечно-съдовите и онкозаболяванията. Това разказа в интервю за Хоризонт д-р Владислав Андонов, ортопед и гръбначен хирург в университетската специализирана ортопедична болница в столичния квартал Горна баня. Според цитирани от него проучвания жените са по-често засегнати от остеопороза и около 5 пъти по-застрашени от гръбначни фрактури, които повишават риска от смърт.

Макар и по-рядко, мъжете също страдат от остеопороза, особено пушачите и редовно консумиращите алкохол, обясни д-р Владислав Андонов. Заболяването изисква голяма ангажираност от страна на пациента, но също така от страна на лекуващите го специалисти – ендокринолози и ревматолози, както и на близките, които обгрижват човек при усложнения.

Най-често се стига до фрактури на шийката на бедрото и тогава смъртността е много висока, тъй като обикновено са засегнати хора в напреднала възраст. Други засегнати зони са прешлените и предмишницата, допълни д-р Андонов. Основен проблем е, че за болестта се разбира след появата на усложнения.

Най-добрата профилактика според д-р Андонов включва физическа активност, каквато е приятна на човек, като разходки и бягане. Също така диета с богати на протеини и омега 3 мастни киселини продукти.

Редовните прегледи са важни.


България
