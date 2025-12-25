Новини
Фики показа семейството си навръх Коледа - с пижами и усмивки (СНИМКИ)

25 Декември, 2025 13:46 496 10

  • фики стораро-
  • коледа-
  • семейство

„Весела Коледа! Нека домът ви бъде пълен с топлина, обич и разбирателство, а семейството – винаги заедно и усмихнато.“, написа певецът под поста си

Фики показа семейството си навръх Коледа - с пижами и усмивки (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярният изпълнител Фики зарадва феновете си с топъл и уютен коледен кадър, който показа семейството му в пълния му блясък. На снимката певецът е заедно със съпругата си и двете им деца, облечени в еднакви празнични пижами, а фонът е изпълнен с коледни светлини и украсени елхи, създаващи истинска празнична магия, пише marica.bg.

Към кадъра Фики написа: „Весела Коледа! Нека домът ви бъде пълен с топлина, обич и разбирателство, а семейството – винаги заедно и усмихнато.“ С този пост той не само поздрави последователите си, но и показа личната си философия – семейството и споделените мигове са най-важното в живота.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Fiki (@fikistoraro)


Феновете бързо откликнаха с коментари и пожелания за празнично настроение. Много от тях отбелязаха колко приятно е да видят известен изпълнител в непринудена и домашна обстановка, далеч от сцената и прожекторите.


  • 1 Магазини ОриБебе

    3 3 Отговор
    Красиво Семейство ! Да са живи и здрави :)

    13:47 25.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 Стотинки.Не ги искам за клиенти.

    Коментиран от #7

    13:50 25.12.2025

  • 3 герап

    0 0 Отговор
    Че Вили Гламбили и Християна Василева също са по нощници/с пижами и усмивки (СНИМКИ)/.

    13:51 25.12.2025

  • 4 Нейсе

    0 2 Отговор
    Този живее за показ.Живи и здрави.

    13:51 25.12.2025

  • 5 Че и

    4 0 Отговор
    на фотограф отишли за да бъде кича по - голям и шарен .

    13:52 25.12.2025

  • 6 Мешерето

    2 0 Отговор
    Трети комплект снимки гледаме със същите декори

    13:54 25.12.2025

  • 7 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тогава майка ти ,Гана го изгони като си свали жълтите и непрани кюлоти ,и се видя рошавата и минка.

    13:54 25.12.2025

  • 8 Иван Грозни

    0 0 Отговор
    БГ простотии. На ли е демокрация. Може и без пижами.По-добре да дадат по някой лев за коледа на бедните така ще ме впечатлят повече.

    14:00 25.12.2025

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Живи и здрави да са всичките! Ама мното шарено, бе, що така?
    ПС: тоя ли беше със замъгления километраж? Инженер...

    14:00 25.12.2025

  • 10 Оффф ,

    1 0 Отговор
    колко оригинални само , бе ! С пижами от Чибо за около 30 € парчето .

    14:01 25.12.2025