Фики показа семейството си навръх Коледа - с пижами и усмивки (СНИМКИ)

Популярният изпълнител Фики зарадва феновете си с топъл и уютен коледен кадър, който показа семейството му в пълния му блясък. На снимката певецът е заедно със съпругата си и двете им деца, облечени в еднакви празнични пижами, а фонът е изпълнен с коледни светлини и украсени елхи, създаващи истинска празнична магия, пише marica.bg.

Към кадъра Фики написа: „Весела Коледа! Нека домът ви бъде пълен с топлина, обич и разбирателство, а семейството – винаги заедно и усмихнато.“ С този пост той не само поздрави последователите си, но и показа личната си философия – семейството и споделените мигове са най-важното в живота.

Феновете бързо откликнаха с коментари и пожелания за празнично настроение. Много от тях отбелязаха колко приятно е да видят известен изпълнител в непринудена и домашна обстановка, далеч от сцената и прожекторите.