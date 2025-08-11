Съветите на ендокринолог: Как да приготвяме яйцата здравословно?

Яйцата са неизменна част от българската трапеза, но знаете ли, че начинът на приготвянето им може да повлияе сериозно на вашето здраве? Детският ендокринолог д-р Дария Хайкина сподели пред Lenta.ru ценни препоръки за това как да готвим яйцата, така че да извлечем максимална полза и да избегнем излишни рискове.

Варени, поширани или на пара – най-добрият избор

Според д-р Хайкина, най-полезните варианти за приготвяне на яйца са варенето, поширане или готвене на пара под формата на омлет. Тези методи не само съхраняват ценните хранителни вещества, но и не добавят излишни калории към менюто ни. Така яйцата остават леки, питателни и подходящи дори за хора, които следят теглото си или имат специфични здравословни нужди.

Пържените яйца – скритата заплаха за черния дроб и холестерола

За съжаление, любимите на мнозина пържени яйца могат да се окажат коварен враг на доброто здраве. При пържене, особено с масло или маргарин, яйцата поемат голямо количество мазнини, включително наситени и трансмазнини. Това не само увеличава калорийността на ястието, но и натоварва черния дроб, като повишава риска от завишени нива на „лошия“ холестерол (LDL).

Здравословни навици за по-добро бъдеще

Ако искате да се радвате на енергия и добро самочувствие, заложете на по-леки и щадящи методи за приготвяне на яйца. Избягвайте пърженето и се насладете на вкуса на варени, поширани или омлети на пара – така ще се погрижите за сърцето, черния дроб и цялостното си здраве.

Яйцата са истинско съкровище за организма, но само ако ги приготвяме правилно. Следвайте съветите на специалистите и изберете здравословния начин – тялото ви ще ви бъде благодарно!