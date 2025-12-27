Новини
Вашингтон не бърза да признава Сомалиленд

27 Декември, 2025 05:21, обновена 27 Декември, 2025 05:26 726 4

Властите в Сомалия осъдиха „умишлената атака срещу суверенитета“ на страната от Израел, след като Тел Авив стана първата страна, признала територията за независима държава

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за „Ню Йорк Поуст“, че Вашингтон все още не възнамерява да последва Израел в признаването на Сомалиленд.

„Не“, цитира изданието отговора му, когато е попитан. „Всичко е в процес на проучване.“

Премиерът Бенямин Нетаняху обяви признаването от Израел на Република Сомалиленд за независима и суверенна държава на 26 декември. Сомалиленд е международно признат като част от Сомалия, но властите на Сомалиленд едностранно обявиха държавен суверенитет през пролетта на 1991 г.

Властите в Сомалия осъдиха „умишлената атака срещу суверенитета“ на страната от Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Признаването на Сомалиленд от Израел също така изостря „политическото напрежение и напрежението в сферата на сигурността на Африканския рог, Червено море и Аденския залив, в Близкия изток и по-широк регион“, предупреди в изявление сомалийският премиер Хамза Абди Баре.

Като се имат предвид геополитическите последици, които подобно решение може да окаже в района около Червено море, изявлението на Израел бе остро осъдено, особено от страна на Джибути, Египет и Турция, които го определиха като „намеса“.

Сомалия освен това потвърди „непоколебимата“ си подкрепа за легитимните права на палестинския народ, „по-специално за правото му на самоопределение“ и категорично отхвърли „окупацията и принудителното разселване“.

„В това отношение Сомалия никога няма да се съгласи палестинският народ да остане без държава“, се добавя в изявлението.

През август няколко международни новинарски издания съобщиха за разговори между властите на Израел и Сомалиленд за приемането на палестинци, изселени от ивицата Газа.

Африканският съюз (АС) тази вечер също осъди признаването на Сомалиленд от Израел.

„Африканският съюз отново потвърждава непоколебимата си подкрепа за суверенитета, единството и териториалната цялост на Федерална република Сомалия“, се казва в изявление на председателя на Комисията на АС Махмуд Али Юсуф. „Всяко признаване на Сомалиленд е явно нарушение на учредителния акт на АС и на принципа на неприкосновеност на границите, установени при обявяването на независимостта“, се добавя в изявлението.

Територията на Сомалиленд, която е с площта на Уругвай (175 000 кв. км), е разположена в северозападния край на Сомалия.

Сомалиленд едностранно обяви независимост през 1991 г., когато Република Сомалия беше изпаднала в хаос след падането на военния режим на автократа Сиад Баре.

Оттогава тази самопровъзгласила се република функционира автономно със собствена валута, армия и полицейски сили и се отличава с относителната си стабилност в сравнение със Сомалия, подкопана от ислямисткото въстание на групировката „Аш Шабаб“ и безкрайни политически конфликти.

До момента тя не беше призната официално от нито една страна, което я държеше в състояние на политическа и икономическа изолация, въпреки разположението ѝ на входа на протока Баб ел Мандеб – един от най-натоварените търговски маршрути в света, свързващ Индийския океан със Суецкия канал.


