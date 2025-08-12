Новини
Здраве »
Здравеопазване »
СЗО обяви смъртоносна гъбична инфекция за заплаха за човечеството

СЗО обяви смъртоносна гъбична инфекция за заплаха за човечеството

12 Август, 2025 11:59 800 10

  • гъбична инфекция-
  • гъбички-
  • сзо-
  • заплаха-
  • заплаха за здравето-
  • заплаха за човечеството

Инфекцията е изключително устойчива на лекарства и лечение

СЗО обяви смъртоносна гъбична инфекция за заплаха за човечеството - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Световната здравна организация официално обяви гъбичната инфекция за „заплаха за човечеството“, тъй като почти невидимият убиец отнема живота на един на всеки трима заразени пациенти.

След инцидент в Обединените арабски емирства, при който инфекцията засегна мозъка на мъж, Световната здравна организация (СЗО) публикува сериозно предупреждение за инфекцията с Candida auris (C. auris). Според докладите им, инфекцията се разпространява в болниците и може да бъде резистентна към лекарства и лечения, предоставяни от тези заведения, пише New York Post.

Инфекцията е открита през 2009 г., след като се е появила в ушния канал на 70-годишна японка. Оттогава е свързана с няколко смъртни случая по света. Данните сочат, че един на всеки трима души, заразени с инфекцията, умира от нея. С тревожни съобщения за лекарствена резистентност, СЗО предупреди пациентите да бъдат бдителни.

Какво прави C. auris толкова опасна

Гъбичките могат да оцелеят върху болнични повърхности в продължение на седмици и често са устойчиви на дезинфектанти и лекарства. Веднъж попаднали в организма, те могат да се разпространят в кръвта, мозъка, гръбначния мозък, костите, корема, ушите, белите дробове и пикочната система.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, C. auris е „вид дрожди, които не се виждат с просто око. Под микроскоп клетките на C. auris изглеждат като малки, овални структури, обикновено с размер около 2,5-5 микрометра“.

Що се отнася до симптомите, те зависят от местоположението и тежестта на инфекцията. Често срещаните признаци обаче включват треска, втрисане и изтощение. В екстремни случаи, C. auris може да причини инфекции на кръвта, рани в ушите и дихателните пътища.

Съвсем наскоро 34-годишен мъж разви инфекцията, след като беше приет в болница три месеца по-рано за травматично мозъчно нараняване при автомобилна катастрофа.

Тежки случаи

От ОАЕ пациентът е откаран в болница „Сакр“ в Рас ал-Хайма и е приет в интензивно отделение с кървене от устата, няколко порязвания и тежко разкъсване на скалпа. В допълнение към това, той е имал няколко мозъчни кръвоизлива.

Той прекара два месеца в интензивно отделение, подлагайки се на антибиотично лечение. На 99-ия ден обаче претърпя друга операция за отстраняване на излишната течност от мозъка му. Там откриха, че има инфекция с C. Auris.

За щастие за него, лекарите му дали триседмични противогъбични инжекции, две лекарства чрез интравенозна система в продължение на 15 дни и след това 11-дневен курс от противогъбични таблетки. Кръвните изследвания в крайна сметка се показали без резултати, но пациентът прекарал седем месеца в болница след първоначалния си инцидент.

Лекарите му написаха в Journal of Medical Case Reports: „Прекомерната употреба на противогъбични средства в селското стопанство и здравеопазването е допринесла за развитието на противогъбична резистентност при C. аuris“.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахах

    13 0 Отговор
    Безплатно ще заколя цялото СЗО

    Коментиран от #6

    12:00 12.08.2025

  • 2 Пак ли

    4 0 Отговор
    Ще се крием под дивана? То не знам кое е по -страшно някои не са си останали толкова с " официалните " половинки от кови

    12:04 12.08.2025

  • 3 1488

    4 3 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    12:04 12.08.2025

  • 4 мърсула

    3 0 Отговор
    домат 🍅

    12:05 12.08.2025

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    Лелеии..... започвам да си мисля , че е добре войната в Украйна никога да не свършва , а дори трябва да се пренесе в Европа и САЩ !!!

    Коментиран от #9

    12:06 12.08.2025

  • 6 Ще се

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахах":

    узориш,ма успех..

    12:14 12.08.2025

  • 7 генер ял Муфтаджийски

    2 0 Отговор
    Никой вече няма да се върже на лъжите на СЗО след партенките с Ковид-19. Изплискахте легена тогава.

    12:15 12.08.2025

  • 8 Ливанския доктор от" Илиенци"

    3 0 Отговор
    Във България върлува гъбичката" Герберицистикус депесерио" много е устойчива и упорита не подава на лечение.
    Смята че гъбичката се появил в Зайчарник и свинарник в къща и селски двор във БАНКЯ

    12:16 12.08.2025

  • 9 генер ял Муфтаджийски

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Човек, не можеш да си представиш колко си прав. Холата трябва паметник да направят за спирането на Ковида - на Путин - в цял ръст.

    12:17 12.08.2025

  • 10 Каспичан Пикчърс Инк.

    0 0 Отговор
    Ето тук “се е появила в ушния канал на 70-годишна японка” - сплях. Поех въздух, затворих очи, и се насладих на усещането, че съм нормален българин.

    12:22 12.08.2025