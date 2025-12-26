Новини
ЕРМ Запад възстановиха електрозахранването на голяма част от засегнатите клиенти след усложнената зимна обстановка

ЕРМ Запад възстановиха електрозахранването на голяма част от засегнатите клиенти след усложнената зимна обстановка

26 Декември, 2025 11:13 370 0

Работи се по единични сигнали в отдалечени райони

ЕРМ Запад възстановиха електрозахранването на голяма част от засегнатите клиенти след усложнената зимна обстановка - 1
Снимки: ЕРМ Запад
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екипите на ЕРМ Запад работиха до късно през нощта на 25 декември, за да възстановят електрозахранване, нарушено от усложнената метеорологична обстановка в Западна България. Благодарение на бързата реакция, професионализма и всеотдайността на служителите, електрозахранването на по-голямата част от клиентите беше възстановявано в кратки срокове. На места възникваха повторни повреди и се налагаше екипите да се връщат, за да остраняват новопоявилите се аварии.

Към 10,00 часа на 26 декември електрозахранването остава нарушено в изолирани, слабонаселени райони, в които отстраняването на повредите е затруднено от труднодостъпния терен и снегонавяванията. Работата по единични сигнали продължава, като дружеството има готовност да насочи агрегати там, където това е технически възможно.

„Изказвам искрената си благодарност към всички служители от аварийните екипи за проявения професионализъм, отговорност и неуморен труд“, заяви Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад. „Гордея се, че съм част от екип от хора, които поставиха дълга си на първо място и работиха без прекъсване, за да има светлина и топлина във всеки дом“, допълни той.

Над 300 служители на ЕРМ Запад работиха на 25 декември по отстраняване на авариите в нормативно определените срокове. Повредите бяха предизвикани от обилния снеговалеж в Северозападна България, където снежната покривка достигна до 23 см, както и от силния вятър и снегонавяванията.

Сигнали за липса на електрозахранване могат да се подават чрез формата за електронна комуникация на адрес:https://info.ermzapad.bg/webint/vok/contact-us.php

На разположение на клиентите е и денонощна телефонна линия: 0700 10 010.

България
