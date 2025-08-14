Откриват болнично вертолетно летище

Вертолетно летище на територията на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали ще заработи от днес. Летището е открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов, съобщи бТВ.

Вече имаме 3 хеликоптера. Четвъртият закъснява, но го чакаме през септември, а до края на годината и петия. Общо 8 трябва да летят до кроя на 2026 година. Площадките трябва да са общо 17. 7 са вече пуснати в експлоатация. Те се намират в София - 3, Сливен, Велико Търново, Монтана, Кърджали. Предстои още 5 да бъдат пуснати, те са завършени, но трябва им лиценз. Хеликоптерните бази, които трябва да бъдат изградени в страната, са 6.

Болнично вертолетно летище в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух /HEMS / Наличието на вертолетното летище е допълнителна възможност за навременно транспортиране на пациенти със политравматични състояния, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Времето за достигане до лечебно заведение е сред факторите за спасяване на човешкия живот и опазване на качеството му. Откриването на вертолетната площадка е част от започналия процес за осигуряване на спешна и животоспасяваща медицинска услуга за пациентите. За успешното ѝ сертифициране са покрити изискванията на Наредба №20 от 24.11.2006г на транспортното министерство, за удостоверяване на експлоатационната годност за лицензирането на летищни оператори и наземното обслужване.

Болничното вертолетно летище е изградено с предоставени средства за капиталови разходи от Министерство на здравеопазването с Договор № РД 12-324/ 22.12.2023 г. на стойност 161321 лв. Болничното вертолетно летище е успешно регистрирано в Главна въздухоплавателна агенция и е издадено разрешение за ползване. За обекта е проведена успешна Държавна приемателна комисия на 20.05.2025 г. и е подписан протокол за държавно приемане на строежа. Технически данни: Надморската височина на болничното вертолетно летище е 274м Кръгът за кацане е с диаметър 19,5 м Наклон 1,5% Носимостта на летището е 3,5 тона. Зона за отговорност - радиус 50м. , където не трябва да има препятствия и обхваща площ от 7853.98 m2, защитената зона е с радиус 23.5 м. и обхваща 1734.94 m2. Площа на осмоъгълника е около 560м 2 представлява стоманобетонова настилка - осмоъгълник описан, около кръг с диаметър 26м.