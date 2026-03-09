Новини
Сърбия започва производството на дронове

9 Март, 2026 16:09 713 7

Вучич обяви и планове за технологична модернизация на въоръжените сили „по израелски модел“

Сърбия започва производството на дронове - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сърбия ще стартира производство на дронове на своя територия през април, с участието на чуждестранен партньор. Това беше обявено от президента Александър Вучич по време на представянето на националната стратегия „Сърбия 2030“.

„Правили сме това и преди, изграждайки различни версии, но сега, от края на април, ще имаме пълномащабно производство на дронове в Сърбия, в партньорство с чуждестранен партньор“, обясни той. Освен това, сръбският лидер обяви планове за технологична модернизация на въоръжените сили „по израелски модел“. Президентът обяви и създаването на първата фабрика в страната за производство на хуманоидни роботи, в партньорство с китайската компания Mint, не по-късно от тази есен.

„Горд съм, че лично участвах в довеждането на тази компания в Лозница. Създаваме пълна гама от системи за обучение и роботика. Сърбия ще произведе 1000 от тези роботи за различни задачи и 10 000 роботизирани кучета с разнообразни функции. Считам изкуствения интелект за от първостепенно значение за бъдещето“, подчерта Вучич.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Епааа

    1 3 Отговор
    Ако така ще го караме, аз съм произвеждал дронове още преди Китай, Русия и САЩ! Като дете ми трябваха само няколко сухи пръчки от бъз, и малко вестници или коприна, канап, и дрона беше готов!

    16:15 09.03.2026

  • 3 Опа

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ма те имат литий беее, пак ли не си в час🤣🤣

    16:21 09.03.2026

  • 4 Свободен

    1 4 Отговор
    Смотаната Сърбия с хуманоидни роботи?!😂
    Та тях ги управлява един хоминид, даже неандерталец!

    16:25 09.03.2026

  • 5 Хеми значи вазелин

    4 1 Отговор
    А тука вече правим треон чушкопек с хамарикански ИИ.

    16:31 09.03.2026

  • 6 хаха

    2 0 Отговор
    Хайде нема нужда... Ганя ще си кара на чушкопеците.

    16:40 09.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.