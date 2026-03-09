Сърбия започва производството на дронове

Сърбия ще стартира производство на дронове на своя територия през април, с участието на чуждестранен партньор. Това беше обявено от президента Александър Вучич по време на представянето на националната стратегия „Сърбия 2030“.

„Правили сме това и преди, изграждайки различни версии, но сега, от края на април, ще имаме пълномащабно производство на дронове в Сърбия, в партньорство с чуждестранен партньор“, обясни той. Освен това, сръбският лидер обяви планове за технологична модернизация на въоръжените сили „по израелски модел“. Президентът обяви и създаването на първата фабрика в страната за производство на хуманоидни роботи, в партньорство с китайската компания Mint, не по-късно от тази есен.

„Горд съм, че лично участвах в довеждането на тази компания в Лозница. Създаваме пълна гама от системи за обучение и роботика. Сърбия ще произведе 1000 от тези роботи за различни задачи и 10 000 роботизирани кучета с разнообразни функции. Считам изкуствения интелект за от първостепенно значение за бъдещето“, подчерта Вучич.